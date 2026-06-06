Peres «Manchester Siti» yulduzi Rodrining transferidan butkul voz kechdi

·68·Sport
Peres «Manchester Siti» yulduzi Rodrining transferidan butkul voz kechdi

Yevropa transfer bozori va futbol sahnasida kutilmagan va shov-shuvli geosiyosiy burilishlar davom etmoqda. 2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi, sayyoramizning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri Rodri Ernandesni ancha vaqtdan beri o‘z safiga qo‘shib olishni maqsad qilgan Madridning «Real» klubi rahbariyati kutilmaganda ushbu rejadan voz kechdi.

Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, «Qirollik klubi» xo‘jayini Florentino Peres «Manchester Siti»ning tajribali va mahoratli yarim himoyachisini Madridga olib kelish g‘oyasidan butunlay fikrini o‘zgartirgan.

To‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot va transferning to‘xtatilishi

Mazkur inqilobiy xabarni taniqli sport jurnalisti va insayder Matteo Moretto Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida rasman oshkor qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ikki grand klub o‘rtasida ushbu masala bo‘yicha yashirin aloqalar o‘rnatilgan:

«Menga yetib kelgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, 'Real Madrid' va 'Manchester Siti' rahbariyati o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot bo‘lib o‘tgan. Hozirda Angliya klubi mutasaddilari Madrid tomoni Rodrini xarid qilish niyatidan voz kechganini juda yaxshi bilishadi. To‘g‘risini aytsam, Florentino Peres ayni damda Rodrining transferini umuman istamayapti va bu boradagi barcha muzokaralar to‘xtatilgan, hech qanday siljish mavjud emas», — deydi Moretto.

Rodrining amaldagi shartnomasi va bozor bahosi

Angliya futbolida Xosep Gvardiola taktik sxemalarining bosh poydevori hisoblangan ispaniyalik yulduzning joriy holati va statistik raqamlari quyidagi ko‘rinishga ega:

Futbolchining maqomi

Shartnoma muddati

O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi

«Transfermarkt» bahosi

2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi

2027 yil yozigacha

33 ta o‘yin / 2 ta gol

50 million yevro

Ushbu raqamlar Rodrining hamon yuqori darajada ekanini ko‘rsatsa-da, Madrid grandining transfer siyosati boshqa yo‘nalishga burilgani ayon bo‘lmoqda.

Zamin sharhi: Rodrining «Real Madrid»ga o‘tishi haqidagi mish-mishlar uzoq vaqt davomida kun tartibini band qilib kelayotgan edi. Ko‘pchilik uni Toni Kroosdan keyin Madrid markazini boshqaradigan ideal figura sifatida ko‘rayotgandi. Biroq Florentino Peresning ushbu qarori «Real»ning Federiko Valverde, Eduardo Kamavinga va Orelen Tchuameni kabi yosh yulduzlarga to‘liq ishonch bildirayotganidan dalolat beradi. Klub Rodri uchun katta mablag‘ sarflashdan ko‘ra, o‘z ichki balansini saqlashni ma’qul ko‘rdi. Bu esa «Manchester Siti» uchun katta yutuqdir.

Jahon futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublarning yashirin strategiyalari va eksklyuziv sport insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PerezRodri HernandezReal MadridManchester CityMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi