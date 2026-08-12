Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi
Serbiyalik hujumchi Dusan Vlaxovich Yuventusni tark etib, erkin agent sifatida Turkiyaning Beshiktosh klubi bilan kelishuvga erishdi. 26 yoshli futbolchi bilan rasmiy muzokaralar olib borilayotgani seshanba kuni Istanbul jamoasi tomonidan tasdiqlandi. Vlaxovich Yuventus safida to'rt yarim mavsumda 68 ta gol urgan, biroq o'tgan mavsumda jarohat sabab barcha turnirlarda 23 ta uchrashuvda qatnashib, 10 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Yevropa futbol jamoatchiligini larzaga solgan transfer amalga oshdi: serbiyalik hujumchi Dusan Vlaxovich Turinning Yuventus klubini tark etgach, erkin agent sifatida Turkiyaning Beshiktosh jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu qadam yozgi transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylandi va Istanbul klubining ichki chempionatdagi yetakchilikni qaytarish borasidagi jiddiy niyatlarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli hujumchining Yuventus bilan tuzgan shartnomasi muddati nihoyasiga yetgach, u rasman erkin agentga aylangandi. Seshanba kuni Istanbul klubi futbolchi bilan rasmiy muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Vlaxovichning Turkiyaga koʻchib oʻtishi Superliga darajasi naqadar oʻsib borayotganini va bu chempionat Yevropaning yetakchi futbolchilari uchun ham jozibador manzilga aylanganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Yevropa yulduzlari oqimi va Beshiktosh ambitsiyalariDusan Vlaxovichning transferi soʻnggi paytlarda Turkiya Superligasiga yulduzli futbolchilarning ommaviy ravishda kelayotgani fonida yuzaga chiqdi. Avvalroq Romelu Lukaku va Mason Greenwood Fenerbaxche safiga qoʻshilgan boʻlsa, Muhammad Salah Trabzonsporga oʻtgani xabar qilingandi. Endilikda Beshiktosh ham bir vaqtlar deyarli toʻqqiz xonali summaga baholangan hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldi.
Eslatib oʻtamiz, faoliyatining avvalgi davrida serbiyalik futbolchiga Angliya Premyer-ligasi klublari, jumladan Arsenal tomonidan qiziqishlar juda yuqori edi. Biroq u oʻsha paytda Turinni tanlagandi. Hozirgi transfer esa futbolchiga oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklash va Yevropa ligasi bahslarida jamoaning asosiy hujum kuchiga aylanish imkoniyatini beradi.
Jarohatlar va Turin davridagi natijalarVlaxovichning Yuventusdagi faoliyati samarali boshlangan boʻlsa-da, oxirgi davrlar biroz qiyinchiliklar bilan kechdi. Bianconeri safida toʻrt yarim mavsum davomida harakat qilgan hujumchi jami 68 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Biroq oʻtgan mavsum uning uchun jismoniy muammolar sababli ogʻir keldi.
Dekabrdan mart oyigacha uch oydan ortiq muddatni takrorlanuvchi adduktor jarohati tufayli oʻtkazib yuborgan futbolchi barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda atigi 23 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shunga qaramay, Yuventus A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan oʻsha mavsumda ham Vlaxovich 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Beshiktosh rahbariyati yangi muhit va tibbiy yondashuv hujumchiga oʻzining sobiq yuqori sport formasini tiklashiga yordam berishiga umid qilmoqda.
…