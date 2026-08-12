Sun'iy intellektga asoslangan ovozli taqishli qurilmalar bozori kengaymoqda

·40·Texno
Sun'iy intellektga asoslangan ovozli taqishli qurilmalar bozori kengaymoqda
Qisqacha

Sandbar startapi fikr va g'oyalarni ovoz orqali qayd etishga mo'ljallangan Stream nomli maxfiy ovozli uzukni rivojlantirmoqda. Kompaniya bugungi kungacha 36 million dollar investitsiya jalb qilgan, shundan 23 million dollari Adjacent va Kindred Ventures boshchiligidagi A seriyali moliyalashtirish bosqichida to'plangan. Sandbar asoschisi va bosh direktori Mina Faxmiy taqishli gadjetlarda foydalanuvchini jarayon markazida va to'liq nazorat ostida saqlash muhimligini ta'kidladi.

So'nggi yillar davomida sun'iy intellekt texnologiyalariga tayanuvchi qayd etish moslamalari jadal rivojlanib, foydalanuvchilarga uchrashuvlarni yozib olish hamda ulardan qisqacha xulosalar chiqarish imkonini beruvchi kredit karta shaklidagi qurilmalar, taqinchaqlar va hatto quloqchinlarni taqdim etib kelmoqda. TechCrunch’ning Equity podkastida muhokama qilinganidek, hozirda aqlli uzuklar kabi yangi turdagi taqishli qurilmalar to'lqini insonlarning o'z fikrlari va g'oyalarini ovoz yordamida qayd etishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch ma'lumotlariga ko'ra, shunday tashabbuslardan birini ilgari surayotgan Sandbar startapi maxfiy ovozli uzuk — Stream loyihasini rivojlantirmoqda. Ushbu kompaniya bugungi kunga qadar jami 36 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq bo'lgan. Shundan 23 million dollari Adjacent va Kindred Ventures boshchiligidagi A seriyali moliyalashtirish bosqichi doirasida yig'ilgan.

Ovozli qurilmalarning yangi avlodi

Podkast davomida Sandbar asoschisi va bosh direktori Mina Faxmiy nima sababdan avvalgi ovozli apparat vositalari bozorda o'z o'rnini topishda qiynalgani haqida to'xtalib o'tdi. Uning fikricha, kelajak aynan ovozli texnologiyalarga tegishli bo'lib, taqishli gadjetlarni muvaffaqiyatli qilish uchun insonni jarayonning markazida va to'liq nazorat ostida saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda bozorda turli shakldagi sun'iy intellekt yordamchilari paydo bo'layotgan bir paytda, Stream uzugi foydalanuvchiga o'z fikrlarini hech qanday ortiqcha harakatlarsiz, faqat ovoz yordamida muhrlab qo'yish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida kunlik ish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.

Investorlar e'tibori va istiqbollar

Mazkur startapning muvaffaqiyati venchur investorlar sun'iy intellekt va taqishli qurilmalar uyg'unligiga katta umid bog'layotganini ko'rsatadi. Moliyalashtirish hajmining ortishi mahsulotni takomillashtirish hamda keng bozorga olib chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kelgusida ovozli boshqaruvga asoslangan sun'iy intellekt qurilmalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Stream uzugi kabi ishlanmalar esa bu borada muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellektTaqishli qurilmalarStream uzugiTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi