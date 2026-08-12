Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordi
AQSh Federal savdo komissiyasi Grubhub kompaniyasiga qarshi ish doirasida yig'ilgan 23,8 million dollarlik kompensatsiya 640 mingdan ortiq iste'molchi va kuryerga tarqatila boshlanganini ma'lum qildi. To'lovlar Grubhub'ning aldovli amaliyotlari, kuryerlar daromadlarini noto'g'ri talqin qilgani va mijozlar hisobvaraqlariga kirishni cheklagani sababli zarar ko'rganlarga berilmoqda.
AQSh Federal savdo komissiyasi (FTC) yetakchi ovqat yetkazib berish xizmatlaridan biri boʻlgan Grubhub kompaniyasiga qarshi sud daʼvosi doirasida yigʻilgan 23,8 million dollarlik kompensatsiya toʻlovlari isteʼmolchilar va kuryerlarga tarqatila boshlanganini maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu mablagʻlar kompaniyaning aldovli amaliyotlari va xodimlarning daromadlarini notoʻgʻri talqin qilgani sababli jabr koʻrgan 640 mingdan ortiq fuqarolarga yetkazilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur moliyaviy toʻlovlar FTC hamda Illinoys shtati Bosh prokuraturasi tomonidan 2024-yilning dekabr oyida Grubhub kompaniyasiga nisbatan qoʻzgʻatilgan keng koʻlamli sud ishining mantiqiy davomi boʻldi. Rasmiy idoralar kuryerlarning potensial daromadlari haqida yolgʻon va chalgʻituvchi maʼlumotlar tarqatilgani, mijozlarning oʻz hisobvaraqlari hamda mablagʻlariga kirish huquqi cheklangani va eng asosiysi, restoranlar ruxsatsiz platformaga kiritib qoʻyilganini qattiq tanqid qilgan edi.
Ruxsatsiz restoranlar va yolgʻon reklama amaliyotiTekshiruvlar davomida aniqlanishicha, Grubhub oʻz platformasining koʻlamini sunʼiy ravishda kattaroq qilib koʻrsatish maqsadida bilan hamkorlik qilmaydigan 325 mingga yaqin muassasaning nomini ruxsatsiz joylashtirib kelgan. Kompaniya mazkur restoranlarning oʻz sahifasini olib tashlash haqidagi qonuniy talablarini bajarishdan bosh tortgan hamda buning oʻrniga ularni pullik hamkorlik shartnomalarini tuzishga majburlashga urinib koʻrgan.
Kelishuv shartlariga koʻra, Grubhub oʻz faoliyat tubdan oʻzgartirishi talab etildi. Endilikda kompaniya kuryerlarning taxminiy daromadlarini eʼlon qilishda shaffofroq boʻlishi, mijozlarga hisob raqamlari cheklanganda uni qayta tiklash yoki murojaat qilish imkoniyatini berishi hamda har qanday restoran bilan hamkorlik qilishdan oldin uning aniq roziligini olishi shart qilib qoʻyildi.
Yetkazib berish bozoridagi keng qamrovli muammolarMazkur holat onlayn yetkazib berish bozoridagi yirik oʻyinchilarning faoliyatiga yana bir bor jamoatchilik eʼtiborini qaratdi. Maʼlum boʻlishicha, bu voqeadan bir oy oldin ham federal sud Kaliforniyadagi taxminan 60 ming Grubhub kuryerlarining manfaatlarini himoya qiluvchi qariyb 25 million dollarlik boshqa bir kelishuvni maʼqullagan edi.
Hozirgi kunda faqatgina Grubhub emas, balki boshqa yirik yetkazib berish platformalari ham jiddiy tekshiruvlar va qonuniy eʼtirozlarga duch kelmoqda. Xususan, oʻtmishda DoorDash kompaniyasi ham kuryerlar maoshi va shartlari yuzasidan tanqidlarga uchragan boʻlsa, Uber Eats mijozlardan olinadigan ortiqcha toʻlovlar hamda restoranlar bilan munosabatlardagi nizolar sababli koʻplab muammolarga duch kelgan edi.
…