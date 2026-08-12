Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpus
Google Pixel 11 Pro Fold yanada mustahkam korpus, yangi ilmoq tizimi va yorqinroq ekranlar bilan taqdim etildi. Qurilma avvalgi modelga nisbatan 1 millimetrga yupqaroq va taxminan 20 grammga yengilroq bo'ldi, biroq batareya sig'imi 5,015 mA/soatdan 4,750 mA/soatga kamaydi hamda 25 W simsiz quvvat olishni qo'llab-quvvatlaydi.
Texnologiya olamida buklanuvchi smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Google kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Pixel 11 Pro Fold oʻzidan oldingi avlodiga nisbatan tashqi koʻrinishida tubdan oʻzgarishlarga uchramagan boʻlsa-da, uning ichki imkoniyatlari va konstruksiyasi sezilarli darajada yaxshilandi. Ushbu qurilma foydalanuvchilarga yanada mustahkam korpus va yuqori sifatli displeylarni taqdim etishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mustahkamlangan korpus va yangi dizayn yechimlariGoogle muhandislari joriy yildagi Pixel 11 Pro Fold modeli uchun butunlay yangi va mustahkamroq ilmoq (sharnir) tizimini ishlab chiqdilar. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi buklanuvchi smartfon avvalgi avlod vakiliga qaraganda ham yengilroq, ham baquvvatroq chiqdi. Qurilmaning qalinligi 1 millimetrga qisqartirilib, vazni taxminan 20 grammga yengillashgani uni kundalik foydalanishda yanada qulaylashtiradi.
Garchi qurilmaning ogʻirligi va qalinligi kamaygan boʻlsa-da, bu batareya quvvatiga biroz taʼsir koʻrsatdi. Xususan, oʻtgan yilgi modeldagi 5,015 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrniga bu safar 4,750 mA/soatlik batareya oʻrnatildi. Shunga qaramay, ijobiy oʻzgarishlar qatorida qurilma endi 25 W quvvatga ega simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini taʼkidlash joiz.
Yorqinroq ekranlar va ilgʻor kameralarSmartfonning displey imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tashqi ekran uchun Super Actua displey joriy etilib, uning eng yuqori yorqinlik darajasi 3,600 nitni tashkil etadi. Umumiy olganda, ham ichki, ham tashqi ekranlar oʻzidan oldingi versiyaga nisbatan 20 foizga yorqinroq ishlashga qodir.
Fotosuratlar sifati ham eʼtibordan chetda qolmadi. Pixel 11 Pro Fold yorugʻlikni yaxshiroq qabul qiluvchi va turli yoritish sharoitlarida batafsil suratlarni taqdim etuvchi yangilangan 48 megapikselli sensor bilan jihozlandi. Yangi G6 Tensor chipi va takomillashtirilgan tasvir protsessori tufayli smartfon endi raqamli 30x masshtabda (zoom) suratga olish imkoniyatiga ega boʻldi, bu esa avvalgi 20x koʻrsatkichdan yuqoridir.
Yangi Pixel 11 Pro Fold xaridorlarga Olive hamda Obsidian ranglarida taklif etiladi. Mazkur ilgʻor buklanuvchi gadjetning boshlangʻich narxi 1,899 AQSh dollarini tashkil qiladi va u oʻziga xos xususiyatlari bilan premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda.
…