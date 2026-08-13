O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladi

·37·O‘zbekiston
O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladi
Qisqacha

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatga olish tizimidagi ma’muriy to‘siqlarni kamaytirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o‘qishda qabul qildi. Loyihaga ko‘ra, er-xotin, ota-onalar va farzandlar, bobo-buvilar, nabiralar, aka-uka va opa-singillarni turar joy maydoni ijtimoiy me’yordan kam bo‘lsa ham bir-birining xonadoniga ro‘yxatga olishga ruxsat beriladi.

O‘zbekistonda propiska va yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish tizimidagi navbatdagi tarixiy islohotlar hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan yangi qonun loyihasi asosida Google Discover va milliy nashrlar standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:

Propiska tizimida katta yengillik: O‘zbekistonda yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish soddalashtirilmoqda

O‘zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatga olish (propiska) tizimidagi mavjud ma’muriy to‘siqlar hamda cheklovlarni bartaraf etishga qaratilgan muhim qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida birinchi o‘qishda qabul qilindi.

Quyi palata matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu hujjat aholiga ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda va uy-joy masalalarida yuzaga kelayotgan qator tizimli muammolarga uzil-kesil barham beradi.

Maydon me’yori bekor qilinadi: Qarindoshlarni ro‘yxatga qo‘yish yengillashadi

Yangi qonun loyihasidagi eng muhim va kutilgan o‘zgarishlardan biri — turar joy maydonining ijtimoiy me’yori bo‘yicha cheklovlarning bekor qilinishidir.

  • Yaqin qarindoshlar uchun: Endilikda er-xotin, ota-onalar va farzandlar, bobo-buvilar, nabiralar hamda aka-uka va opa-singillarni bir-birlarining xonadonlarida ro‘yxatdan o‘tkazishda turar joy maydoni belgilangan ijtimoiy me’yordan kam bo‘lsa ham, ro‘yxatdan o‘tkazishga rasman ruxsat beriladi.

  • Talabalar uchun: Oliy ta’lim muassasalari (OTM) yotoqxonalarida istiqomat qiluvchi talabalar uchun ham maydonning ijtimoiy me’yori to‘g‘risidagi cheklov va talablar qo‘llanilmaydi.

Ijtimoiy xizmatlar va subsidiyadagi uylar muammosiga yechim

Hozirgi kunga qadar ipoteka krediti yoki davlat subsidiyasi hisobiga uy-joy sotib olgan ayrim fuqarolar ko‘chmas mulkni rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazishda ma’muriy qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Bu esa o‘z navbatida:

  • Farzandlarni bog‘cha va maktablarga joylashtirish;

  • Hududiy poliklinikalarga biriktirilish;

  • Pensiya va ijtimoiy nafaqalarni tayinlash singari kundalik zarur xizmatlardan foydalanishda xalaqit berayotgan edi.

Yangi qonun loyihasi ushbu ijtimoiy byurokratiyani butunlay bartaraf etishga qaratilgan.

Taqiqlangan uy-joylar va huquqiy kafolatlar

Qonun loyihasida sud, bank yoki Majburiy ijro byurosi (MIB) tomonidan taqiq qo‘yilgan yoki xatlangan turar joy obyektlari bo‘yicha ham yangi tartib joriy etilmoqda.

Unga ko‘ra, bunday obyektlarda uy egasi va uning yaqin qarindoshlarini ro‘yxatdan o‘tkazishda garovga oluvchining (bank yoki tashkilot) yoki vakolatli organlarning qo‘shimcha roziligi talab etilmaydi. Asosiy va yagona shart — ro‘yxatdan o‘tayotgan fuqaroning oldindan yozma roziligi hisoblanadi. Biroq, agar garovga oluvchi yoki taqiq qo‘ygan organ tomonidan rasmiy murojaat tushsa, ushbu ro‘yxatdan o‘tkazish qayta bekor qilinishi mumkin.

Ushbu qonun loyihasining to‘liq qabul qilinishi fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlash va erkin harakatlanish kafolatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonOliy Majlis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)Kecha, 16:28O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?11.08, 22:53Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi11.08, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi10.08, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin10.08, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan