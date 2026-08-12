Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildi
Arsenal 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini Chelsi va Manchester Yunaytedga taxminan 45 million funt sterlingga taklif qilgan. Biroq har ikki klub ham transferdan voz kechgan, Chelsi esa Pep Chavarrifani qo'lga kiritishga e'tibor qaratgan. Mikel Arteta yosh futbolchining xarakteri va o'yinini yuqori baholaganiga qaramay, klub yarim himoyani kuchaytirishga sarflangan mablag'lardan so'ng moliyaviy balansni tiklashni ko'zlagan.
Angliya Premyer-ligasi transfer bozorida kutilmagan burilish yuz berdi. The Telegraph nashri tarqatgan xabarga koʻra, Arsenal oʻz akademiyasining iqtidorli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini chempionatdagi asosiy raqiblari — Chelsi va Manchester Yunayted klublariga sotishga tayyor ekanini bildirgan. Londonliklar yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun amalga oshirilgan yirik xarajatlardan soʻng moliyaviy balansni tiklash maqsadida shunday qadam tashlagani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer bozorida vositachilar orqali harakat qilgan «toʻpchilar» 19 yoshli universal futbolchi uchun taxminan 45 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Biroq ingliz futbolida katta salohiyatga ega deb koʻrilayotgan yosh futbolchining taklif qilinishi grand klublarda kutilganidek qiziqish uygʻotmadi va har ikki tomon ham bu transferdan voz kechdi.
Chelsi va Manchester Yunaytedning qaroriMaʼlum boʻlishicha, Chelsi rahbariyati yosh futbolchini sotib olish imkoniyatini rad etib, oʻz resurslarini Rayo Valyekano vakili Pep Chavarrifani qoʻlga kiritishga yoʻnaltirishni maʼqul koʻrdi. Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubi ham mazkur taklifni qatʼiyan rad etgan. Angliya futbolida kamdan-kam uchraydigan bunday holat muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi, chunki klub oʻzining eng istiqbolli yoshlaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqiblariga taklif qilgani ajablanarli tuyuldi.
Vaholanki, bosh murabbiy Mikel Arteta oʻtgan mavsum yakunlariga koʻra yosh himoyachining xarakteri va oʻyinini yuqori baholagan edi. Ispaniyalik mutaxassis futbolchining asosiy tarkibga moslashish jarayonida qiyinchiliklarga uchragani, biroq doimo kamtarin boʻlib qolib, mashgʻulotlarda oʻzini koʻrsatganini alohida eʼtirof etgandi.
Futbolchining kelajak rejalariThe Athletic nashrining yozishicha, transfer mish-mushlariga qaramamay, Maylz Lyuis-Skellining oʻzi Arsenalni tark etishni niyat qilmagani maʼlum boʻldi. 19 yoshli tarbiyalanuvchi Mikel Arteta qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun bor kuchini berishga tayyorligini bildirgan.
Hale End akademiyasi bitiruvchisi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Avvalroq u futbol olamida oʻziga xos meros qoldirib, eng yirik sahnalarda barcha sovrinlarni yutishni istashini, shu bilan birga doimo yerda turib, oʻrganishdan toʻxtamaydigan inson boʻlib qolishni xohlashini taʼkidlagan edi.
…