Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Xonanda Guli Asalxo‘jayeva xonadonida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. Taniqli san’atkor 28 may kuni uchinchi bor buvilik baxtiga muyassar bo‘ldi. Bu xushxabar nafaqat uning oila a’zolari, balki muxlislari tomonidan ham katta quvonch bilan qarshi olindi.
Xonanda o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali chaqaloqni kutib olish jarayonidan samimiy lahzalar aks etgan foto va videolarni ulashdi. Ushbu tasvirlarda oila a’zolarining quvonchi, mehr-muhabbati va hayajoni yaqqol sezilib turadi.
Ma’lum bo‘lishicha, yangi tug‘ilgan kichkintoyga Zubayr deb ism qo‘yilgan. Bu ism ham muxlislar tomonidan iliq qarshi olinib, izohlarda chaqaloqqa nisbatan ezgu tilaklar bildirilmoqda.
Biz ham Guli Asalxo‘jayeva va uning yaqinlarini ushbu quvonchli voqea bilan chin dildan tabriklaymiz. Kichkina Zubayrga sog‘liq-salomatlik, baxt va yorqin kelajak tilab qolamiz.
…