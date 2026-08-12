Starlink 167 mamlakatda ishga tushirildi va foydalanuvchilar soni oshmoqda
SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink tarmog'i dunyoning 167 mamlakatida faoliyat yuritmoqda. Ilon Mask ma'lumotlariga ko'ra, tarmoqda 22 million mobil abonent va 13 million yuqori tezlikdagi internet foydalanuvchisi bor. Yer orbitasida 11 mingga yaqin Starlink sun'iy yo'ldoshi harakatlanmoqda, kompaniya esa orbital guruhni 100 mingta sun'iy yo'ldoshga yetkazish va foydalanuvchilar bazasini o'n barobar oshirishni rejalashtirmoqda.
Fazoviy texnologiyalar va sunʼiy yoʻldosh interneti sohasida keskin oʻzgarishlar yuz bermoqda. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink global tarmoqi hozirgi kunda dunyoning 167 mamlakatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda va uning xizmatlaridan millionlab insonlar foydalanmoqda. Mazkur koʻrsatkichlar tizimning nafaqat texnik imkoniyatlarini, balki butun dunyo boʻylab yuqori tezlikdagi internetga boʻlgan ulkan talabni qondira olayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Ilon Maskning maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Starlink tarmogʻi 22 million mobil abonent hamda 13 million yuqori tezlikdagi internet foydalanuvchisini oʻz ichiga oladi. Mutaxassislar fikricha, ushbu koʻrsatkichlar tarmoqning qamrovi kengayib borayotganidan dalolat beradi. Tarkibiy oʻsish surʼatlari kelgusida raqamli tengsizlikni bartaraf etishda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.
Orbital guruhni kengaytirish rejalariHozirgi vaqtda Yer orbitasida 11 mingga yaqin Starlink sunʼiy yoʻldoshlari harakatlanmoqda. Bu koʻrsatkich boshqa barcha operatorlarning umumiy sunʼiy yoʻldoshlari sonidan ikki barobar koʻpdir. Ilon Maskning taʼkidlashicha, kompaniya bu natija bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kelgusida Starlink V3 va undan keyingi avlod qurilmalarining uchirilishi natijasida orbital guruh hajmini 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkazish potentsiali mavjud.
Kengaytirish ishlari faqat qurilmalar sonini koʻpaytirish bilan cheklanmaydi. Kompaniya foydalanuvchilar bazasini hozirgidan oʻn barobar koʻproqqa oshirishni maqsad qilgan. Maskning prognozlariga koʻra, kelgusida Starlink tizimi nafaqat abonentlar sonini, balki uzatiladigan maʼlumotlar hajmini ham keskin oshiradi.
Global internet trafigidagi ulushTarmoqning kelajagiga oid eng ulkan rejalaridan biri bu global internet trafigini boshqarishdir. Manbaga koʻra, Ilon Mask kelgusida Starlink butun dunyodagi barcha internet trafigining 90 foizidan ortigʻini uzatish imkoniyatiga ega boʻlishini taxmin qilmoqda. Ushbu koʻrsatkich kompaniya oʻz oldiga qanday ulkan geosiyosiy va texnologik maqsadlarni qoʻyganini yaqqol koʻrsatadi.
Bunday ulkan koʻrsatkichlarga erishish uchun texnik infratuzilmani yanada takomillashtirish talab etiladi. Yer yuzidagi har qanday nuqtani yuqori tezlikdagi tarmoq bilan qamrab olish yoʻlidagi saʼy-harakatlar global telekommunikatsiya bozoridagi mavjud muvozanatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Starlink tarixdagi birinchi chinakam global yuqori tezlikdagi internet tizimi sifatida oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda.
…