Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdi

·63·Sport
Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdi

2026 yilgi Jahon chempionati «J» guruhidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning birinchi bo‘limi yakunlandi. Tanaffusga Argentina 1:0 hisobida ustun holda chiqdi. Birinchi bo‘limdagi yagona golni 38-daqiqada Lionel Messi kiritdi.

Argentina dastlabki 45 daqiqada to‘pni ko‘proq nazorat qildi. Jamoaning to‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi 60 foizni tashkil etdi, Avstriyada esa bu raqam 40 foiz bo‘ldi. Argentinaliklar 285 ta uzatma amalga oshirib, ularning 92 foizini aniq yetkazdi. Avstriya 185 ta pas berdi va uzatmalar aniqligi 82 foiz bo‘ldi.

Zarbalar soni bo‘yicha ham Argentina oldinda. Jamoa raqib darvozasi tomon uch marta zarba berdi, shundan bittasi aniq chiqdi va gol bilan yakunlandi. Avstriya ikki marta zarba yo‘llagan bo‘lsa-da, darvoza sohasiga aniq tepa olmadi.

Avstriya birinchi bo‘limda ikki marta burchak zarbasini amalga oshirdi, Argentina esa burchak to‘pi ishlamadi. Argentinalik futbolchilar sakkiz marta qoida buzdi, Avstriya hisobida to‘rtta fol bor. Avstriyaning bir futbolchisi sariq kartochka oldi. Qizil kartochka qayd etilmadi.

Birinchi bo‘limdan keyin Argentinaning g‘alaba qozonish ehtimoli 80 foiz deb baholanmoqda. Durang ehtimoli 15 foiz, Avstriya g‘alabasi esa 5 foizni tashkil etgan.

Jonli jadvalga ko‘ra, Argentina ikki o‘yindan so‘ng olti ochko bilan «J» guruhida birinchi o‘rinda turibdi. Avstriya uch ochko bilan ikkinchi pog‘onani egallagan.

ArgentinaAvstriyaLionel MessiJahon chempionatiJ guruhi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Bugun, 23:18Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 23:11Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Bugun, 23:02Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiThibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiBugun, 22:53Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi