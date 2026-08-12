Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqda
Cognition yangi moliyalashtirish raundi doirasida qiymati 40 milliard dollardan kam bo'lmagan baholash asosida investitsiya jalb etishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bu ko'rsatkichga yiliga 1 milliard dollarlik daromad olish tezligiga erishish orqali chiqishni ko'zlamoqda, may oyida esa 26 milliard dollarlik baholash asosida 1 milliard dollar sarmoya to'plagan edi.
Sunʼiy intellekt sohasida dasturlash jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan Cognition statapi yangi moliyalashtirish raundi doirasida oʻz qiymatini keskin oshirish boʻyicha muzokaralarni boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya 40 milliard dollardan kam boʻlmagan baholash asosida yirik sarmoyalarni jalb etishni rejalashtirmoqda. Bu koʻrsatkichga yiliga 1 milliard dollarlik daromad olish tezligiga (ARR) erishish orqali chiqish koʻzda tutilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur moliyalashtirish istiqboli Cognition uchun navbatdagi ulkan sakrash boʻladi. Joriy yilning may oyidagina kompaniya 26 milliard dollarlik baholash asosida 1 milliard dollar miqdorida sarmoya toʻplagan edi. Oradan atigi uch oy oʻtib, loyihaning moliyaviy koʻrsatkichlari sezilarli darajada oʻsgani va investorlarning unga boʻlgan qiziqishi yanada ortgani kuzatilmoqda.
Devin imkoniyatlari va korporativ talabKompaniyaning asosiy mahsuloti boʻlgan Devin nomli sunʼiy intellekt agenti dasturchilar orasida tezda ommalashdi. Avvalroq Cognition rahbari Skott Vu TechCrunch nashriga bergan intervyusida korporativ mijozlar Devin imkoniyatlaridan foydalanishni soʻnggi olti oy davomida har oyda oʻrtacha 50 foizga oshirib borayotganini tasdiqlagan edi. May oyida kompaniyaning yillik daromad tezligi 492 million dollarni tashkil etgani maʼlum qilingan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Devin inson oʻrnini egallash uchun emas, balki kundalik va zerikarli yumushlarni bajarishga moʻljallangan. U koʻpincha eskirgan dasturiy taʼminotlarni yangilash yoki ilovalarni bir platformadan boshqasiga oʻtkazish kabi dasturchilar unchalik xush koʻrmaydigan uzoq muddatli va mashaqqatli ishlarni bajaradi. Korxonalarning ushbu texnologiyani faol qabul qilayotgani sabablaridan biri ham aynan shunda.
Mashhur mijozlar va kelajak istiqbollariHozirgi kunda Cognition xizmatlaridan dunyoning yetakchi kompaniyalari va tashkilotlari foydalanmoqda. Xususan, Mercedes-Benz, NASA va Goldman Sachs kabi yirik brendlar mijozlar qatoridan joy olgan. Bu esa sunʼiy intellekt agentining nafaqat startaplar, balki global miqyosdagi yirik industriyalar uchun ham muhim vositaga aylanib borayotganini koʻrsatadi.
Skott Vuning oʻzi yosh dasturlash daholaridan biri sifatida tanilgan boʻlib, kompaniya oldiga qoʻyilgan ulkan maqsadlar texnologiya bozorida sunʼiy intellektning oʻrni yana-da mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. 40 milliard dollarlik qiymatga erishish ehtimoli Cognition kompaniyasini sunʼiy intellekt sanoatidagi eng qimmatli xususiy loyihalardan biriga aylantirishi mumkin.
…