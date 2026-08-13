Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdi
Arsenal yozgi transferlar oynasi yopilguniga qadar jarohat olgan William Salibaning o'rniga Ezri Konsani jalb etish harakatlarini faollashtirdi. London klubi 28 yoshli himoyachi uchun 30 million funt sterling taklif qilgan, biroq Aston Villa bu summani rad etib, ikki barobar ko'p mablag' talab qilmoqda. Konstantinos Mavropanos va Xakobo Ramon muqobil nomzod sifatida ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, Mikel Arteta uchun asosiy nishon baribir Ezri Konsa bo'lib qolmoqda.
Londonning Arsenal klubi yozgi transferlar oynasi yopilishiga qadar Aston Villa himoyachisi Ezri Konsani oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarni yana-da faollashtirmoqda. BBC xabar qilishicha, «toʻpchilar» jarohat olgan William Salibaning oʻrnini munosib tarzda toʻldirish maqsadida tajribali ingliz futbolchisini transfer qilishdan voz kechgani yoʻq. Uilyam Salibaning milliy jamoa safidagi oʻyinda jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabini darhol transfer bozorida faol boʻlishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarda moliyaviy tafovutlar jiddiy toʻsiq boʻlib turibdi. Arsenal rahbariyati dastlab 28 yoshli futbolchi uchun 30 million funt sterling taklif qilgan edi, biroq Aston Villa bu taklifni darhol rad etdi. Birmingemliklar klubi oʻz yetakchisi uchun bu summadan ikki barobar koʻp mablagʻ talab qilmoqda. Klub rahbariyati Konsaning Yevropa ligasidagi gʻalabalarda va Angliya termasining Jahon chempionati yarim finaliga chiqishidagi ulkan hissasini inobatga olib, uning narxini baland belgilagan.
Transfer qiymatidagi tafovut va muqobil variantlarMikel Arteta jamoaning himoya chizigʻidagi chuqurlikni taʼminlash uchun aynan Konsani asosiy nishon sifatida koʻrmoqda. Yozgi transferlar davrida Bruno Guimaraes va Christos Tzolis kabi futbolchilar jamoaga qoʻshib olingan boʻlsa-da, markaziy himoya chizigʻiga hali jiddiy xarid amalga oshirilmadi. Konstantinos Mavropanos va Xakobo Ramon kabi muqobil nomzodlar ham koʻrib chiqilganiga qaramay, asosiy eʼtibor baribir Ezri Konsaga qaratilmoqda.
Futbolchining oʻzi esa Aston Villa bilan amaldagi shartnomasining yakunlanishiga ikki yil qolganiga qaramay, hozircha faol ravishda klubni tark etishni talab qilmayapti. Jahon chempionatidan keyingi uzoq taʼtilda boʻlgani sababli u UEFA Superkubogi uchrashuvini oʻtkazib yubordi. Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emery agar munosib taklif tushsa, yetakchi oʻyinchilarni qoʻyib yuborishga tayyorligini yozda Morgan Rogersni Chelsi klubiga, Yuri Tilemansni Manchester Yunaytedga va Lukas Dinni PSJga sotib yuborgani orqali koʻrsatib qoʻygan edi.
Hozirgi vaziyatda Arsenal rahbariyati dastlabki taklifini sezilarli darajada oshirishi talab etiladi. Transferning taqdiri toʻliqligicha Aston Villa klubining qaroriga bogʻliq boʻlib turibdi. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasa, birmingemliklar keyinchalik futbolchining transfer qiymati tushib ketishidan xavotirda, bu esa transferning amalga oshish ehtimolini oshirishi mumkin.
…