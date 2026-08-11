«Paxtakor» Elit OCHL yo‘lida: Iordaniyaning «noqulay» klubiga qarshi bahs
Bugun, 11 avgust kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi Elit Osiyo Chempionlar Ligasi saralashida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. «Al Husayn» O‘zbekiston klublariga qarshi o‘tkazgan 2 ta uchrashuvning ikkalasida ham g‘alaba qozongan va «Nasaf»ni 2024 yilda ikki marta 2:1 hisobida mag‘lub etgan. «Paxtakor» Iordaniya klublariga qarshi 1 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
Bugun, 11 avgust kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyoda yangi formatda o‘tkazilayotgan Elit Osiyo Chempionlar Ligasi saralash bosqichi doirasida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ikki jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan O‘zPFL matbuot xizmati tomonlarning o‘zaro o‘yinlar va raqib mamlakat klublariga qarshi ko‘rsatkichlari bo‘yicha qiziqarli hamda xavotirli statistik ma’lumotlarni taqdim etdi.
«Al Husayn» — O‘zbekiston klublari uchun «noqulay» raqib
Statistikaga nazar tashlasak, Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasi hozirga qadar O‘zbekiston klublariga qarshi o‘tkazilgan bahslarda 100 foizlik natija ko‘rsatib kelmoqda — 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba.
Iordaniya klubi 2024 yilda OCHL-2 (ACL Two) turniri guruh bosqichi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi bilan kuch sinashgan. Ushbu qarama-qarshilikning har ikkala uchrashuvida ham «Al Husayn» vakillari bir xil — 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritishgan edi.
«Paxtakor»ning Iordaniya klublariga qarshi tarixi
«Sherlar» hozirga qadar Iordaniya klublari bilan Osiyo maydonlarida atigi ikki marotaba to‘qnash kelishgan:
2002 yilgi OCHL bahsi: Toshkentda kechgan bellashuvda «Paxtakor» Iordaniyaning «Al Vehdat» klubini yirik 3:0 hisobida mag‘lub etgan.
Javob o‘yini: Safarda kechgan bellashuvda esa vakillarimiz 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishgan.
Shu tariqa, «Paxtakor»ning Iordaniya klublariga qarshi statistikasi 1 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyatdan iborat.
O‘yin vaqti va hakamlar brigadasi
Ma’lumot o‘rnida, «Paxtakor» va «Al Husayn» o‘rtasidagi Elit OCHL saralash bosqichining markaziy bahsiga bugun, 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start beriladi.
Ushbu mas’uliyatli uchrashuvni Janubiy Koreyadan tashrif buyurgan tajribali hakamlar brigadasi boshqarib boradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…