Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldi

·0·Sport
Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchi Marcus Rashfordning kelajagi borasidagi noaniqliklarga chek qoʻyib, uni asosiy tarkibga qaytarishga qaror qildi. Soʻnggi vaqtlarda boshqa jamoalarda ijara asosida toʻp surgan futbolchi yangi mavsum oldidan jamoaning mashgʻulotlariga toʻliq jalb etiladi. Bu qaror klub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻrtasidagi uzoq davom etgan muhokamalardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri jurnalisti David Ornstein bergan maʼlumotlarga koʻra, klub mutasaddilari Rashfordni uchinchi marta ijaraga berib yuborish variantini butunlay rad etishgan. Avvalroq Aston Villa va Ispaniyaning Barselona klublarida vaqtinchalik asosda harakat qilgan 28 yoshli hujumchi endilikda Old Traffordda oʻz faoliyatini qayta tiklash imkoniyatiga ega boʻladi. Hozirda barcha tomonlar futbolchining jamoaga integratsiyasi uchun ochiq ekani aytilmoqda.

Ijara davri yakunlandi

Manchester Yunayted rahbariyati futbolchini yana boshqa jamoaga vaqtincha berib yuborish klub manfaatlariga toʻgʻri kelmaydi deb hisoblamoqda. Soʻnggi 18 oy davomida turli chempionatlarda tajriba toʻplagan Rashford keyingi oyda Karringtondagi mashgʻulot bazasiga qaytadi. Jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick yangi mavsum rejalarida hujumchining imkoniyatlaridan foydalanishni koʻzda tutmoqda.

Klubning moliyaviy holati ham bu qarorga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Xarajatlarni qisqartirish boʻyicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida Manchester Yunayted oʻz futbolchilarini shoshilinch ravishda sotish yoki ijaraga berish bosimidan qutuldi. Bu esa texnik shtabga tarkibni shakllantirishda koʻproq erkinlik va moslashuvchanlik taqdim etmoqda.

Transferdagi qiyinchiliklar va futbolchining xohishi

Rashfordning toʻliq transferini amalga oshirish bir qancha sabablarga koʻra qiyin kechmoqda. Birinchidan, uning klub bilan 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladigan uzoq muddatli shartnomasi bor. Ikkinchinchidan, futbolchining yuqori maoshi va shaxsiy talablari koʻplab daʼvogar klublar uchun ogʻirlik qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona uni sotib olish niyatida emas, boshqa xorijiy klublar esa futbolchini qiziqtira oladigan darajada nufuzli emas.

Shuningdek, Marcus Rashfordning oʻzi ham Angliya Premer-ligasidagi raqib jamoalarga oʻtishni istamayapti. Uning uchun Manchester Yunayted ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Hozirgi vaziyatda har ikki tomon uchun ham hamkorlikni davom ettirish eng maqbul yoʻl sifatida koʻrilmoqda. Agar kutilmagan takliflar boʻlmasa, Rashford yangi mavsumda "qizil iblislar" sharafini himoya qiladi.

Ushbu qaytish Manchester Yunayted hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Muxlislar va mutaxassislar Rashfordning oʻz tarbiya topgan klubida yana avvalgi sport formasiga qayta olishiga umid qilishmoqda. Klub ichidagi muhit va rahbariyatning ishonchi futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

Manchester YunaytedMarcus RashfordFutbol TransferlariAngliya Premer-ligasiOld Trafford
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBarselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdiBugun, 17:15Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBugun, 15:41Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi