Sun'iy intellektga asoslangan ovozli taqishli qurilmalar bozori kengaymoqda
Sandbar startapi fikr va g'oyalarni ovoz orqali qayd etishga mo'ljallangan Stream nomli maxfiy ovozli uzukni rivojlantirmoqda. Kompaniya bugungi kungacha 36 million dollar investitsiya jalb qilgan, shundan 23 million dollari Adjacent va Kindred Ventures boshchiligidagi A seriyali moliyalashtirish bosqichida to'plangan. Sandbar asoschisi va bosh direktori Mina Faxmiy taqishli gadjetlarda foydalanuvchini jarayon markazida va to'liq nazorat ostida saqlash muhimligini ta'kidladi.
So'nggi yillar davomida sun'iy intellekt texnologiyalariga tayanuvchi qayd etish moslamalari jadal rivojlanib, foydalanuvchilarga uchrashuvlarni yozib olish hamda ulardan qisqacha xulosalar chiqarish imkonini beruvchi kredit karta shaklidagi qurilmalar, taqinchaqlar va hatto quloqchinlarni taqdim etib kelmoqda. TechCrunch’ning Equity podkastida muhokama qilinganidek, hozirda aqlli uzuklar kabi yangi turdagi taqishli qurilmalar to'lqini insonlarning o'z fikrlari va g'oyalarini ovoz yordamida qayd etishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch ma'lumotlariga ko'ra, shunday tashabbuslardan birini ilgari surayotgan Sandbar startapi maxfiy ovozli uzuk — Stream loyihasini rivojlantirmoqda. Ushbu kompaniya bugungi kunga qadar jami 36 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq bo'lgan. Shundan 23 million dollari Adjacent va Kindred Ventures boshchiligidagi A seriyali moliyalashtirish bosqichi doirasida yig'ilgan.
Ovozli qurilmalarning yangi avlodiPodkast davomida Sandbar asoschisi va bosh direktori Mina Faxmiy nima sababdan avvalgi ovozli apparat vositalari bozorda o'z o'rnini topishda qiynalgani haqida to'xtalib o'tdi. Uning fikricha, kelajak aynan ovozli texnologiyalarga tegishli bo'lib, taqishli gadjetlarni muvaffaqiyatli qilish uchun insonni jarayonning markazida va to'liq nazorat ostida saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozirgi kunda bozorda turli shakldagi sun'iy intellekt yordamchilari paydo bo'layotgan bir paytda, Stream uzugi foydalanuvchiga o'z fikrlarini hech qanday ortiqcha harakatlarsiz, faqat ovoz yordamida muhrlab qo'yish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida kunlik ish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.
Investorlar e'tibori va istiqbollarMazkur startapning muvaffaqiyati venchur investorlar sun'iy intellekt va taqishli qurilmalar uyg'unligiga katta umid bog'layotganini ko'rsatadi. Moliyalashtirish hajmining ortishi mahsulotni takomillashtirish hamda keng bozorga olib chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelgusida ovozli boshqaruvga asoslangan sun'iy intellekt qurilmalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Stream uzugi kabi ishlanmalar esa bu borada muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.
…