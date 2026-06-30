Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchi Marcus Rashfordning kelajagi borasidagi noaniqliklarga chek qoʻyib, uni asosiy tarkibga qaytarishga qaror qildi. Soʻnggi vaqtlarda boshqa jamoalarda ijara asosida toʻp surgan futbolchi yangi mavsum oldidan jamoaning mashgʻulotlariga toʻliq jalb etiladi. Bu qaror klub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻrtasidagi uzoq davom etgan muhokamalardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri jurnalisti David Ornstein bergan maʼlumotlarga koʻra, klub mutasaddilari Rashfordni uchinchi marta ijaraga berib yuborish variantini butunlay rad etishgan. Avvalroq Aston Villa va Ispaniyaning Barselona klublarida vaqtinchalik asosda harakat qilgan 28 yoshli hujumchi endilikda Old Traffordda oʻz faoliyatini qayta tiklash imkoniyatiga ega boʻladi. Hozirda barcha tomonlar futbolchining jamoaga integratsiyasi uchun ochiq ekani aytilmoqda.
Ijara davri yakunlandiManchester Yunayted rahbariyati futbolchini yana boshqa jamoaga vaqtincha berib yuborish klub manfaatlariga toʻgʻri kelmaydi deb hisoblamoqda. Soʻnggi 18 oy davomida turli chempionatlarda tajriba toʻplagan Rashford keyingi oyda Karringtondagi mashgʻulot bazasiga qaytadi. Jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick yangi mavsum rejalarida hujumchining imkoniyatlaridan foydalanishni koʻzda tutmoqda.
Klubning moliyaviy holati ham bu qarorga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Xarajatlarni qisqartirish boʻyicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida Manchester Yunayted oʻz futbolchilarini shoshilinch ravishda sotish yoki ijaraga berish bosimidan qutuldi. Bu esa texnik shtabga tarkibni shakllantirishda koʻproq erkinlik va moslashuvchanlik taqdim etmoqda.
Transferdagi qiyinchiliklar va futbolchining xohishiRashfordning toʻliq transferini amalga oshirish bir qancha sabablarga koʻra qiyin kechmoqda. Birinchidan, uning klub bilan 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasi bor. Ikkinchinchidan, futbolchining yuqori maoshi va shaxsiy talablari koʻplab daʼvogar klublar uchun ogʻirlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona uni sotib olish niyatida emas, boshqa xorijiy klublar esa futbolchini qiziqtira oladigan darajada nufuzli emas.
Shuningdek, Marcus Rashfordning oʻzi ham Angliya Premer-ligasidagi raqib jamoalarga oʻtishni istamayapti. Uning uchun Manchester Yunayted ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Hozirgi vaziyatda har ikki tomon uchun ham hamkorlikni davom ettirish eng maqbul yoʻl sifatida koʻrilmoqda. Agar kutilmagan takliflar boʻlmasa, Rashford yangi mavsumda "qizil iblislar" sharafini himoya qiladi.
Ushbu qaytish Manchester Yunayted hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Muxlislar va mutaxassislar Rashfordning oʻz tarbiya topgan klubida yana avvalgi sport formasiga qayta olishiga umid qilishmoqda. Klub ichidagi muhit va rahbariyatning ishonchi futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.
…