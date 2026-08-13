Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdi

·24·Sport
Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdi
Qisqacha

Arsenal yozgi transferlar oynasi yopilguniga qadar jarohat olgan William Salibaning o'rniga Ezri Konsani jalb etish harakatlarini faollashtirdi. London klubi 28 yoshli himoyachi uchun 30 million funt sterling taklif qilgan, biroq Aston Villa bu summani rad etib, ikki barobar ko'p mablag' talab qilmoqda. Konstantinos Mavropanos va Xakobo Ramon muqobil nomzod sifatida ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, Mikel Arteta uchun asosiy nishon baribir Ezri Konsa bo'lib qolmoqda.

Londonning Arsenal klubi yozgi transferlar oynasi yopilishiga qadar Aston Villa himoyachisi Ezri Konsani oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarni yana-da faollashtirmoqda. BBC xabar qilishicha, «toʻpchilar» jarohat olgan William Salibaning oʻrnini munosib tarzda toʻldirish maqsadida tajribali ingliz futbolchisini transfer qilishdan voz kechgani yoʻq. Uilyam Salibaning milliy jamoa safidagi oʻyinda jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqani Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabini darhol transfer bozorida faol boʻlishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarda moliyaviy tafovutlar jiddiy toʻsiq boʻlib turibdi. Arsenal rahbariyati dastlab 28 yoshli futbolchi uchun 30 million funt sterling taklif qilgan edi, biroq Aston Villa bu taklifni darhol rad etdi. Birmingemliklar klubi oʻz yetakchisi uchun bu summadan ikki barobar koʻp mablagʻ talab qilmoqda. Klub rahbariyati Konsaning Yevropa ligasidagi gʻalabalarda va Angliya termasining Jahon chempionati yarim finaliga chiqishidagi ulkan hissasini inobatga olib, uning narxini baland belgilagan.

Transfer qiymatidagi tafovut va muqobil variantlar

Mikel Arteta jamoaning himoya chizigʻidagi chuqurlikni taʼminlash uchun aynan Konsani asosiy nishon sifatida koʻrmoqda. Yozgi transferlar davrida Bruno Guimaraes va Christos Tzolis kabi futbolchilar jamoaga qoʻshib olingan boʻlsa-da, markaziy himoya chizigʻiga hali jiddiy xarid amalga oshirilmadi. Konstantinos Mavropanos va Xakobo Ramon kabi muqobil nomzodlar ham koʻrib chiqilganiga qaramay, asosiy eʼtibor baribir Ezri Konsaga qaratilmoqda.

Futbolchining oʻzi esa Aston Villa bilan amaldagi shartnomasining yakunlanishiga ikki yil qolganiga qaramay, hozircha faol ravishda klubni tark etishni talab qilmayapti. Jahon chempionatidan keyingi uzoq taʼtilda boʻlgani sababli u UEFA Superkubogi uchrashuvini oʻtkazib yubordi. Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emery agar munosib taklif tushsa, yetakchi oʻyinchilarni qoʻyib yuborishga tayyorligini yozda Morgan Rogersni Chelsi klubiga, Yuri Tilemansni Manchester Yunaytedga va Lukas Dinni PSJga sotib yuborgani orqali koʻrsatib qoʻygan edi.

Hozirgi vaziyatda Arsenal rahbariyati dastlabki taklifini sezilarli darajada oshirishi talab etiladi. Transferning taqdiri toʻliqligicha Aston Villa klubining qaroriga bogʻliq boʻlib turibdi. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasa, birmingemliklar keyinchalik futbolchining transfer qiymati tushib ketishidan xavotirda, bu esa transferning amalga oshish ehtimolini oshirishi mumkin.

ArsenalEzri KonsaAston VillaMikel ArtetaAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi