Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdi
2026 yilgi Jahon chempionati «J» guruhidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning birinchi bo‘limi yakunlandi. Tanaffusga Argentina 1:0 hisobida ustun holda chiqdi. Birinchi bo‘limdagi yagona golni 38-daqiqada Lionel Messi kiritdi.
Argentina dastlabki 45 daqiqada to‘pni ko‘proq nazorat qildi. Jamoaning to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 60 foizni tashkil etdi, Avstriyada esa bu raqam 40 foiz bo‘ldi. Argentinaliklar 285 ta uzatma amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq yetkazdi. Avstriya 185 ta pas berdi va uzatmalar aniqligi 82 foiz bo‘ldi.
Zarbalar soni bo‘yicha ham Argentina oldinda. Jamoa raqib darvozasi tomon uch marta zarba berdi, shundan bittasi aniq chiqdi va gol bilan yakunlandi. Avstriya ikki marta zarba yo‘llagan bo‘lsa-da, darvoza sohasiga aniq tepa olmadi.
Avstriya birinchi bo‘limda ikki marta burchak zarbasini amalga oshirdi, Argentina esa burchak to‘pi ishlamadi. Argentinalik futbolchilar sakkiz marta qoida buzdi, Avstriya hisobida to‘rtta fol bor. Avstriyaning bir futbolchisi sariq kartochka oldi. Qizil kartochka qayd etilmadi.
Birinchi bo‘limdan keyin Argentinaning g‘alaba qozonish ehtimoli 80 foiz deb baholanmoqda. Durang ehtimoli 15 foiz, Avstriya g‘alabasi esa 5 foizni tashkil etgan.
Jonli jadvalga ko‘ra, Argentina ikki o‘yindan so‘ng olti ochko bilan «J» guruhida birinchi o‘rinda turibdi. Avstriya uch ochko bilan ikkinchi pog‘onani egallagan.
…