Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»

·59·Sport
Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»

O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo DRga qarshi bo‘ladigan uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

Italiyalik mutaxassis raqib tarkibida tajribali va jismonan baquvvat futbolchilar borligini ta’kidladi. Shu bilan birga, u mazkur bahsni O‘zbekiston uchun imkoniyatlar nuqtayi nazaridan guruhdagi eng qulay uchrashuv deb hisoblamoqda.

«Kongo DR kuchli jamoa. Ularning tarkibida tajribali va jismonan juda baquvvat futbolchilar bor. Shunga qaramay, bu bahs biz uchun imkoniyatlar nuqtayi nazaridan eng qulay uchrashuv», — dedi Kannavaro.

Bosh murabbiy qur’a tashlangan paytdayoq Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi bahslar oson kechmasligini bilganini ham aytdi.

«Guruh bosqichiga qur’a tashlanganida Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi o‘ynash qiyin bo‘lishini tushungan edim. Endi esa nisbatan qulayroq raqibga qarshi maydonga tushamiz», — deya uning so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy jamoasi dastlabki ikki turda Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga esa 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Kongo DR va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuv 28 iyun kuni AQSHning Atlanta shahridagi «Mersedes-Bens Stedium»da bo‘lib o‘tadi.

Fabio CannavaroDR CongoUzbekistanOuzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...Kecha, 21:30Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiIvan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiKecha, 20:37Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Kecha, 20:30Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiKecha, 19:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi