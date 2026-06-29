Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdi
Londonning Chelsi klubi oʻzining sobiq bosh murabbiyi Enzo Maresca borasida kutilmagan va keskin bayonot bilan chiqdi. Italiyalik mutaxassis Pep Guardiola oʻrniga Manchester Siti boshqaruviga tayinlangach, "koʻklar" rahbariyati uning ketish jarayoni va klubga nisbatan munosabatini ochiqchasiga tanqid qildi. Mazkur bayonotning eng hayratlanarli jihati shundaki, klub rasmiy matnida murabbiyning ismi biror marta ham tilga olinmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi rahbariyati 2025/26-yilgi mavsumning muvaffaqiyatsiz kechishida aynan Enzo Maresca va uning mavsum oʻrtasidagi qarorlarini asosiy sabab sifatida koʻrsatmoqda. Klub bayonotiga koʻra, murabbiyning qishki transfer oynasi arafasida jamoani tark etishi ichki muhitga va natijalarga jiddiy zarba bergan. Londonliklar oʻz muxlislariga vaziyatni tushuntirar ekan, murabbiyning xatti-harakatlarini professionalizmga zid deb baholadi.
Sadoqat masalasi va kutilmagan isteʼfoKlub taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Enzo Maresca hali kuz faslidayoq Manchester Siti bilan muzokaralar olib borayotganini va Pep Guardiola ketganidan soʻng uning oʻrnini egallash istagi borligini bildirgan. Bu holat jamoaning oʻsha paytdagi oʻyinlariga salbiy taʼsir koʻrsatgan boʻlishi mumkinligi aytilmoqda. Chelsi rahbariyati murabbiyning amaldagi uzoq muddatli shartnomasi boʻlsa-da, uning xayoli boshqa klubda boʻlganidan norozi.
"2025-yil dekabr oyida bosh murabbiy kutilmaganda va kutilmagan tarzda isteʼfoga chiqdi. Biz bundan qattiq ranjidik, chunki u Chelsi safiga kelganiga endi bir yil boʻlganiga qaramay, uning qalbi va fikri boshqa klubda ekanligi maʼlum boʻlib qoldi", — deyiladi klub bayonotida. Londonliklar mavsum oʻrtasida murabbiy almashtirishni istashmaganini, biroq mutaxassisning masʼuliyatni davom ettirishdan bosh tortgani tufayli isteʼfoni qabul qilishga majbur boʻlishganini taʼkidlashdi.
Moliyaviy tovon puli va kelishuvGarchi tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan boʻlsa-da, moliyaviy masalalar hal etilgani maʼlum qilindi. Manchester Siti va Enzo Maresca Chelsi klubiga tegishli kompensatsiya toʻlashga rozi boʻlishgan. Norasmiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu tovon puli miqdori taxminan 17 million funt sterlingni tashkil etadi.
Chelsi rahbariyati ushbu mablagʻ orqali klub manfaatlarini himoya qilganini va endilikda bor eʼtiborini yangi loyihaga qaratishini bildirdi. Angliya Premer-ligasining ikki grandi oʻrtasidagi bu kabi ochiq qarama-qarshilik soʻnggi yillarda kam kuzatilgan holat boʻlib, bu kelgusi mavsumlarda jamoalar oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
Eslatib oʻtamiz, Enzo Maresca Manchester Siti tizimida avval ham ishlagan va Pep Guardiola qoʻl ostida assistentlik qilgan edi. Uning Etihad Stadiumga qaytishi koʻpchilik mutaxassislar tomonidan kutilgan edi, biroq bu jarayonning bunday mojaroli koʻrinish olishi ingliz futboli jamoatchiligi uchun kutilmagan boʻldi.
…