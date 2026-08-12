Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpus

·18·Texno
Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpus
Qisqacha

Google Pixel 11 Pro Fold yanada mustahkam korpus, yangi ilmoq tizimi va yorqinroq ekranlar bilan taqdim etildi. Qurilma avvalgi modelga nisbatan 1 millimetrga yupqaroq va taxminan 20 grammga yengilroq bo'ldi, biroq batareya sig'imi 5,015 mA/soatdan 4,750 mA/soatga kamaydi hamda 25 W simsiz quvvat olishni qo'llab-quvvatlaydi.

Texnologiya olamida buklanuvchi smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Google kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Pixel 11 Pro Fold oʻzidan oldingi avlodiga nisbatan tashqi koʻrinishida tubdan oʻzgarishlarga uchramagan boʻlsa-da, uning ichki imkoniyatlari va konstruksiyasi sezilarli darajada yaxshilandi. Ushbu qurilma foydalanuvchilarga yanada mustahkam korpus va yuqori sifatli displeylarni taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mustahkamlangan korpus va yangi dizayn yechimlari

Google muhandislari joriy yildagi Pixel 11 Pro Fold modeli uchun butunlay yangi va mustahkamroq ilmoq (sharnir) tizimini ishlab chiqdilar. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi buklanuvchi smartfon avvalgi avlod vakiliga qaraganda ham yengilroq, ham baquvvatroq chiqdi. Qurilmaning qalinligi 1 millimetrga qisqartirilib, vazni taxminan 20 grammga yengillashgani uni kundalik foydalanishda yanada qulaylashtiradi.

Garchi qurilmaning ogʻirligi va qalinligi kamaygan boʻlsa-da, bu batareya quvvatiga biroz taʼsir koʻrsatdi. Xususan, oʻtgan yilgi modeldagi 5,015 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrniga bu safar 4,750 mA/soatlik batareya oʻrnatildi. Shunga qaramay, ijobiy oʻzgarishlar qatorida qurilma endi 25 W quvvatga ega simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini taʼkidlash joiz.

Yorqinroq ekranlar va ilgʻor kameralar

Smartfonning displey imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tashqi ekran uchun Super Actua displey joriy etilib, uning eng yuqori yorqinlik darajasi 3,600 nitni tashkil etadi. Umumiy olganda, ham ichki, ham tashqi ekranlar oʻzidan oldingi versiyaga nisbatan 20 foizga yorqinroq ishlashga qodir.

Fotosuratlar sifati ham eʼtibordan chetda qolmadi. Pixel 11 Pro Fold yorugʻlikni yaxshiroq qabul qiluvchi va turli yoritish sharoitlarida batafsil suratlarni taqdim etuvchi yangilangan 48 megapikselli sensor bilan jihozlandi. Yangi G6 Tensor chipi va takomillashtirilgan tasvir protsessori tufayli smartfon endi raqamli 30x masshtabda (zoom) suratga olish imkoniyatiga ega boʻldi, bu esa avvalgi 20x koʻrsatkichdan yuqoridir.

Yangi Pixel 11 Pro Fold xaridorlarga Olive hamda Obsidian ranglarida taklif etiladi. Mazkur ilgʻor buklanuvchi gadjetning boshlangʻich narxi 1,899 AQSh dollarini tashkil qiladi va u oʻziga xos xususiyatlari bilan premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda.

GooglePixel 11 Pro FoldSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi