«Paxtakor»dan super-transfer: Eron terma jamoasi himoyachisi Toshkentda!

·157·Sport
«Paxtakor»dan super-transfer: Eron terma jamoasi himoyachisi Toshkentda!
Qisqacha

Eron milliy terma jamoasi himoyachisi Murtazo Puraliganji «Paxtakor» futbolchisiga aylandi. 34 yoshli markaziy himoyachi «Persepolis» klubidan erkin agent maqomida kelib qo'shildi va yil oxirigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. U klublar miqyosida 300 ga yaqin rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan, Eron terma jamoasi safida esa 54 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urgan.

Toshkentning «Paxtakor» klubi transfer oynasida navbatdagi yirik va shov-shuvli kelishuvni amalga oshirdi. Eron milliy terma jamoasining tajribali himoyachisi Murtazo Puraliganji rasman «sherlar» a’zosiga aylandi.

Bu haqda poytaxt klubi matbuot xizmati rasman xabar berdi.

Shartnoma tafsilotlari va boy faoliyat

34 yoshli tajribali markaziy himoyachi «Paxtakor» safiga «Persepolis» klubidan erkin agent maqomida kelib qo‘shildi. Futbolchi va klub o‘rtasida yil oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolandi.

Puraliganji faoliyati davomida Osiyo va Yevropaning qator nomdor klublarida to‘p surgan:

  • Eron: «Naft», «Persepolis»

  • Qatar: «As-Sadd», «Al-Arabi»

  • Xitoy: «Tyanszin Szinmen Tayger», «Shenchjen»

  • Belgiya: «Eypen»

Umumiy hisobda u klublar miqyosida 300 ga yaqin rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushib, boy tajriba to‘plagan.

Terma jamoadagi muvaffaqiyatlar va JCH tajribasi

Murtazo Puraliganji Eron milliy terma jamoasida ham muhim figuralardan biri hisoblanadi. U terma jamoa libosida 54 ta o‘yin o‘tkazib, 3 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.

Eng e’tiborli jihati, tajribali himoyachi 2018 (Rossiya) va 2022 (Qatar) yilgi Jahon chempionatlari final bosqichida Eron terma jamoasining asosiy tarkib futbolchisi sifatida maydonda to‘liq harakat qilgan.

«Biz Puraliganji o‘zining boy tajribasi va ishonchli o‘yinlari bilan jamoamizga katta yordam berishiga ishonamiz. «Paxtakor»ga xush kelibsan, Murtazo!», — deyiladi klub xabarida.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PaxtakorMorteza PouraliganjiEronPersepolisToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:53Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi