13 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 54–55 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Dollarni banklarga sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 900 so‘m bo‘lib, bu kurs Asia Alliance Bank, Invest Finance Bank, Kapitalbank va Poytaxtbankda qayd etilgan. Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 940 so‘mni tashkil etib, Xalq Banki, BRB va MyBank (Madad)da amal qilmoqda.
13 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 54–55 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 900 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 900 so‘m.
• Kapitalbank — 11 900 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 900 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Xalq Banki — 11 940 so‘m.
• BRB — 11 940 so‘m.
• MyBank (Madad) — 11 940 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…