Automattic kompaniyasining Mesh ilovasi Android uchun chiqdi
Automattic kompaniyasiga tegishli Mesh shaxsiy CRM tizimi Android foydalanuvchilari uchun ham ishga tushirildi. Ilova kontaktlarni xavfsiz kuzatish, ularga eslatmalar qo'shish va bog'lanish vaqtini eslatish imkonini beradi, shuningdek, ekranni bo'lish, qalqib chiquvchi oyna, qurilmalararo sinxronizatsiya va Material You vidjetlarini qo'llab-quvvatlaydi.
WordPress.com asoschisi Automattic kompaniyasiga tegishli boʻlgan Mesh shaxsiy mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimi endi Android foydalanuvchilari uchun ham foydalanishga topshirildi. Ushbu dastur foydalanuvchilarga shaxsiy va professional tarmoqlaridagi kishilarni xavfsiz kuzatish, ularning kontakt maʼlumotlariga eslatmalar qoʻshish hamda ular bilan qachon bogʻlanish kerakligini eslatib turish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Android uchun moʻljallangan versiya operatsion sistemaning asosiy xususiyatlariga moslashtirilgan boʻlib, ekranni boʻlish va qalqib chiquvchi oyna rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga elektron pochta yoki xabarlar ilovalarida ishlash jarayonida Meshʼga tezda murojaat qilish imkonini beradi. Shuningdek, dastur planshetlar va yigʻiladigan qurilmalar uchun klaviatura yorliqlari, ilova ichki qidiruvi, Android fon rasriga moslashuvchi Material You ranglaridagi vidjetlar hamda qurilmalar oʻrtasidagi real vaqt rejimidagi sinxronizatsiyani oʻz ichiga oladi.
Beeper bilan integratsiya va kelgusidagi rejillarKompaniyaning kengroq rejalari kelgusida Meshʼni Automatticʼning Beeper universal xabar almashish ilovasi bilan yanada yaqinroq bogʻlashni koʻzda tutadi. Hozirning oʻzida ham bu ikki ilova maʼlum darajada oʻzaro hamkorlik qiladi: foydalanuvchilar Beeper orqali matn loyihasini tayyorlashlari yoki Mesh profiliga oʻtish uchun ilova ichidagi havolalardan foydalanishlari mumkin. Kelgusida esa har ikki mahsulot foydalanuvchilariga munosabatlarni boshqarishda yordam beradigan qoʻshimcha sunʼiy intellekt imkoniyatlarini qoʻshish rejalashtirilgan.
Mesh asoschilaridan biri Zachary Hamed taʼkidlashicha, ayrim foydalanuvchilar oʻn, yigirma yoki ellik minglab aloqalarga ega boʻlib, ularning har biri bilan shaxsan muloqot qilish murakkab vazifadir. Shu bois, hozirda Nexus AI sunʼiy intellekti dastlabki sinov bosqichidan oʻtmoqda. U maʼlum bir kompaniyada kimni tanishini, qaysidir shaharda kim yashashini yoki maʼlum bir yoʻnalish boʻyicha kim mutaxassis ekanini aniqlashga yordam beradi.
Maxfiylik va foydalanish maqsadlariKompaniya maʼlumotlariga koʻra, Meshʼda saqlanadigan shaxsiy maʼlumotlar reklama maqsadlarida foydalanilmaydi va boshqalarga ulashilmaydi. Chunki ilova toʻgʻridan-toʻgʻri obunalar asosida ishlaydi. Dastlabki 1 000 ta kontakt uchun xizmat bepul taqdim etiladi, cheksiz kontaktlar va qoʻshimcha funksiyalar uchun esa pullik tariflar mavjud.
Hozirgi kunda Mesh mijozlarining taxminan 70 foizi ushbu ilovadan biznes maqsadlarida foydalanmoqda. Dastur asoschisi Matthew Achariamning soʻzlariga koʻra, ilova yirik jamoalarni boshqaradigan rahbarlar yoki yaqin aloqalar tarmogʻini saqlab qolishni istaganlar uchun juda qoʻl keladi. Shu bilan birga, yaratuvchilar oddiy isteʼmolchilar ehtiyojlarini ham unutmayapti, chunki biznes foydalanuvchilariga kerak boʻlgan qulayliklar oddiy insonlar uchun ham birdek foydalidir.
…