Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi

·29·Sport
Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdi
Qisqacha

Serbiyalik hujumchi Dusan Vlaxovich Yuventusni tark etib, erkin agent sifatida Turkiyaning Beshiktosh klubi bilan kelishuvga erishdi. 26 yoshli futbolchi bilan rasmiy muzokaralar olib borilayotgani seshanba kuni Istanbul jamoasi tomonidan tasdiqlandi. Vlaxovich Yuventus safida to'rt yarim mavsumda 68 ta gol urgan, biroq o'tgan mavsumda jarohat sabab barcha turnirlarda 23 ta uchrashuvda qatnashib, 10 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

Yevropa futbol jamoatchiligini larzaga solgan transfer amalga oshdi: serbiyalik hujumchi Dusan Vlaxovich Turinning Yuventus klubini tark etgach, erkin agent sifatida Turkiyaning Beshiktosh jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu qadam yozgi transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylandi va Istanbul klubining ichki chempionatdagi yetakchilikni qaytarish borasidagi jiddiy niyatlarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 26 yoshli hujumchining Yuventus bilan tuzgan shartnomasi muddati nihoyasiga yetgach, u rasman erkin agentga aylangandi. Seshanba kuni Istanbul klubi futbolchi bilan rasmiy muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Vlaxovichning Turkiyaga koʻchib oʻtishi Superliga darajasi naqadar oʻsib borayotganini va bu chempionat Yevropaning yetakchi futbolchilari uchun ham jozibador manzilga aylanganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Yevropa yulduzlari oqimi va Beshiktosh ambitsiyalari

Dusan Vlaxovichning transferi soʻnggi paytlarda Turkiya Superligasiga yulduzli futbolchilarning ommaviy ravishda kelayotgani fonida yuzaga chiqdi. Avvalroq Romelu Lukaku va Mason Greenwood Fenerbaxche safiga qoʻshilgan boʻlsa, Muhammad Salah Trabzonsporga oʻtgani xabar qilingandi. Endilikda Beshiktosh ham bir vaqtlar deyarli toʻqqiz xonali summaga baholangan hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldi.

Eslatib oʻtamiz, faoliyatining avvalgi davrida serbiyalik futbolchiga Angliya Premyer-ligasi klublari, jumladan Arsenal tomonidan qiziqishlar juda yuqori edi. Biroq u oʻsha paytda Turinni tanlagandi. Hozirgi transfer esa futbolchiga oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklash va Yevropa ligasi bahslarida jamoaning asosiy hujum kuchiga aylanish imkoniyatini beradi.

Jarohatlar va Turin davridagi natijalar

Vlaxovichning Yuventusdagi faoliyati samarali boshlangan boʻlsa-da, oxirgi davrlar biroz qiyinchiliklar bilan kechdi. Bianconeri safida toʻrt yarim mavsum davomida harakat qilgan hujumchi jami 68 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Biroq oʻtgan mavsum uning uchun jismoniy muammolar sababli ogʻir keldi.

Dekabrdan mart oyigacha uch oydan ortiq muddatni takrorlanuvchi adduktor jarohati tufayli oʻtkazib yuborgan futbolchi barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda atigi 23 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shunga qaramay, Yuventus A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan oʻsha mavsumda ham Vlaxovich 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Beshiktosh rahbariyati yangi muhit va tibbiy yondashuv hujumchiga oʻzining sobiq yuqori sport formasini tiklashiga yordam berishiga umid qilmoqda.

Dusan VlaxovichBeshiktoshYuventusTurkiya SuperligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi