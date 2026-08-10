«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar

·209·Sport
«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar
Qisqacha

«Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi Elita musobaqasida Emilian Karasni rasmiy bosh murabbiy sifatida ro‘yxatdan o‘tkazdi. Bunga OFKning murabbiylik litsenziyasiga qo‘ygan talablari sabab bo‘lgan. Emilian Karas o‘yin qaydnomasi, matbuot anjumanlari va boshqa rasmiy tadbirlarda jamoa bosh murabbiyi sifatida qatnashadi.

Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi Elita (OFC Elite Champions League) musobaqasidagi ishtiroki oldidan muhim tashkiliy vaziyatga aniqlik kiritdi. OFK talablariga muvofiq, Emilian Karas qit’a turnirida jamonning rasmiy bosh murabbiyi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazildi.

Bu haqda poytaxt klubi matbuot xizmati rasmiy ma’lumot tarqatdi.

Litsenziya va OFK talabi: O‘zgarishning asosiy sababi nimada?

Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) tomonidan klublar o‘rtasidagi eng nufuzli musobaqa uchun belgilangan murabbiylik litsenziyasi talablari juda qat’iy hisoblanadi. Shu sababli «Paxtakor» ushbu musobaqada zarur murabbiylik kategoriyasiga ega bo‘lgan mutaxassisni bosh murabbiy sifatida ko‘rsatishga majbur bo‘ldi.

Klub bergan bayonotda quyidagicha ta’kidlanadi:

«OFK klublar musobaqalari uchun qo‘yilgan talablar sababli Elit Osiyo Chempionlar Ligasida zarur litsenziyaga ega bo‘lgan Emilian Karas bosh murabbiy sifatida rasmiy tadbirlarda ishtirok etadi.

U o‘yin qaydnomasi, matbuot anjumanlari va boshqa sirtqi hamda bevosita rasmiy tadbirlarda «Paxtakor» bosh murabbiyi sifatida qatnashadi», — deyiladi klub xabarida.

Xalqaro maydondagi muhim start

Emilian Karas o‘z faoliyati davomida xalqaro maydonda boy tajriba to‘plagan mutaxassislardan biri hisoblanadi. Ushbu tayinlov va qaror «Paxtakor»ga OFK reglamenti talablarini to‘liq bajargan holda qit’aning eng kuchli klublari bilan bo‘ladigan bahslarga bevosita e’tibor qaratish imkonini beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PakhtakorEmilian KarasOsiyo futbol konfederatsiyasiToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi