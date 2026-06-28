Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdi

·0·Sport
Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahsda (3:1) kutilmagan qaror qabul qilib, oʻzining naqadar jamoaviy futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Odatda har bir daqiqa uchun kurashadigan va shaxsiy natijalarini yaxshilashga intiladigan yulduzlardan farqli oʻlaroq, Lionel Messi bu gal oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshlashni afzal koʻrdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan soʻng jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu qaror bevosita futbolchining oʻzi tomonidan qabul qilinganini ochiqladi. Goal.com nashrining yozishicha, 39 yoshli hujumchi oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan koʻra, jamoadoshlarining oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi va turnirning hal qiluvchi pallasi oldidan jamoaviy ruhni saqlab qolishni ustun qoʻygan.

Rekordlar sari toʻxtovsiz odim

Garchi Lionel Messi maydonga faqat 60-daqiqada tushgan boʻlsa-da, u baribir uchrashuv qahramoniga aylanishga ulgurdi. Oʻyinning 80-daqiqasida u oʻziga xos uslubda jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Bu gol orqali Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida ketma-ket etti oʻyinda gol urgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirdi.

Ushbu muvaffaqiyat evaziga uning mundiallardagi umumiy gollari soni 19 taga yetdi. Hozirda u bu koʻrsatkich boʻyicha Kylian Mbappe va Miroslav Klose kabi afsonaviy toʻpurarlarni ortda qoldirib, peshqadamlikni davom ettirmoqda. Lionel Scaloni taʼkidlaganidek, Lionel Messi 90 daqiqa oʻynab, oʻz maqomini yanada mustahkamlashi mumkin edi, biroq u jamoa manfaati uchun qaygʻurishni tanladi.

Pley-off oldidan ehtiyotkorlik

Argentina terma jamoasi guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunlab, Fransiya va Meksika qatorida guruhdagi barcha oʻyinlarda gʻalaba qozongan kam sonli jamoalardan biriga aylandi. Murabbiy Iordaniya bilan bahsda tarkibda tajribalar oʻtkazishga ham ulgurdi. Xususan, yarim himoyachi Exequiel Palacios oʻng qanot himoyachisi sifatida sinab koʻrildi, bu esa asosiy himoyachilarni dam oldirish va jarohatlardan asrash maqsadida amalga oshirildi.

Endilikda amaldagi chempionlarni 1/32 final bosqichida Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi bahs kutib turibdi. 7-iyul kuni boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Lionel Scaloni xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Afrika vakillari Ispaniya, Urugvay va Saudiya Arabistoni kabi kuchli raqiblarga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, oʻzlarining xavfli jamoa ekanligini isbotlashgan.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Lionel Messi va Argentina terma jamoasining har bir qadami katta qiziqish uygʻotmoqda. Dunyo futboli afsonasining soʻnggi yirik turniri boʻlishi kutilayotgan ushbu chempionatda har bir gol va rekord tarixiy ahamiyatga ega. Lionel Messi esa nafaqat gollari, balki yetakchilik xislatlari bilan ham oʻz nomini oltin harflar bilan yozib qoldirishda davom etmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBraziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBugun, 15:12Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiCristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiBugun, 14:15JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi