«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!
«Beshiktosh» serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovich bilan 3 yillik shartnoma imzolaganini rasman e'lon qildi. 26 yoshli futbolchi «Yuventus» bilan shartnomasi yakunlangach, Istanbul klubiga erkin agent sifatida qo'shildi. Vlahovich so'nggi mavsumda A Seriyada 19 ta uchrashuvda 7 ta gol va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U faoliyatini «Partizan»da boshlagan, «Fiorentina»da to'purarlik mahoratini namoyish etgan va «Yuventus»da asosiy hujumchi sifatida to'p surgan.
Turkiya Superligasi va Yevropa transfer bozori navbatdagi shov-shuvli kelishuvga guvoh bo‘ldi. Istanbulning «Beshiktosh» klubi serbiyalik mashhur hujumchi Dushan Vlaxovich (Dušan Vlahović) bilan muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlab, uni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi.
3 yillik shartnoma va tekinga qo‘lga kiritilgan yulduz
26 yoshli mahoratli hujumchi Italiyaning «Yuventus» klubi bilan shartnomasi nihoyasiga yetgach, erkin agent maqomida yurgan edi. Yevropaning bir qator grand klublari tomonidan qiziqish bildirilganiga qaramay, Istanbul klubi rahbariyati serbiyalik yulduzni transfer qilishda chaqqonroq harakat qildi.
Avvalroq tomonlar 3 yillik shartnoma shartlari bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Endilikda mazkur bitim rasman o‘z tasdig‘ini topdi.
Vlaxovichning ko‘rsatkichlari va faoliyat yo‘li
Dushan Vlaxovich so‘nggi mavsumda «Yuventus» tarkibida A Seriyada 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 7 ta gol va 1 ta golli uzatmani yozib qo‘ygan edi.
26 yoshli to‘purar serb bosqichma-bosqich jahon futbolining eng ko‘zga ko‘ringan forvardlaridan biriga aylandi:
Faoliyatini Serbiyaning afsonaviy «Partizan» klubida boshlagan;
Italiyaning «Fiorentina» klubi safida o‘zining haqiqiy to‘purarlik mahoratini namoyish etib, Yevropa grandlari e’tiboriga tushgan;
Turinning «Yuventus» klubida asosiy hujumchi sifatida to‘p surgan.
«Beshiktosh»ning ushbu xaridi Istanbul klubining yangi mavsumda ham ichki chempionatda, ham Yevropa kuboklarida yuqori maqsadlarni ko‘zlayotganidan dalolat beradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…