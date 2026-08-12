Cuktech ikkita qurilmani quvvatlovchi ekranli kabelni taqdim etadi

·55·Texno
Cuktech ikkita qurilmani quvvatlovchi ekranli kabelni taqdim etadi
Qisqacha

Cuktech bir vaqtning o'zida ikkita gadjetni quvvatlay oladigan, o'rnatilgan ekranga ega yangi zaryadlash kabelini taqdim etishga hozirlik ko'rmoqda. Kabel yuqori sifatli to'qilgan o'ram bilan qoplangan bo'lib, mexanik chidamlilik va uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi. U Mi Home ekotizimiga ulanish, ikkita qurilmani alohida adapterlarsiz quvvatlash hamda joriy quvvatlanish quvvati va boshqa parametrlarni ekranda ko'rsatish imkoniyatlariga ega.

Cuktech kompaniyasi foydalanuvchilar kundalik hayotini qulaylashtirishga qaratilgan yangi original aksessuar — oʻrnatilgan ekran va bir vaqtning oʻzida ikkita gadjetni quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan zamonaviy zaryadlash kabelini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari hamda konstruktiv yechimlari bilan bozordagi boshqa oʻxshash mahsulotlardan yaqqol ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur brend avvalgi mahsulotlarida boʻlgani kabi, yangi kabel ham yuqori sifatli pletyotiy (toʻqilgan) oʻramga ega boʻlib, bu uning mexanik chidamliligini va uzoq xizmat qilishini taʼminlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu gadjetni yaratishda asosan uchta muhim xususiyatga alohida urgʻu bergan boʻlib, ularning har biri foydalanish jarayonini yanada qulay va xavfsiz qilishga moʻljallangan.

Texnik xususiyatlar va funksionallik

Birinchidan, yangi avlod kabeli mashhur Mi Home ekotizimiga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanish funksiyasiga ega boʻladi. Bu esa foydalanuvchilarga aqlli uy muhitida boshqa qurilmalar bilan oʻzaro integratsiyani taʼminlash hamda jarayonlarni yanada qulay boshqarish imkonini beradi.

Ikkinchidan, muhandislar bir vaqtning oʻzida ikkita turli qurilmani quvvatlantirish imkoniyatini taqdim etishgan. Endilikda foydalanuvchilar ortiqcha simlar va alohida adapterlardan foydalanib oʻtirmasdan, bitta kabel yordamida ikkita gadjetini birdek energiya bilan taʼminlashi mumkin boʻladi.

Aqlli displey va joriy imkoniyatlar

Uchinchidan, kabel korpusiga ixcham va qulay kichik ekran bevosita oʻrnatilgan. Ushbu displey orqali foydalanuvchi joriy quvvatlanish quvvati hamda boshqa muhim parametrlarni real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin boʻladi.

Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar bozori isteʼmolchilarga nafaqat funksional, balki shaffof va boshqarishga qulay boʻlgan qurilmalarni taklif etishga intilmoqda. Cuktech tomonidan taqdim etilayotgan bu kabi yangi yechimlar kundalik gadjetlardan foydalanish madaniyatini yanada yuqori bosqichga koʻtarishga xizmat qiladi.

CuktechZaryadlash kabeliSmart texnologiyalarMi HomeGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi