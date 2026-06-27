Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid bilan 60 million yevrolik kelishuvga erishildi
Italiyaning Como klubi yozgi transfer oynasi arafasida kutilmagan va shov-shuvli kelishuvga qoʻl urdi. A Seriya vakili oʻzining asosiy yulduzi, argentinalik pleymeyker Nico Pazni jamoada olib qolish uchun Real Madrid bilan 60 million yevrolik yangi shartnoma shartlarini kelishib oldi. Bu qadam klubning kelgusi mavsumda Chempionlar ligasidagi debyuti oldidan oʻz tarkibini saqlab qolish yoʻlidagi qatʼiy irodasini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri xabar berishicha, Como rahbariyati Real Madrid tomonidan belgilangan imtiyozli qayta sotib olish bandi faollashishining oldini olish uchun ushbu ulkan moliyaviy majburiyatni oʻz zimmasiga olgan. Dastlabki kelishuvga koʻra, Madrid klubi oʻz tarbiyalanuvchisini bor-yoʻgʻi 10 million yevro evaziga ortga qaytarish huquqiga ega edi, biroq italiyaliklar futbolchini oʻzlarida toʻliq saqlab qolish uchun transfer summasini 60 million yevrogacha koʻtarishga rozi boʻlishdi.
Transfer tafsilotlari va yangi shartlarMuzokaralar natijasida Real Madrid nafaqat katta miqdordagi mablagʻga ega boʻldi, balki kelajak uchun oʻz manfaatlarini ham himoya qildi. Yangi bitimga koʻra, "Qirollik klubi" uchun Nico Pazni qayta sotib olish narxi endi 80 million yevro etib belgilandi. Bu summa kelasi yozda kuchga kirishi koʻzda tutilgan. Madridliklar ushbu mablagʻdan yangi murabbiy Joze Mourinyo loyihasini moliyalashtirishda foydalanishni rejalashtirmoqda.
Nico Paz oʻtgan ikki mavsum davomida Cesc Fabregas qoʻl ostida haqiqiy yetakchiga aylandi. 21 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumda A Seriyada 12 ta gol urib, jamoasining Yevropaning eng nufuzli turniriga yoʻllanma olishida beqiyos hissa qoʻshdi. Uning oʻyini nafaqat Real Madrid, balki Italiyaning boshqa bir grandi — Inter eʼtiborini ham tortgan edi, biroq Como tezkor harakat qilib, raqobatchilarni ortda qoldirdi.
Klubning kelajakdagi rejalariGOAL.com maʼlumotiga koʻra, 60 million yevrolik toʻlov toʻrt yil davomida boʻlib toʻlanadi. Bu usul Como klubiga moliyaviy feyr-pley (FFP) qoidalariga rioya qilish imkonini beradi. Shunga qaramay, bunday yirik investitsiya klub uchun rekord darajadagi xarajat hisoblanadi va jamoaning ambitsiyalaridan dalolat beradi.
Stadio Sinigaglia oʻyingohida toʻplanadigan muxlislar uchun bu xabar ulkan ruhiy dalda boʻldi. Jamoaning eng yorqin yulduzi tarkibda qolishi Chempionlar ligasi oldidan tarkib barqarorligini taʼminlaydi. Endilikda Cesc Fabregas va klub rahbariyati eʼtiborini himoya chizigʻini kuchaytirishga qaratadi, chunki yarim himoya Nico Paz atrofida mustahkam shakllanib boʻlgan.
Ushbu transfer Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham qiziqarli, sababi Como kabi kamtarona klublarning yirik transfer bozorida Real Madrid kabi gigantlar bilan tengma-teng muzokara olib borishi zamonaviy futboldagi yangi tendensiyalardan biridir. Nico Pazning kelgusi mavsumdagi oʻyini uning narxi haqiqatda 60 million yevroga loyiqligini isbotlashi kerak boʻladi.
…