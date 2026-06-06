Peres «Manchester Siti» yulduzi Rodrining transferidan butkul voz kechdi
Yevropa transfer bozori va futbol sahnasida kutilmagan va shov-shuvli geosiyosiy burilishlar davom etmoqda. 2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi, sayyoramizning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri Rodri Ernandesni ancha vaqtdan beri o‘z safiga qo‘shib olishni maqsad qilgan Madridning «Real» klubi rahbariyati kutilmaganda ushbu rejadan voz kechdi.
Insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, «Qirollik klubi» xo‘jayini Florentino Peres «Manchester Siti»ning tajribali va mahoratli yarim himoyachisini Madridga olib kelish g‘oyasidan butunlay fikrini o‘zgartirgan.
To‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot va transferning to‘xtatilishi
Mazkur inqilobiy xabarni taniqli sport jurnalisti va insayder Matteo Moretto Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida rasman oshkor qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ikki grand klub o‘rtasida ushbu masala bo‘yicha yashirin aloqalar o‘rnatilgan:
«Menga yetib kelgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, 'Real Madrid' va 'Manchester Siti' rahbariyati o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot bo‘lib o‘tgan. Hozirda Angliya klubi mutasaddilari Madrid tomoni Rodrini xarid qilish niyatidan voz kechganini juda yaxshi bilishadi. To‘g‘risini aytsam, Florentino Peres ayni damda Rodrining transferini umuman istamayapti va bu boradagi barcha muzokaralar to‘xtatilgan, hech qanday siljish mavjud emas», — deydi Moretto.
Rodrining amaldagi shartnomasi va bozor bahosi
Angliya futbolida Xosep Gvardiola taktik sxemalarining bosh poydevori hisoblangan ispaniyalik yulduzning joriy holati va statistik raqamlari quyidagi ko‘rinishga ega:
Futbolchining maqomi
Shartnoma muddati
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichi
«Transfermarkt» bahosi
2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi
2027 yil yozigacha
33 ta o‘yin / 2 ta gol
50 million yevro
Ushbu raqamlar Rodrining hamon yuqori darajada ekanini ko‘rsatsa-da, Madrid grandining transfer siyosati boshqa yo‘nalishga burilgani ayon bo‘lmoqda.
Zamin sharhi: Rodrining «Real Madrid»ga o‘tishi haqidagi mish-mishlar uzoq vaqt davomida kun tartibini band qilib kelayotgan edi. Ko‘pchilik uni Toni Kroosdan keyin Madrid markazini boshqaradigan ideal figura sifatida ko‘rayotgandi. Biroq Florentino Peresning ushbu qarori «Real»ning Federiko Valverde, Eduardo Kamavinga va Orelen Tchuameni kabi yosh yulduzlarga to‘liq ishonch bildirayotganidan dalolat beradi. Klub Rodri uchun katta mablag‘ sarflashdan ko‘ra, o‘z ichki balansini saqlashni ma’qul ko‘rdi. Bu esa «Manchester Siti» uchun katta yutuqdir.
Jahon futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, top-klublarning yashirin strategiyalari va eksklyuziv sport insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…