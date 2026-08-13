Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·0·Avto
Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

Yandeks kompaniyasi oʻzining robototexnika zavodida har oyda 1,5 ming dona yetkazib berish roverlarini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻymoqni maqsad qilgan. Bu haqda RBK radiosiga bergan intervyusida Yandeks robot-dostavka yoʻnalishi rahbari Marat Mavlyutov maʼlum qildi, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtgan yili oʻz faoliyatini boshlagan korxona hozirgi kunda kuniga 30 tacha rover ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mavlyutovning soʻzlariga koʻra, kelgusida oyiga ishlab chiqariladigan bir yarim mingta robot Rossiyaning yirik million aholili shaharlariga yoʻnaltirilib, u yerda avtomatlashtirilgan kurerlik xizmatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Texnik yangilanishlar va qishki sinovlar

Yandeks muhandislari robotlarning noqulay ob-havo sharoitida, jumladan, qor uyumlari va surunkali qorlarda ham erkin harakatlanishini taʼminlovchi turli texnik yechimlar ustida doimiy ravishda ishlamoqda. Mavlyutovning qayd etishicha, mutaxassislar dastlab katta gʻildiraklar va gusenitsa tizimlarini ham koʻrib chiqqan, biroq bunday yangiliklar qimmatga tushishi hamda energiya sarfini keskin oshirib yuborishi maʼlum boʻlgan.

Shunga qaramay, kompaniya muhandislari ushbu qish mavsumida robotlarga qor uyumlarini osonroq yengib oʻtish imkonini beruvchi yangi texnik yechimni joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu esa sovuq oylarda ham xizmat sifatini saqlab qolish va yetkazib berish tezligini tushurmaslik imkonini beradi.

Xizmat turlari va kelajakdagi rejalar

Shuningdek, Yandeks taksi xizmatiga oʻxshash tarzda yetkazib berish usullarini sinflarga ajratish imkoniyatini ham koʻrib chiqmoqda. Ekonoklassdagi yetkazib berishda buyurtmachi rover kutib olish uchun podyezd oldiga chiqishi kerak boʻlsa, tovarlarni toʻgʻridan-toʻgʻri eshigacha yetkazib beruvchi kurerlik xizmatlari uchun esa biroz koʻproq haq toʻlashga toʻgʻri keladi.

Eslatib oʻtamiz, Yandeks oʻzining ilk yetkazib berish robotlarini ishlab chiqishni 2019-yilda boshlagan boʻlib, hozirgi kunga qadar roverlarning uch avlodi yaratildi. Kompaniya 2027-yil yakuniga qadar toʻrtinchi avlod robotlarini chiqarishni niyat qilgan. Bugungi kunda ushbu texnologiya Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Nijniy Novgorod shaharlarida ishlamoqda, yoz oxiriga qadar esa Tyumen va Voronej shaharlari ham mazkur roʻyxatga qoʻshilishi kutilmoqda.

YandeksRobot-dostavkaTexnologiyalarAvtomobilsozlikRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiChevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiKecha, 23:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiKecha, 17:50Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiKecha, 14:26Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBuyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaKecha, 13:20Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaKecha, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi