«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!
«Manchester Siti» 18 yoshli marokashlik yarimhimoyachi Ayub Buaddi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to'liq kelishib oldi. Hozirda «Siti» va «Lill» o'rtasida transferning yakuniy summasi hamda to'lov shartlari bo'yicha muzokaralar davom etmoqda, Buaddining 2031 yilning yoziga qadar shartnoma imzolashi kutilmoqda. Buaddi «Lill» safida 96 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirgan.
Angliyaning «Manchester Siti» klubi Fransiyaning «Lill» jamoasi yarimhimoyachisi, iqtidorli Ayub Buaddini o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin turibdi. Bu haqda mashhur insayder va sport jurnalisti Fabritsio Romano xabar berdi.
Enso Mareska jamoasi kelajak avlod vakillari orasida eng iqtidorli deb baholanayotgan yosh futbolchini qo‘lga kiritish bo‘yicha raqobatda peshqadamlik qilmoqda.
Shaxsiy shartnoma va 2031 yilgacha mo‘ljallangan bitim
Manba berayotgan ma’lumotlarga ko‘ra:
«Shaharliklar» 18 yoshli marokashlik yarimhimoyachi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olishgan.
Hozirda klublar o‘rtasida transferning yakuniy summasi va to‘lov shartlari bo‘yicha muzokaralarning so‘nggi bosqichi kechmoqda.
Ayub Buaddi Manchester klubi bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘yishi kutilmoqda.
«Lill»dagi statistika va JCH-2026'dagi porloq o‘yin
Ayub Buaddi juda yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon yuqori darajadagi katta tajribaga ega bo‘lib ulgurgan.
U «Lill» klubining asosiy tarkibida 96 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
Shuningdek, yarimhimoyachi 2026 yilgi Jahon chempionatida Marokash milliy terma jamoasining asosiy figuralaridan biriga aylandi. U musobaqadagi 5 ta o‘yinning barchasida maydonga asosiy tarkibda tushib, o‘zining ishonchli va mazmunli o‘yini bilan top-klublar e’tiborini tortishga erishdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…