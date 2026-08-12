Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildi

·30·Sport
Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildi
Qisqacha

Arsenal 19 yoshli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini Chelsi va Manchester Yunaytedga taxminan 45 million funt sterlingga taklif qilgan. Biroq har ikki klub ham transferdan voz kechgan, Chelsi esa Pep Chavarrifani qo'lga kiritishga e'tibor qaratgan. Mikel Arteta yosh futbolchining xarakteri va o'yinini yuqori baholaganiga qaramay, klub yarim himoyani kuchaytirishga sarflangan mablag'lardan so'ng moliyaviy balansni tiklashni ko'zlagan.

Angliya Premyer-ligasi transfer bozorida kutilmagan burilish yuz berdi. The Telegraph nashri tarqatgan xabarga koʻra, Arsenal oʻz akademiyasining iqtidorli tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skellini chempionatdagi asosiy raqiblari — Chelsi va Manchester Yunayted klublariga sotishga tayyor ekanini bildirgan. Londonliklar yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun amalga oshirilgan yirik xarajatlardan soʻng moliyaviy balansni tiklash maqsadida shunday qadam tashlagani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer bozorida vositachilar orqali harakat qilgan «toʻpchilar» 19 yoshli universal futbolchi uchun taxminan 45 million funt sterling miqdorida narx belgilagan. Biroq ingliz futbolida katta salohiyatga ega deb koʻrilayotgan yosh futbolchining taklif qilinishi grand klublarda kutilganidek qiziqish uygʻotmadi va har ikki tomon ham bu transferdan voz kechdi.

Chelsi va Manchester Yunaytedning qarori

Maʼlum boʻlishicha, Chelsi rahbariyati yosh futbolchini sotib olish imkoniyatini rad etib, oʻz resurslarini Rayo Valyekano vakili Pep Chavarrifani qoʻlga kiritishga yoʻnaltirishni maʼqul koʻrdi. Shu bilan birga, Manchester Yunayted klubi ham mazkur taklifni qatʼiyan rad etgan. Angliya futbolida kamdan-kam uchraydigan bunday holat muxlislar va mutaxassislarning eʼtiborini tortdi, chunki klub oʻzining eng istiqbolli yoshlaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqiblariga taklif qilgani ajablanarli tuyuldi.

Vaholanki, bosh murabbiy Mikel Arteta oʻtgan mavsum yakunlariga koʻra yosh himoyachining xarakteri va oʻyinini yuqori baholagan edi. Ispaniyalik mutaxassis futbolchining asosiy tarkibga moslashish jarayonida qiyinchiliklarga uchragani, biroq doimo kamtarin boʻlib qolib, mashgʻulotlarda oʻzini koʻrsatganini alohida eʼtirof etgandi.

Futbolchining kelajak rejalari

The Athletic nashrining yozishicha, transfer mish-mushlariga qaramamay, Maylz Lyuis-Skellining oʻzi Arsenalni tark etishni niyat qilmagani maʼlum boʻldi. 19 yoshli tarbiyalanuvchi Mikel Arteta qoʻl ostida asosiy tarkibdan joy olish uchun bor kuchini berishga tayyorligini bildirgan.

Hale End akademiyasi bitiruvchisi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Avvalroq u futbol olamida oʻziga xos meros qoldirib, eng yirik sahnalarda barcha sovrinlarni yutishni istashini, shu bilan birga doimo yerda turib, oʻrganishdan toʻxtamaydigan inson boʻlib qolishni xohlashini taʼkidlagan edi.

ArsenalChelsiManchester YunaytedMaylz Lyuis-SkellTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi