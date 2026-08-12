Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqda

·27·Texno
Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqda
Qisqacha

Cognition yangi moliyalashtirish raundi doirasida qiymati 40 milliard dollardan kam bo'lmagan baholash asosida investitsiya jalb etishni rejalashtirmoqda. Kompaniya bu ko'rsatkichga yiliga 1 milliard dollarlik daromad olish tezligiga erishish orqali chiqishni ko'zlamoqda, may oyida esa 26 milliard dollarlik baholash asosida 1 milliard dollar sarmoya to'plagan edi.

Sunʼiy intellekt sohasida dasturlash jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan Cognition statapi yangi moliyalashtirish raundi doirasida oʻz qiymatini keskin oshirish boʻyicha muzokaralarni boshladi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya 40 milliard dollardan kam boʻlmagan baholash asosida yirik sarmoyalarni jalb etishni rejalashtirmoqda. Bu koʻrsatkichga yiliga 1 milliard dollarlik daromad olish tezligiga (ARR) erishish orqali chiqish koʻzda tutilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyalashtirish istiqboli Cognition uchun navbatdagi ulkan sakrash boʻladi. Joriy yilning may oyidagina kompaniya 26 milliard dollarlik baholash asosida 1 milliard dollar miqdorida sarmoya toʻplagan edi. Oradan atigi uch oy oʻtib, loyihaning moliyaviy koʻrsatkichlari sezilarli darajada oʻsgani va investorlarning unga boʻlgan qiziqishi yanada ortgani kuzatilmoqda.

Devin imkoniyatlari va korporativ talab

Kompaniyaning asosiy mahsuloti boʻlgan Devin nomli sunʼiy intellekt agenti dasturchilar orasida tezda ommalashdi. Avvalroq Cognition rahbari Skott Vu TechCrunch nashriga bergan intervyusida korporativ mijozlar Devin imkoniyatlaridan foydalanishni soʻnggi olti oy davomida har oyda oʻrtacha 50 foizga oshirib borayotganini tasdiqlagan edi. May oyida kompaniyaning yillik daromad tezligi 492 million dollarni tashkil etgani maʼlum qilingan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Devin inson oʻrnini egallash uchun emas, balki kundalik va zerikarli yumushlarni bajarishga moʻljallangan. U koʻpincha eskirgan dasturiy taʼminotlarni yangilash yoki ilovalarni bir platformadan boshqasiga oʻtkazish kabi dasturchilar unchalik xush koʻrmaydigan uzoq muddatli va mashaqqatli ishlarni bajaradi. Korxonalarning ushbu texnologiyani faol qabul qilayotgani sabablaridan biri ham aynan shunda.

Mashhur mijozlar va kelajak istiqbollari

Hozirgi kunda Cognition xizmatlaridan dunyoning yetakchi kompaniyalari va tashkilotlari foydalanmoqda. Xususan, Mercedes-Benz, NASA va Goldman Sachs kabi yirik brendlar mijozlar qatoridan joy olgan. Bu esa sunʼiy intellekt agentining nafaqat startaplar, balki global miqyosdagi yirik industriyalar uchun ham muhim vositaga aylanib borayotganini koʻrsatadi.

Skott Vuning oʻzi yosh dasturlash daholaridan biri sifatida tanilgan boʻlib, kompaniya oldiga qoʻyilgan ulkan maqsadlar texnologiya bozorida sunʼiy intellektning oʻrni yana-da mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. 40 milliard dollarlik qiymatga erishish ehtimoli Cognition kompaniyasini sunʼiy intellekt sanoatidagi eng qimmatli xususiy loyihalardan biriga aylantirishi mumkin.

CognitionDevinSunʼiy intellektTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaSunʼiy intellekt xavfsizligi: mutaxassislar ochiq kodli modellarni yoqlamoqdaKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi