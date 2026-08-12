«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar

·0·Sport
«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar
Qisqacha

Ispaniyaning «Real Madrid» klubi va «Adidas» 2026/27 yilgi mavsum uchun jamoaning yorqin pushti rangdagi uchinchi libosini rasman namoyish etdi. Libos dizaynida Lotin Amerikasi an'anaviy hunarmandchiligidan ilhomlangan geometrik naqshlar, kremrang detallar va klub emblemasi qo'llangan. Professional futbolchilar uchun mo'ljallangan to'plamda namlikni tez chiqarib yuboruvchi Climacool+ texnologiyasi ishlatilgan.

Ispaniyaning «Real Madrid» klubi hamda «Adidas» brendi hamkorlikda 2026/27 yilgi yangi mavsum uchun jamoaning uchinchi (zaxira) liboslari to‘plamini rasman namoyish etdi. Yangi libos o‘zining noodatiy va yorqin pushti rangi hamda milliy madaniyat elementlari bilan muxlislar va moda kuzatuvchilarining e’tiborini tortib oldi.

Klub matbuot xizmatining ta’kidlashicha, ushbu yorqin rang shunchaki dizayn emas, balki dunyoning turli burchaklaridagi millionlab «Real» muxlislarini birlashtirib turuvchi cheksiz ishtiyoq va «qirollik klubi»ning global miqyosini ifodalaydi.

Lotin Amerikasi madaniyati va zamonaviy sport dizayni

Yangi libos dizaynini yaratishda dizaynerlar Lotin Amerikasi an’anaviy hunarmandchiligida keng qo‘llaniladigan nafis geometrik naqshlardan ilhomlanishgan.

Elegantlik va zamonaviy uslubni ta’minlash maqsadida:

  • Libosning V-simon yoqasi;

  • Yeng uchlari;

  • «Adidas» logotipi va mashhur uchta chiziq detallari;

  • Klub emblemasi muloyim kremrang (qaymoqrang) tusda ishlangan.

Bu orqali tarixiy-madaniy elementlar va zamonaviy sport estetikasi o‘zaro mukammal uyg‘unlashtirilgan.

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar

Innovatsion texnologiya: Climacool+

Professional futbolchilar uchun mo‘ljallangan ushbu libos o‘ta yengil va havo o‘tkazuvchan matodan tayyorlangan. Unda «Adidas» kompaniyasining so‘nggi avlod Climacool+ texnologiyasi qo‘llanilgan bo‘lib, u tanadan namlikni va terni zudlik bilan chiqarib yuboradi. Bu esa maydondagi yuqori jismoniy yuklamalar va issiq havo sharoitida futbolchilarga maksimal salqinlik va qulaylik beradi.

«Real Madrid»ning 2026/27 yilgi mavsum uchun to‘liq liboslar to‘plami

Yangi pushti libos namoyish etilishi bilan Madrid klubi bo‘lajak mavsum uchun uchta asosiy libos variantini po‘latdek mukammal holatda to‘liq shakllantirib oldi:

  1. Asosiy (Uy) libosi: Klubning an’anaviy, klasikaga aylangan oq rangi saqlab qolingan. Dizayn «Madrid»ga xos yuqori elegantlik va aristokratik g‘oyaga qurilgan.

  2. Safar libosi: To‘q yashil rangda ishlangan bo‘lib, oq detallar va nozik geometrik naqshlar bilan boyitilgan. Unda «Adidas»ning afsonaviy uch yaproqli (Trefoil) logotipi va zamonaviy yoqa qo‘llangan.

  3. Darvozabonlar libosi: Posbonlar uchun alohida yorqin moviy rangdagi to‘plam ishlab chiqilgan.

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar

«Real»ning so‘nggi yillardagi vazimin oq va to‘q yashil liboslaridan keskin farq qiluvchi ushbu yorqin pushti to‘plam yangi mavsumda klubning eng ko‘p sotiladigan merchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridAdidasMadridClimacool+
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi