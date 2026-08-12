Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi

·20·Texno
Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi
Qisqacha

Google kompaniyasining sun'iy intellektga asoslangan Gemini ilovasi oyiga 1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchiga ega global platformaga aylandi. Bu ko'rsatkich veb-versiya, Android va iOS ilovalari hamda Chrome brauzeriga integratsiya qilingan imkoniyatlar orqali qayd etilgan, xizmat esa 2024-yilning fevral oyida taqdim etilgan.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari bozoridagi raqobat har kuni yangi bosqichga koʻtarilmoqda. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, Google kompaniyasining sunʼiy intellektga asoslangan Gemini ilovasi oyiga 1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchiga ega global platformaga aylandi. Ushbu muhim koʻrsatkich veb-versiya, Android hamda iOS uchun maxsus ilovalar, shuningdek, Chrome brauzeriga integratsiya qilingan imkoniyatlar orqali qayd etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Gemini kompaniya tarixidagi eng tez oʻsib borayotgan mahsulot boʻlib qolmoqda. Eslatib oʻtamiz, ushbu isteʼmolchi versiyasi ilk bor 2024-yilning fevral oyida taqdim etilgan edi. Shundan soʻng xizmat auditoriyasi jadal surʼatlar bilan kengayib bordi: 2025-yilning may oyida oyiga 400 million foydalanuvchi qayd etilgan boʻlsa, keyinchalik bu koʻrsatkich 750 millionga, 2026-yilning mayiga kelib 900 millionga, iyul oyi oxirida esa 950 millionga yetgan edi. Natijada, soʻnggi bir necha hafta ichida platforma tarixiy marraga yetib keldi.

Ekosistema va mobil qurilmalarning oʻrni

Qizigʻi shundaki, keltirilgan statistikaga Google qidiruv tizimi hamda Gmail orqali Gemini modellaridan foydalanuvchilar umuman kiritilmagan. Auditoriyaning keskin oʻsishida ayniqsa Android va Chrome kabi kompaniya ekosistemasiga chuqur integratsiya qilingani asosiy omillardan biri boʻldi. Xususan, faqatgina iOS operatsion tizimining oʻzida har oyda 100 milliondan ortiq inson mazkur xizmatdan faol foydalanmoqda.

Google sunʼiy intellekt tizimidan foydalanishning qiziqarli oʻziga xos xususiyatlarini ham oshkor qildi. Maʼlum boʻlishicha, foydalanuvchilarning salkam 63 foizi bot bilan muloqot qilishda ovozli imkoniyatlarni afzal koʻradi. Shuningdek, Gemini Live seanslarining taxminan har beshinchisida kamera yoki ekran namoyishidan foydalanilishi qayd etilgan. Foydalanuvchilar har kuni sunʼiy intellekt yordamida 150 milliondan ortiq turli xil tasvirlarni yaratmoqda.

Bozordagi raqobat muhiti

Mazkur natijalar sunʼiy intellekt sanoatida yetakchilik uchun kurash tobora keskinlashayotganini koʻrsatadi. Avvalroq asosiy raqobatchilardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining ChatGPT xizmati haftasiga 1 milliarddan ortiq foydalanuvchini jalb qilishini maʼlum qilgan edi. Biroq mutaxassislarning fikricha, hisoblash davriyligi turlicha boʻlgani sababli bu ikki koʻrsatkichni toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzaro taqqoslash qiyin.

GoogleGeminiSunʼiy intellektChatGPTTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi