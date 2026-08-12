«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar
Ispaniyaning «Real Madrid» klubi va «Adidas» 2026/27 yilgi mavsum uchun jamoaning yorqin pushti rangdagi uchinchi libosini rasman namoyish etdi. Libos dizaynida Lotin Amerikasi an'anaviy hunarmandchiligidan ilhomlangan geometrik naqshlar, kremrang detallar va klub emblemasi qo'llangan. Professional futbolchilar uchun mo'ljallangan to'plamda namlikni tez chiqarib yuboruvchi Climacool+ texnologiyasi ishlatilgan.
Ispaniyaning «Real Madrid» klubi hamda «Adidas» brendi hamkorlikda 2026/27 yilgi yangi mavsum uchun jamoaning uchinchi (zaxira) liboslari to‘plamini rasman namoyish etdi. Yangi libos o‘zining noodatiy va yorqin pushti rangi hamda milliy madaniyat elementlari bilan muxlislar va moda kuzatuvchilarining e’tiborini tortib oldi.
Klub matbuot xizmatining ta’kidlashicha, ushbu yorqin rang shunchaki dizayn emas, balki dunyoning turli burchaklaridagi millionlab «Real» muxlislarini birlashtirib turuvchi cheksiz ishtiyoq va «qirollik klubi»ning global miqyosini ifodalaydi.
Lotin Amerikasi madaniyati va zamonaviy sport dizayni
Yangi libos dizaynini yaratishda dizaynerlar Lotin Amerikasi an’anaviy hunarmandchiligida keng qo‘llaniladigan nafis geometrik naqshlardan ilhomlanishgan.
Elegantlik va zamonaviy uslubni ta’minlash maqsadida:
Libosning V-simon yoqasi;
Yeng uchlari;
«Adidas» logotipi va mashhur uchta chiziq detallari;
Klub emblemasi muloyim kremrang (qaymoqrang) tusda ishlangan.
Bu orqali tarixiy-madaniy elementlar va zamonaviy sport estetikasi o‘zaro mukammal uyg‘unlashtirilgan.
Innovatsion texnologiya: Climacool+
Professional futbolchilar uchun mo‘ljallangan ushbu libos o‘ta yengil va havo o‘tkazuvchan matodan tayyorlangan. Unda «Adidas» kompaniyasining so‘nggi avlod Climacool+ texnologiyasi qo‘llanilgan bo‘lib, u tanadan namlikni va terni zudlik bilan chiqarib yuboradi. Bu esa maydondagi yuqori jismoniy yuklamalar va issiq havo sharoitida futbolchilarga maksimal salqinlik va qulaylik beradi.
«Real Madrid»ning 2026/27 yilgi mavsum uchun to‘liq liboslar to‘plami
Yangi pushti libos namoyish etilishi bilan Madrid klubi bo‘lajak mavsum uchun uchta asosiy libos variantini po‘latdek mukammal holatda to‘liq shakllantirib oldi:
Asosiy (Uy) libosi: Klubning an’anaviy, klasikaga aylangan oq rangi saqlab qolingan. Dizayn «Madrid»ga xos yuqori elegantlik va aristokratik g‘oyaga qurilgan.
Safar libosi: To‘q yashil rangda ishlangan bo‘lib, oq detallar va nozik geometrik naqshlar bilan boyitilgan. Unda «Adidas»ning afsonaviy uch yaproqli (Trefoil) logotipi va zamonaviy yoqa qo‘llangan.
Darvozabonlar libosi: Posbonlar uchun alohida yorqin moviy rangdagi to‘plam ishlab chiqilgan.
«Real»ning so‘nggi yillardagi vazimin oq va to‘q yashil liboslaridan keskin farq qiluvchi ushbu yorqin pushti to‘plam yangi mavsumda klubning eng ko‘p sotiladigan merchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…