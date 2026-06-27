Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildi

·30·Sport
Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildi

Italiyaning Como klubi yozgi transfer oynasi arafasida kutilmagan va shov-shuvli kelishuvga qoʻl urdi. A Seriya vakili oʻzining asosiy yulduzi, argentinalik pleymeyker Nico Pazni jamoada olib qolish uchun Real Madrid bilan 60 million yevrolik yangi shartnoma shartlarini kelishib oldi. Bu qadam klubning kelgusi mavsumda Chempionlar ligasidagi debyuti oldidan oʻz tarkibini saqlab qolish yoʻlidagi qatʼiy irodasini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri xabar berishicha, Como rahbariyati Real Madrid tomonidan belgilangan imtiyozli qayta sotib olish bandi faollashishining oldini olish uchun ushbu ulkan moliyaviy majburiyatni oʻz zimmasiga olgan. Dastlabki kelishuvga koʻra, Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisini bor-yoʻgʻi 10 million yevro evaziga ortga qaytarish huquqiga ega edi, biroq italiyaliklar futbolchini oʻzlarida toʻliq saqlab qolish uchun transfer summasini 60 million yevrogacha koʻtarishga rozi boʻlishdi.

Transfer tafsilotlari va yangi shartlar

Muzokaralar natijasida Real Madrid nafaqat katta miqdordagi mablagʻga ega boʻldi, balki kelajak uchun oʻz manfaatlarini ham himoya qildi. Yangi bitimga koʻra, "Qirollik klubi" uchun Nico Pazni qayta sotib olish narxi endi 80 million yevro etib belgilandi. Bu summa kelasi yozda kuchga kirishi koʻzda tutilgan. Madridliklar ushbu mablagʻdan yangi murabbiy Joze Mourinyo loyihasini moliyalashtirishda foydalanishni rejalashtirmoqda.

Nico Paz oʻtgan ikki mavsum davomida Cesc Fabregas qoʻl ostida haqiqiy yetakchiga aylandi. 21 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda A Seriyada 12 ta gol urib, jamoasining Yevropaning eng nufuzli turniriga yoʻllanma olishida beqiyos hissa qoʻshdi. Uning oʻyini nafaqat Real Madrid, balki Italiyaning boshqa bir grandi — Inter eʼtiborini ham tortgan edi, biroq Como tezkor harakat qilib, raqobatchilarni ortda qoldirdi.

Klubning kelajakdagi rejalari

GOAL.com maʼlumotiga koʻra, 60 million yevrolik toʻlov toʻrt yil davomida boʻlib toʻlanadi. Bu usul Como klubiga moliyaviy feyr-pley (FFP) qoidalariga rioya qilish imkonini beradi. Shunga qaramay, bunday yirik investitsiya klub uchun rekord darajadagi xarajat hisoblanadi va jamoaning ambitsiyalaridan dalolat beradi.

Stadio Sinigaglia oʻyingohida toʻplanadigan muxlislar uchun bu xabar ulkan ruhiy dalda boʻldi. Jamoaning eng yorqin yulduzi tarkibda qolishi Chempionlar ligasi oldidan tarkib barqarorligini taʼminlaydi. Endilikda Cesc Fabregas va klub rahbariyati eʼtiborini himoya chizigʻini kuchaytirishga qaratadi, chunki yarim himoya Nico Paz atrofida mustahkam shakllanib boʻlgan.

Ushbu transfer Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham qiziqarli, sababi Como kabi kamtarona klublarning yirik transfer bozorida Real Madrid kabi gigantlar bilan tengma-teng muzokara olib borishi zamonaviy futboldagi yangi tendensiyalardan biridir. Nico Pazning kelgusi mavsumdagi oʻyini uning narxi haqiqatda 60 million yevroga loyiqligini isbotlashi kerak boʻladi.

Nico PazComoReal MadridTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57Julian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiJulian Nagelsmann Jamal Musiala va Florian Virtsga ishonch bildirishda davom etadiBugun, 12:39JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?JCH-2026da gollar shousi: To‘purarlar poygasida oxirgi vaziyat qanday?Bugun, 12:19Argentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiArgentina terma jamoasida «Messi-bogʻliqlik»: Chempionlar faqat Leoga tayanishi xavflimiBugun, 12:16JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 11:19Muhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiMuhammad Saloh Eronga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi