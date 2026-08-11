«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?
«Real Madrid»ning joriy yozgi transfer oynasidagi so'nggi yirik xaridi «RB Leypsig»dan 125 million yevro evaziga olingan Yan Diomande bo'ldi. Klub rahbariyati Joze Mourinyu ixtiyoridagi tarkibni 95 foizga tayyor deb hisoblab, endi asosiy e'tiborni ortiqcha futbolchilar bilan xayrlashishga qaratmoqda.
Madridning «Real» klubi joriy yozgi transfer oynasida boshqa shov-shuvli xaridlarni amalga oshirishni rejalashtirmayapti. «Qirollik klubi»ning bu yozdagi so‘nggi yirik xaridi — «RB Leypsig»dan 125 million yevro (bonuslarsiz) evaziga sotib olingan iqtidorli vinger Yan Diomande bo‘ldi.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, klub rahbariyati Joze Mourinyu ixtiyoridagi tarkibni deyarli to‘liq shakllangan va yangi mavsumga 95 foizga tayyor deb hisoblamoqda.
Asosiy e’tibor tarkibni tozalashga qaratiladi
Madridliklar rahbariyati tarkibni shakllantirish bo‘yicha asosiy bosqich yakunlanganini ma’lum qildi. Shu sababli «qirollik klubi» hozirgi e’tiborini ortiqcha futbolchilar bilan xayrlashish hamda tarkibni maqbullashtirishga qaratgan.
Klubning yangi rejasiga ko‘ra, yangi futbolchilar xaridi faqatgina ikkita kutilmagan holatda amalga oshirilishi mumkin:
Jamoa a’zolaridan biri kutilmaganda boshqa klubga sotilsa;
Tarkibda jiddiy va uzoq muddatli jarohatlar yuzaga kelsa.
«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?
Bu yozgi transfer oynasi «Santyago Bernabeu»da juda sershov-shuv va keng ko‘lamli o‘zgarishlar bilan yodda qoldi.
Jamoaga kelib qo‘shilgan yangi futbolchilar:
Yan Diomande («RB Leypsig» — 125 mln yevro);
Mark Kukurelya;
Denzel Dyumfris;
Ibraima Konate;
Bernardu Silva;
Karlos Espi.
Jamoani tark etgan futbolchilar:
Daniel Karvaxal;
David Alaba;
Dani Sebalos;
Franko Mastantuono (ijaraga berildi);
Fran Garsiya;
Gonsalo Garsiya;
Sesar Palasios;
Mario Martin;
Fran Gonsales.
Joze Mourinyu boshchiligidagi madridliklar yangilangan va mustahkamlangan tarkib bilan yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun kurash olib borishni maqsad qilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…