O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladi
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatga olish tizimidagi ma’muriy to‘siqlarni kamaytirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o‘qishda qabul qildi. Loyihaga ko‘ra, er-xotin, ota-onalar va farzandlar, bobo-buvilar, nabiralar, aka-uka va opa-singillarni turar joy maydoni ijtimoiy me’yordan kam bo‘lsa ham bir-birining xonadoniga ro‘yxatga olishga ruxsat beriladi.
O‘zbekistonda propiska va yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish tizimidagi navbatdagi tarixiy islohotlar hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan yangi qonun loyihasi asosida Google Discover va milliy nashrlar standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:
Propiska tizimida katta yengillik: O‘zbekistonda yashash joyi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tish soddalashtirilmoqda
O‘zbekistonda fuqarolarni yashash va turgan joyi bo‘yicha ro‘yxatga olish (propiska) tizimidagi mavjud ma’muriy to‘siqlar hamda cheklovlarni bartaraf etishga qaratilgan muhim qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida birinchi o‘qishda qabul qilindi.
Quyi palata matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu hujjat aholiga ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda va uy-joy masalalarida yuzaga kelayotgan qator tizimli muammolarga uzil-kesil barham beradi.
Maydon me’yori bekor qilinadi: Qarindoshlarni ro‘yxatga qo‘yish yengillashadi
Yangi qonun loyihasidagi eng muhim va kutilgan o‘zgarishlardan biri — turar joy maydonining ijtimoiy me’yori bo‘yicha cheklovlarning bekor qilinishidir.
Yaqin qarindoshlar uchun: Endilikda er-xotin, ota-onalar va farzandlar, bobo-buvilar, nabiralar hamda aka-uka va opa-singillarni bir-birlarining xonadonlarida ro‘yxatdan o‘tkazishda turar joy maydoni belgilangan ijtimoiy me’yordan kam bo‘lsa ham, ro‘yxatdan o‘tkazishga rasman ruxsat beriladi.
Talabalar uchun: Oliy ta’lim muassasalari (OTM) yotoqxonalarida istiqomat qiluvchi talabalar uchun ham maydonning ijtimoiy me’yori to‘g‘risidagi cheklov va talablar qo‘llanilmaydi.
Ijtimoiy xizmatlar va subsidiyadagi uylar muammosiga yechim
Hozirgi kunga qadar ipoteka krediti yoki davlat subsidiyasi hisobiga uy-joy sotib olgan ayrim fuqarolar ko‘chmas mulkni rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazishda ma’muriy qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Bu esa o‘z navbatida:
Farzandlarni bog‘cha va maktablarga joylashtirish;
Hududiy poliklinikalarga biriktirilish;
Pensiya va ijtimoiy nafaqalarni tayinlash singari kundalik zarur xizmatlardan foydalanishda xalaqit berayotgan edi.
Yangi qonun loyihasi ushbu ijtimoiy byurokratiyani butunlay bartaraf etishga qaratilgan.
Taqiqlangan uy-joylar va huquqiy kafolatlar
Qonun loyihasida sud, bank yoki Majburiy ijro byurosi (MIB) tomonidan taqiq qo‘yilgan yoki xatlangan turar joy obyektlari bo‘yicha ham yangi tartib joriy etilmoqda.
Unga ko‘ra, bunday obyektlarda uy egasi va uning yaqin qarindoshlarini ro‘yxatdan o‘tkazishda garovga oluvchining (bank yoki tashkilot) yoki vakolatli organlarning qo‘shimcha roziligi talab etilmaydi. Asosiy va yagona shart — ro‘yxatdan o‘tayotgan fuqaroning oldindan yozma roziligi hisoblanadi. Biroq, agar garovga oluvchi yoki taqiq qo‘ygan organ tomonidan rasmiy murojaat tushsa, ushbu ro‘yxatdan o‘tkazish qayta bekor qilinishi mumkin.
Ushbu qonun loyihasining to‘liq qabul qilinishi fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlash va erkin harakatlanish kafolatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…