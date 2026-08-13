«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!

·43·Sport
«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!
Qisqacha

«Beshiktosh» serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovich bilan 3 yillik shartnoma imzolaganini rasman e'lon qildi. 26 yoshli futbolchi «Yuventus» bilan shartnomasi yakunlangach, Istanbul klubiga erkin agent sifatida qo'shildi. Vlahovich so'nggi mavsumda A Seriyada 19 ta uchrashuvda 7 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U faoliyatini «Partizan»da boshlagan, «Fiorentina»da to'purarlik mahoratini namoyish etgan va «Yuventus»da asosiy hujumchi sifatida to'p surgan.

Turkiya Superligasi va Yevropa transfer bozori navbatdagi shov-shuvli kelishuvga guvoh bo‘ldi. Istanbulning «Beshiktosh» klubi serbiyalik mashhur hujumchi Dushan Vlaxovich (Dušan Vlahović) bilan muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlab, uni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi.

3 yillik shartnoma va tekinga qo‘lga kiritilgan yulduz

26 yoshli mahoratli hujumchi Italiyaning «Yuventus» klubi bilan shartnomasi nihoyasiga yetgach, erkin agent maqomida yurgan edi. Yevropaning bir qator grand klublari tomonidan qiziqish bildirilganiga qaramay, Istanbul klubi rahbariyati serbiyalik yulduzni transfer qilishda chaqqonroq harakat qildi.

Avvalroq tomonlar 3 yillik shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Endilikda mazkur bitim rasman o‘z tasdig‘ini topdi.

Vlaxovichning ko‘rsatkichlari va faoliyat yo‘li

Dushan Vlaxovich so‘nggi mavsumda «Yuventus» tarkibida A Seriyada 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 7 ta gol va 1 ta golli uzatmani yozib qo‘ygan edi.

26 yoshli to‘purar serb bosqichma-bosqich jahon futbolining eng ko‘zga ko‘ringan forvardlaridan biriga aylandi:

  • Faoliyatini Serbiyaning afsonaviy «Partizan» klubida boshlagan;

  • Italiyaning «Fiorentina» klubi safida o‘zining haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etib, Yevropa grandlari e’tiboriga tushgan;

  • Turinning «Yuventus» klubida asosiy hujumchi sifatida to‘p surgan.

«Beshiktosh»ning ushbu xaridi Istanbul klubining yangi mavsumda ham ichki chempionatda, ham Yevropa kuboklarida yuqori maqsadlarni ko‘zlayotganidan dalolat beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BeşiktaşDušan VlahovićJuventusIstanbulFiorentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi