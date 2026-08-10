Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdi

·135·Sport
Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdi
Qisqacha

Ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya «Real Madrid»ga transferidan so‘ng klubning rasmiy televideniyesiga ilk intervyusini berdi. U madridliklar safiga qo‘shilishni bolalikdagi orzusi va faoliyatidagi eng muhim qadamlardan biri deb atadi. Kukurelya «Santyago Bernabeu»dagi sehrli kechalarni endi futbolchi sifatida boshdan kechirish hamda klub tarixining bir qismiga aylanish katta mas’uliyat ekanini ta’kidladi.

Madridning «Real» klubi safiga ko‘chib o‘tgan ispaniyalik himoyachi Mark Kukurelya transfer amalga oshganidan so‘ng o‘zining ilk taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Futbolchi ushbu qarorni faoliyatidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida baholadi.

Ispaniyalik himoyachi klub rasmiy televideniyesiga (Real Madrid TV) bergan eksklyuziv intervyusida madridliklar safiga qo‘shilish uning bolalikdagi orzusi bo‘lganini ta’kidladi.

«Futbol o‘ynagan har bir bola ushbu klubda to‘p tepishni xohlaydi»

Mark Kukurelya kutish jarayonlari uzoq davom etgani, ammo yakunda «qirollik klubi» libosini kiyish unga cheksiz quvonch bag‘ishlaganini yashirmadi:

«Juda xursandman. Kutish jarayoni uzoq davom etdi, ammo nihoyat bu yerdaman. Bugun yangi jamoadoshlarim bilan mashg‘ulot o‘tkazdim, klubdagi barcha insonlar bilan tanishdim. Endi ularni asta-sekin yanada yaxshiroq bilib olishni va mavsumni ajoyib o‘tkazishni intiqlik bilan kutyapman.

Shubhasiz, bu men uchun katta faxr. Bu boy tarixga ega, Yevropadagi eng buyuk klub. Bugun shu yerda bo‘lish — men uchun imtiyoz, sharaf va eng avvalo, faoliyatim davomida qilgan barcha mehnatlarim uchun mukofot. Futbol o‘ynashni boshlagan har qanday bola uchun bunday klubda to‘p tepish imkoniyatidan voz kechish juda qiyin. Menga shunday imkoniyat berildi va menda hech qanday ikkilanish bo‘lmadi», — dedi himoyachi.

«Bernabeu»dagi sehrli kechalar va yangi mas’uliyat

Kukurelya «Santyago Bernabeu»dagi unutilmas o‘yinlar va Chempionlar ligasidagi zafarli odimlarni endi maydonning ichida turib his qilish ishtiyoqida ekanini qo‘shimcha qildi:

«Tomoshabin sifatida «Bernabeu»dagi barcha sehrli kechalarni, jamoaning kambeklarini va Chempionlar ligasida qo‘lga kiritgan barcha sovrinlarini ko‘rganman. Endi bularni o‘z tajribamda his qilish va shu tarixning bir qismiga aylanish imkoniyatiga ega bo‘lish — juda katta mas’uliyat. Shu bilan birga, bu men uchun juda yoqimli va muhim chaqiruv», — deya xulosa qildi u.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Marc CucurellaReal MadridSantiago Bernabéu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi