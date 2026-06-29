Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdi

·18·Sport
Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdi

Londonning Chelsi klubi oʻzining sobiq bosh murabbiyi Enzo Maresca borasida kutilmagan va keskin bayonot bilan chiqdi. Italiyalik mutaxassis Pep Guardiola oʻrniga Manchester Siti boshqaruviga tayinlangach, "koʻklar" rahbariyati uning ketish jarayoni va klubga nisbatan munosabatini ochiqchasiga tanqid qildi. Mazkur bayonotning eng hayratlanarli jihati shundaki, klub rasmiy matnida murabbiyning ismi biror marta ham tilga olinmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi rahbariyati 2025/26-yilgi mavsumning muvaffaqiyatsiz kechishida aynan Enzo Maresca va uning mavsum oʻrtasidagi qarorlarini asosiy sabab sifatida koʻrsatmoqda. Klub bayonotiga koʻra, murabbiyning qishki transfer oynasi arafasida jamoani tark etishi ichki muhitga va natijalarga jiddiy zarba bergan. Londonliklar oʻz muxlislariga vaziyatni tushuntirar ekan, murabbiyning xatti-harakatlarini professionalizmga zid deb baholadi.

Sadoqat masalasi va kutilmagan isteʼfo

Klub taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Enzo Maresca hali kuz faslidayoq Manchester Siti bilan muzokaralar olib borayotganini va Pep Guardiola ketganidan soʻng uning oʻrnini egallash istagi borligini bildirgan. Bu holat jamoaning oʻsha paytdagi oʻyinlariga salbiy taʼsir koʻrsatgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda. Chelsi rahbariyati murabbiyning amaldagi uzoq muddatli shartnomasi boʻlsa-da, uning xayoli boshqa klubda boʻlganidan norozi.

"2025-yil dekabr oyida bosh murabbiy kutilmaganda va kutilmagan tarzda isteʼfoga chiqdi. Biz bundan qattiq ranjidik, chunki u Chelsi safiga kelganiga endi bir yil boʻlganiga qaramay, uning qalbi va fikri boshqa klubda ekanligi maʼlum boʻlib qoldi", — deyiladi klub bayonotida. Londonliklar mavsum oʻrtasida murabbiy almashtirishni istashmaganini, biroq mutaxassisning masʼuliyatni davom ettirishdan bosh tortgani tufayli isteʼfoni qabul qilishga majbur boʻlishganini taʼkidlashdi.

Moliyaviy tovon puli va kelishuv

Garchi tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan boʻlsa-da, moliyaviy masalalar hal etilgani maʼlum qilindi. Manchester Siti va Enzo Maresca Chelsi klubiga tegishli kompensatsiya toʻlashga rozi boʻlishgan. Norasmiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu tovon puli miqdori taxminan 17 million funt sterlingni tashkil etadi.

Chelsi rahbariyati ushbu mablagʻ orqali klub manfaatlarini himoya qilganini va endilikda bor eʼtiborini yangi loyihaga qaratishini bildirdi. Angliya Premer-ligasining ikki grandi oʻrtasidagi bu kabi ochiq qarama-qarshilik soʻnggi yillarda kam kuzatilgan holat boʻlib, bu kelgusi mavsumlarda jamoalar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

Eslatib oʻtamiz, Enzo Maresca Manchester Siti tizimida avval ham ishlagan va Pep Guardiola qoʻl ostida assistentlik qilgan edi. Uning Etihad Stadiumga qaytishi koʻpchilik mutaxassislar tomonidan kutilgan edi, biroq bu jarayonning bunday mojaroli koʻrinish olishi ingliz futboli jamoatchiligi uchun kutilmagan boʻldi.

ChelsiManchester SitiEnzo MarescaPep GuardiolaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Bugun, 18:40Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiIker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiBugun, 18:39Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatOltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobatBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi