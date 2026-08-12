Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordi

·20·Texno
Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordi
Qisqacha

AQSh Federal savdo komissiyasi Grubhub kompaniyasiga qarshi ish doirasida yig'ilgan 23,8 million dollarlik kompensatsiya 640 mingdan ortiq iste'molchi va kuryerga tarqatila boshlanganini ma'lum qildi. To'lovlar Grubhub'ning aldovli amaliyotlari, kuryerlar daromadlarini noto'g'ri talqin qilgani va mijozlar hisobvaraqlariga kirishni cheklagani sababli zarar ko'rganlarga berilmoqda.

AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) yetakchi ovqat yetkazib berish xizmatlaridan biri boʻlgan Grubhub kompaniyasiga qarshi sud daʼvosi doirasida yigʻilgan 23,8 million dollarlik kompensatsiya toʻlovlari isteʼmolchilar va kuryerlarga tarqatila boshlanganini maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu mablagʻlar kompaniyaning aldovli amaliyotlari va xodimlarning daromadlarini notoʻgʻri talqin qilgani sababli jabr koʻrgan 640 mingdan ortiq fuqarolarga yetkazilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyaviy toʻlovlar FTC hamda Illinoys shtati Bosh prokuraturasi tomonidan 2024-yilning dekabr oyida Grubhub kompaniyasiga nisbatan qoʻzgʻatilgan keng koʻlamli sud ishining mantiqiy davomi boʻldi. Rasmiy idoralar kuryerlarning potensial daromadlari haqida yolgʻon va chalgʻituvchi maʼlumotlar tarqatilgani, mijozlarning oʻz hisobvaraqlari hamda mablagʻlariga kirish huquqi cheklangani va eng asosiysi, restoranlar ruxsatsiz platformaga kiritib qoʻyilganini qattiq tanqid qilgan edi.

Ruxsatsiz restoranlar va yolgʻon reklama amaliyoti

Tekshiruvlar davomida aniqlanishicha, Grubhub oʻz platformasining koʻlamini sunʼiy ravishda kattaroq qilib koʻrsatish maqsadida bilan hamkorlik qilmaydigan 325 mingga yaqin muassasaning nomini ruxsatsiz joylashtirib kelgan. Kompaniya mazkur restoranlarning oʻz sahifasini olib tashlash haqidagi qonuniy talablarini bajarishdan bosh tortgan hamda buning oʻrniga ularni pullik hamkorlik shartnomalarini tuzishga majburlashga urinib koʻrgan.

Kelishuv shartlariga koʻra, Grubhub oʻz faoliyat tubdan oʻzgartirishi talab etildi. Endilikda kompaniya kuryerlarning taxminiy daromadlarini eʼlon qilishda shaffofroq boʻlishi, mijozlarga hisob raqamlari cheklanganda uni qayta tiklash yoki murojaat qilish imkoniyatini berishi hamda har qanday restoran bilan hamkorlik qilishdan oldin uning aniq roziligini olishi shart qilib qoʻyildi.

Yetkazib berish bozoridagi keng qamrovli muammolar

Mazkur holat onlayn yetkazib berish bozoridagi yirik oʻyinchilarning faoliyatiga yana bir bor jamoatchilik eʼtiborini qaratdi. Maʼlum boʻlishicha, bu voqeadan bir oy oldin ham federal sud Kaliforniyadagi taxminan 60 ming Grubhub kuryerlarining manfaatlarini himoya qiluvchi qariyb 25 million dollarlik boshqa bir kelishuvni maʼqullagan edi.

Hozirgi kunda faqatgina Grubhub emas, balki boshqa yirik yetkazib berish platformalari ham jiddiy tekshiruvlar va qonuniy eʼtirozlarga duch kelmoqda. Xususan, oʻtmishda DoorDash kompaniyasi ham kuryerlar maoshi va shartlari yuzasidan tanqidlarga uchragan boʻlsa, Uber Eats mijozlardan olinadigan ortiqcha toʻlovlar hamda restoranlar bilan munosabatlardagi nizolar sababli koʻplab muammolarga duch kelgan edi.

GrubhubFTCYetkazib berishSudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi