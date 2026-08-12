Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdi

·38·Texno
Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdi
Qisqacha

Google korporatsiyasi shaxsiy buyumlarni qidirish va kuzatish uchun mo'ljallangan, narxi 29 dollardan boshlanadigan Google Pixel Tag qurilmasini taqdim etdi. Qurilma Android gadjetlarini birlashtirgan Google Find Hub tarmog'idan foydalanadi va uni smartfon yoki Pixel Watch orqali qidirish mumkin. Pixel Tag Bluetooth va Ultra Wideband texnologiyalariga ega, IP67 himoya standartini qo'llab-quvvatlaydi hamda almashtiriladigan CR2032 batareyasi taxminan bir yil xizmat qiladi.

Google korporatsiyasi "Made by Google 2026" taqdimotida shaxsiy buyumlarni qidirish va kuzatib borishga moʻljallangan yangi Google Pixel Tag gadjetini namoyish etdi. Narxi 29 dollardan boshlanadigan ushbu aqlli Mayak bozor yetakchisi boʻlgan Apple AirTag mahsulotiga munosib muqobil sifatida yaratilgan boʻlib, u Android foydalanuvchilari uchun qidiruv imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma oʻz ish faoliyatida butun dunyo boʻylab Android operatsion tizimida ishlaydigan millionlab gadjetlarni birlashtirgan Google Find Hub tarmogʻidan foydalanadi. Ushbu yondashuv Apple kompaniyasining Find My ekotizimiga oʻxshash boʻlib, yoʻqolgan buyumlarni global tarmoq yordamida tezkor topish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻzlarining Pixel Tag qurilmasini nafaqat smartfon, balki Pixel Watch aqlli soati orqali ham toʻgʻridan-toʻgʻri chaqirishi va joylashuvini aniqlashi mumkin.

Dizayn va texnik koʻrsatkichlar

Tashqi koʻrinishi va shakli boʻyicha Pixel Tag asosiy raqobatchisi AirTagʼdan sezilarli darajada farq qiladi. Apple gadjeti kichik va dumaloq shaklga ega boʻlsa, Google choʻzinchoq va yupqaroq oval dizaynni tanlagan. Texnik xususiyatlarga koʻra, Pixel Tagʼning eni 1.1 dyuym, balandligi 1.8 dyuym va qalinligi 0.2 dyuymni tashkil etadi.

Taqqoslash uchun, AirTag diametri 1.26 dyuym va qalinligi 0.31 dyuymga teng. Ogʻirliklari esa deyarli bir xil: batareya bilan birga Pixel Tag 0.4 unsiyani tashkil etsa, Apple qurilmasi 0.39 unsiya ogʻirlikka ega. Har ikki gadjet ham IP67 darajasidagi suv va changdan himoya standartiga ega boʻlib, 1 metr chuqurlikdagi suv ostida 30 daqiqagacha tura oladi.

Imkoniyatlari va sotuvga chiqish sanasi

Qurilma Bluetooth hamda aniq qidirish funksiyasi uchun Ultra Wideband texnologiyalari bilan jihozlangan, biroq unda NFC moduli mavjud emas. Gadjet korpusiga oʻrnatilgan dinamik yaqin masofada tovush chiqarib qidirishni osonlashtiradi. Oziqlanish manbai sifatida esa har ikki qurilmada qoʻllaniladigan almashtiriladigan CR2032 rusumli tangasimon batareya tanlangan boʻlib, u taxminan bir yil davomida xizmat qiladi.

Aksessuarni kalitlar, sumkalar va boshqa qimmatbaho buyumlarga taqishga moʻljallangan. Manbaga koʻra, Google Pixel Tag joriy yilning 11-noyolidan boshlab sotuvga chiqariladi. Uning bittasi 29 dollardan, toʻrt dona jamlanmasi esa 99 dollardan baholanishi rejalashtirilgan.

GooglePixel TagAirTagTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi