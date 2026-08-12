Starlink 167 mamlakatda ishga tushirildi va foydalanuvchilar soni oshmoqda

·42·Texno
Starlink 167 mamlakatda ishga tushirildi va foydalanuvchilar soni oshmoqda
Qisqacha

SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink tarmog'i dunyoning 167 mamlakatida faoliyat yuritmoqda. Ilon Mask ma'lumotlariga ko'ra, tarmoqda 22 million mobil abonent va 13 million yuqori tezlikdagi internet foydalanuvchisi bor. Yer orbitasida 11 mingga yaqin Starlink sun'iy yo'ldoshi harakatlanmoqda, kompaniya esa orbital guruhni 100 mingta sun'iy yo'ldoshga yetkazish va foydalanuvchilar bazasini o'n barobar oshirishni rejalashtirmoqda.

Fazoviy texnologiyalar va sunʼiy yoʻldosh interneti sohasida keskin oʻzgarishlar yuz bermoqda. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, SpaceX kompaniyasiga qarashli Starlink global tarmoqi hozirgi kunda dunyoning 167 mamlakatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda va uning xizmatlaridan millionlab insonlar foydalanmoqda. Mazkur koʻrsatkichlar tizimning nafaqat texnik imkoniyatlarini, balki butun dunyo boʻylab yuqori tezlikdagi internetga boʻlgan ulkan talabni qondira olayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Ilon Maskning maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda Starlink tarmogʻi 22 million mobil abonent hamda 13 million yuqori tezlikdagi internet foydalanuvchisini oʻz ichiga oladi. Mutaxassislar fikricha, ushbu koʻrsatkichlar tarmoqning qamrovi kengayib borayotganidan dalolat beradi. Tarkibiy oʻsish surʼatlari kelgusida raqamli tengsizlikni bartaraf etishda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.

Orbital guruhni kengaytirish rejalari

Hozirgi vaqtda Yer orbitasida 11 mingga yaqin Starlink sunʼiy yoʻldoshlari harakatlanmoqda. Bu koʻrsatkich boshqa barcha operatorlarning umumiy sunʼiy yoʻldoshlari sonidan ikki barobar koʻpdir. Ilon Maskning taʼkidlashicha, kompaniya bu natija bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kelgusida Starlink V3 va undan keyingi avlod qurilmalarining uchirilishi natijasida orbital guruh hajmini 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkazish potentsiali mavjud.

Kengaytirish ishlari faqat qurilmalar sonini koʻpaytirish bilan cheklanmaydi. Kompaniya foydalanuvchilar bazasini hozirgidan oʻn barobar koʻproqqa oshirishni maqsad qilgan. Maskning prognozlariga koʻra, kelgusida Starlink tizimi nafaqat abonentlar sonini, balki uzatiladigan maʼlumotlar hajmini ham keskin oshiradi.

Global internet trafigidagi ulush

Tarmoqning kelajagiga oid eng ulkan rejalaridan biri bu global internet trafigini boshqarishdir. Manbaga koʻra, Ilon Mask kelgusida Starlink butun dunyodagi barcha internet trafigining 90 foizidan ortigʻini uzatish imkoniyatiga ega boʻlishini taxmin qilmoqda. Ushbu koʻrsatkich kompaniya oʻz oldiga qanday ulkan geosiyosiy va texnologik maqsadlarni qoʻyganini yaqqol koʻrsatadi.

Bunday ulkan koʻrsatkichlarga erishish uchun texnik infratuzilmani yanada takomillashtirish talab etiladi. Yer yuzidagi har qanday nuqtani yuqori tezlikdagi tarmoq bilan qamrab olish yoʻlidagi saʼy-harakatlar global telekommunikatsiya bozoridagi mavjud muvozanatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Starlink tarixdagi birinchi chinakam global yuqori tezlikdagi internet tizimi sifatida oʻz mavqeini mustahkamlab bormoqda.

StarlinkIlon MaskSpaceXSunʼiy yoʻldosh internetiTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi