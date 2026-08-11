«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?

·84·Sport
«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?
Qisqacha

«Real Madrid»ning joriy yozgi transfer oynasidagi so'nggi yirik xaridi «RB Leypsig»dan 125 million yevro evaziga olingan Yan Diomande bo'ldi. Klub rahbariyati Joze Mourinyu ixtiyoridagi tarkibni 95 foizga tayyor deb hisoblab, endi asosiy e'tiborni ortiqcha futbolchilar bilan xayrlashishga qaratmoqda.

Madridning «Real» klubi joriy yozgi transfer oynasida boshqa shov-shuvli xaridlarni amalga oshirishni rejalashtirmayapti. «Qirollik klubi»ning bu yozdagi so‘nggi yirik xaridi — «RB Leypsig»dan 125 million yevro (bonuslarsiz) evaziga sotib olingan iqtidorli vinger Yan Diomande bo‘ldi.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati Joze Mourinyu ixtiyoridagi tarkibni deyarli to‘liq shakllangan va yangi mavsumga 95 foizga tayyor deb hisoblamoqda.

Asosiy e’tibor tarkibni tozalashga qaratiladi

Madridliklar rahbariyati tarkibni shakllantirish bo‘yicha asosiy bosqich yakunlanganini ma’lum qildi. Shu sababli «qirollik klubi» hozirgi e’tiborini ortiqcha futbolchilar bilan xayrlashish hamda tarkibni maqbullashtirishga qaratgan.

Klubning yangi rejasiga ko‘ra, yangi futbolchilar xaridi faqatgina ikkita kutilmagan holatda amalga oshirilishi mumkin:

  1. Jamoa a’zolaridan biri kutilmaganda boshqa klubga sotilsa;

  2. Tarkibda jiddiy va uzoq muddatli jarohatlar yuzaga kelsa.

«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?

Bu yozgi transfer oynasi «Santyago Bernabeu»da juda sershov-shuv va keng ko‘lamli o‘zgarishlar bilan yodda qoldi.

Jamoaga kelib qo‘shilgan yangi futbolchilar:

  • Yan Diomande («RB Leypsig» — 125 mln yevro);

  • Mark Kukurelya;

  • Denzel Dyumfris;

  • Ibraima Konate;

  • Bernardu Silva;

  • Karlos Espi.

Jamoani tark etgan futbolchilar:

  • Daniel Karvaxal;

  • David Alaba;

  • Dani Sebalos;

  • Franko Mastantuono (ijaraga berildi);

  • Fran Garsiya;

  • Gonsalo Garsiya;

  • Sesar Palasios;

  • Mario Martin;

  • Fran Gonsales.

Joze Mourinyu boshchiligidagi madridliklar yangilangan va mustahkamlangan tarkib bilan yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun kurash olib borishni maqsad qilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigJosé MourinhoMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:53Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi