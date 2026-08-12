Automattic kompaniyasining Mesh ilovasi Android uchun chiqdi

·42·Texno
Automattic kompaniyasining Mesh ilovasi Android uchun chiqdi
Qisqacha

Automattic kompaniyasiga tegishli Mesh shaxsiy CRM tizimi Android foydalanuvchilari uchun ham ishga tushirildi. Ilova kontaktlarni xavfsiz kuzatish, ularga eslatmalar qo'shish va bog'lanish vaqtini eslatish imkonini beradi, shuningdek, ekranni bo'lish, qalqib chiquvchi oyna, qurilmalararo sinxronizatsiya va Material You vidjetlarini qo'llab-quvvatlaydi.

WordPress.com asoschisi Automattic kompaniyasiga tegishli boʻlgan Mesh shaxsiy mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimi endi Android foydalanuvchilari uchun ham foydalanishga topshirildi. Ushbu dastur foydalanuvchilarga shaxsiy va professional tarmoqlaridagi kishilarni xavfsiz kuzatish, ularning kontakt maʼlumotlariga eslatmalar qoʻshish hamda ular bilan qachon bogʻlanish kerakligini eslatib turish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Android uchun moʻljallangan versiya operatsion sistemaning asosiy xususiyatlariga moslashtirilgan boʻlib, ekranni boʻlish va qalqib chiquvchi oyna rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga elektron pochta yoki xabarlar ilovalarida ishlash jarayonida Meshʼga tezda murojaat qilish imkonini beradi. Shuningdek, dastur planshetlar va yigʻiladigan qurilmalar uchun klaviatura yorliqlari, ilova ichki qidiruvi, Android fon rasriga moslashuvchi Material You ranglaridagi vidjetlar hamda qurilmalar oʻrtasidagi real vaqt rejimidagi sinxronizatsiyani oʻz ichiga oladi.

Beeper bilan integratsiya va kelgusidagi rejillar

Kompaniyaning kengroq rejalari kelgusida Meshʼni Automatticʼning Beeper universal xabar almashish ilovasi bilan yanada yaqinroq bogʻlashni koʻzda tutadi. Hozirning oʻzida ham bu ikki ilova maʼlum darajada oʻzaro hamkorlik qiladi: foydalanuvchilar Beeper orqali matn loyihasini tayyorlashlari yoki Mesh profiliga oʻtish uchun ilova ichidagi havolalardan foydalanishlari mumkin. Kelgusida esa har ikki mahsulot foydalanuvchilariga munosabatlarni boshqarishda yordam beradigan qoʻshimcha sunʼiy intellekt imkoniyatlarini qoʻshish rejalashtirilgan.

Mesh asoschilaridan biri Zachary Hamed taʼkidlashicha, ayrim foydalanuvchilar oʻn, yigirma yoki ellik minglab aloqalarga ega boʻlib, ularning har biri bilan shaxsan muloqot qilish murakkab vazifadir. Shu bois, hozirda Nexus AI sunʼiy intellekti dastlabki sinov bosqichidan oʻtmoqda. U maʼlum bir kompaniyada kimni tanishini, qaysidir shaharda kim yashashini yoki maʼlum bir yoʻnalish boʻyicha kim mutaxassis ekanini aniqlashga yordam beradi.

Maxfiylik va foydalanish maqsadlari

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Meshʼda saqlanadigan shaxsiy maʼlumotlar reklama maqsadlarida foydalanilmaydi va boshqalarga ulashilmaydi. Chunki ilova toʻgʻridan-toʻgʻri obunalar asosida ishlaydi. Dastlabki 1 000 ta kontakt uchun xizmat bepul taqdim etiladi, cheksiz kontaktlar va qoʻshimcha funksiyalar uchun esa pullik tariflar mavjud.

Hozirgi kunda Mesh mijozlarining taxminan 70 foizi ushbu ilovadan biznes maqsadlarida foydalanmoqda. Dastur asoschisi Matthew Achariamning soʻzlariga koʻra, ilova yirik jamoalarni boshqaradigan rahbarlar yoki yaqin aloqalar tarmogʻini saqlab qolishni istaganlar uchun juda qoʻl keladi. Shu bilan birga, yaratuvchilar oddiy isteʼmolchilar ehtiyojlarini ham unutmayapti, chunki biznes foydalanuvchilariga kerak boʻlgan qulayliklar oddiy insonlar uchun ham birdek foydalidir.

MeshAutomatticAndroidCRMTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi