Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi

·85·Jamiyat
Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi
Qisqacha

Namangan shahridagi avtobusda 66 yoshli erkak 18 yoshli qizning son qismidan ushlab, unga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan, qiz esa bunga javoban erkakni urgan. Voqea 27 iyul kuni yuz bergan va sud har ikki tomon ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan, degan xulosaga kelgan. Qizga yengil tan jarohati yetkazgani uchun BHMning 0,5 baravari — 206 ming so'm, erkakka esa shahvoniy shilqimlik qilgani uchun BHMning 2 baravari — 824 ming so'm jarima tayinlangan.

Namanganda jamoat transportida sodir bo‘lgan mojaro sudda ko‘rib chiqildi. Ma’lum bo‘lishicha, 66 yoshli erkak avtobusda 18 yoshli qizga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan. Qiz esa bunga javoban erkakni urib, unga yengil tan jarohati yetkazgan.

Voqea joriy yilning 27 iyul kuni Namangan shahridagi avtobuslardan birida yuz bergan. Bu haqda UzNews sud qaroriga tayanib xabar berdi.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, erkak qizning son qismidan ushlab, unga nisbatan nomaqbul harakat qilgan. Shundan so‘ng qiz erkakni urgan. Uning zarbasi natijasida jabrlanuvchining sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetmagan, biroq yengil tan jarohati qayd etilgan.

Sud ishni ko‘rib chiqib, har ikki tomon ham ma’muriy huquqbuzarlik sodir etgan, degan xulosaga kelgan.

Qizga Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 52-moddasi 2-qismi asosida, ya’ni yengil tan jarohati yetkazgani uchun BHMning 0,5 baravari — 206 ming so‘m miqdorida jarima tayinlangan.

66 yoshli erkak esa kodeksning 41-1-moddasi 1-qismi, ya’ni shahvoniy shilqimlik qilgani uchun aybdor deb topilgan. Unga BHMning 2 baravari — 824 ming so‘m miqdorida jarima belgilangan.

NamanganUzNews
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiKecha, 18:27Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Kecha, 17:57Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Kecha, 16:46«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Kecha, 16:43YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Kecha, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi