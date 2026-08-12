Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi
Namangan shahridagi avtobusda 66 yoshli erkak 18 yoshli qizning son qismidan ushlab, unga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan, qiz esa bunga javoban erkakni urgan. Voqea 27 iyul kuni yuz bergan va sud har ikki tomon ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan, degan xulosaga kelgan. Qizga yengil tan jarohati yetkazgani uchun BHMning 0,5 baravari — 206 ming so'm, erkakka esa shahvoniy shilqimlik qilgani uchun BHMning 2 baravari — 824 ming so'm jarima tayinlangan.
Namanganda jamoat transportida sodir bo‘lgan mojaro sudda ko‘rib chiqildi. Ma’lum bo‘lishicha, 66 yoshli erkak avtobusda 18 yoshli qizga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan. Qiz esa bunga javoban erkakni urib, unga yengil tan jarohati yetkazgan.
Voqea joriy yilning 27 iyul kuni Namangan shahridagi avtobuslardan birida yuz bergan. Bu haqda UzNews sud qaroriga tayanib xabar berdi.
Sud hujjatlarida qayd etilishicha, erkak qizning son qismidan ushlab, unga nisbatan nomaqbul harakat qilgan. Shundan so‘ng qiz erkakni urgan. Uning zarbasi natijasida jabrlanuvchining sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetmagan, biroq yengil tan jarohati qayd etilgan.
Sud ishni ko‘rib chiqib, har ikki tomon ham ma’muriy huquqbuzarlik sodir etgan, degan xulosaga kelgan.
Qizga Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 52-moddasi 2-qismi asosida, ya’ni yengil tan jarohati yetkazgani uchun BHMning 0,5 baravari — 206 ming so‘m miqdorida jarima tayinlangan.
66 yoshli erkak esa kodeksning 41-1-moddasi 1-qismi, ya’ni shahvoniy shilqimlik qilgani uchun aybdor deb topilgan. Unga BHMning 2 baravari — 824 ming so‘m miqdorida jarima belgilangan.
…