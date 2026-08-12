Cuktech ikkita qurilmani quvvatlovchi ekranli kabelni taqdim etadi
Cuktech bir vaqtning o'zida ikkita gadjetni quvvatlay oladigan, o'rnatilgan ekranga ega yangi zaryadlash kabelini taqdim etishga hozirlik ko'rmoqda. Kabel yuqori sifatli to'qilgan o'ram bilan qoplangan bo'lib, mexanik chidamlilik va uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi. U Mi Home ekotizimiga ulanish, ikkita qurilmani alohida adapterlarsiz quvvatlash hamda joriy quvvatlanish quvvati va boshqa parametrlarni ekranda ko'rsatish imkoniyatlariga ega.
Cuktech kompaniyasi foydalanuvchilar kundalik hayotini qulaylashtirishga qaratilgan yangi original aksessuar — oʻrnatilgan ekran va bir vaqtning oʻzida ikkita gadjetni quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan zamonaviy zaryadlash kabelini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari hamda konstruktiv yechimlari bilan bozordagi boshqa oʻxshash mahsulotlardan yaqqol ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur brend avvalgi mahsulotlarida boʻlgani kabi, yangi kabel ham yuqori sifatli pletyotiy (toʻqilgan) oʻramga ega boʻlib, bu uning mexanik chidamliligini va uzoq xizmat qilishini taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu gadjetni yaratishda asosan uchta muhim xususiyatga alohida urgʻu bergan boʻlib, ularning har biri foydalanish jarayonini yanada qulay va xavfsiz qilishga moʻljallangan.
Texnik xususiyatlar va funksionallikBirinchidan, yangi avlod kabeli mashhur Mi Home ekotizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanish funksiyasiga ega boʻladi. Bu esa foydalanuvchilarga aqlli uy muhitida boshqa qurilmalar bilan oʻzaro integratsiyani taʼminlash hamda jarayonlarni yanada qulay boshqarish imkonini beradi.
Ikkinchidan, muhandislar bir vaqtning oʻzida ikkita turli qurilmani quvvatlantirish imkoniyatini taqdim etishgan. Endilikda foydalanuvchilar ortiqcha simlar va alohida adapterlardan foydalanib oʻtirmasdan, bitta kabel yordamida ikkita gadjetini birdek energiya bilan taʼminlashi mumkin boʻladi.
Aqlli displey va joriy imkoniyatlarUchinchidan, kabel korpusiga ixcham va qulay kichik ekran bevosita oʻrnatilgan. Ushbu displey orqali foydalanuvchi joriy quvvatlanish quvvati hamda boshqa muhim parametrlarni real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin boʻladi.
Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar bozori isteʼmolchilarga nafaqat funksional, balki shaffof va boshqarishga qulay boʻlgan qurilmalarni taklif etishga intilmoqda. Cuktech tomonidan taqdim etilayotgan bu kabi yangi yechimlar kundalik gadjetlardan foydalanish madaniyatini yanada yuqori bosqichga koʻtarishga xizmat qiladi.
…