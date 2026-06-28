Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahsda (3:1) kutilmagan qaror qabul qilib, oʻzining naqadar jamoaviy futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Odatda har bir daqiqa uchun kurashadigan va shaxsiy natijalarini yaxshilashga intiladigan yulduzlardan farqli oʻlaroq, Lionel Messi bu gal oʻyinni zaxira oʻrindigʻida boshlashni afzal koʻrdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan soʻng jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu qaror bevosita futbolchining oʻzi tomonidan qabul qilinganini ochiqladi. Goal.com nashrining yozishicha, 39 yoshli hujumchi oʻzining shaxsiy koʻrsatkichlaridan koʻra, jamoadoshlarining oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi va turnirning hal qiluvchi pallasi oldidan jamoaviy ruhni saqlab qolishni ustun qoʻygan.
Rekordlar sari toʻxtovsiz odimGarchi Lionel Messi maydonga faqat 60-daqiqada tushgan boʻlsa-da, u baribir uchrashuv qahramoniga aylanishga ulgurdi. Oʻyinning 80-daqiqasida u oʻziga xos uslubda jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni ishonchli koʻrinishga keltirdi. Bu gol orqali Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida ketma-ket etti oʻyinda gol urgan ilk futbolchi sifatida tarixga kirdi.
Ushbu muvaffaqiyat evaziga uning mundiallardagi umumiy gollari soni 19 taga yetdi. Hozirda u bu koʻrsatkich boʻyicha Kylian Mbappe va Miroslav Klose kabi afsonaviy toʻpurarlarni ortda qoldirib, peshqadamlikni davom ettirmoqda. Lionel Scaloni taʼkidlaganidek, Lionel Messi 90 daqiqa oʻynab, oʻz maqomini yanada mustahkamlashi mumkin edi, biroq u jamoa manfaati uchun qaygʻurishni tanladi.
Pley-off oldidan ehtiyotkorlikArgentina terma jamoasi guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunlab, Fransiya va Meksika qatorida guruhdagi barcha oʻyinlarda gʻalaba qozongan kam sonli jamoalardan biriga aylandi. Murabbiy Iordaniya bilan bahsda tarkibda tajribalar oʻtkazishga ham ulgurdi. Xususan, yarim himoyachi Exequiel Palacios oʻng qanot himoyachisi sifatida sinab koʻrildi, bu esa asosiy himoyachilarni dam oldirish va jarohatlardan asrash maqsadida amalga oshirildi.
Endilikda amaldagi chempionlarni 1/32 final bosqichida Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi bahs kutib turibdi. 7-iyul kuni boʻlib oʻtadigan oʻyin oldidan Lionel Scaloni xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Afrika vakillari Ispaniya, Urugvay va Saudiya Arabistoni kabi kuchli raqiblarga qarshi munosib qarshilik koʻrsatib, oʻzlarining xavfli jamoa ekanligini isbotlashgan.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Lionel Messi va Argentina terma jamoasining har bir qadami katta qiziqish uygʻotmoqda. Dunyo futboli afsonasining soʻnggi yirik turniri boʻlishi kutilayotgan ushbu chempionatda har bir gol va rekord tarixiy ahamiyatga ega. Lionel Messi esa nafaqat gollari, balki yetakchilik xislatlari bilan ham oʻz nomini oltin harflar bilan yozib qoldirishda davom etmoqda.
…