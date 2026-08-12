Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdi
General Motors Chevrolet brendi Xitoydagi yangi avtomobillar chakana savdosini to'xtatishini tasdiqladi. Chevrolet avtomobillarini Xitoyda ishlab chiqarish davom etadi, biroq asosiy e'tibor AQShdan tashqari xalqaro bozorlarga eksport qilishga qaratiladi. Joriy yilning birinchi yarmida Xitoydan Chevrolet avtomobillari eksporti 6 930 donani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,9 foizga oshgan.
Avtomobilsozlik olamida yirik oʻzgarish yuz berdi: General Motors kompaniyasi oʻzining afsonaviy Chevrolet brendi Xitoy bozorida yangi avtomobillar savdosini rasman toʻxtatishini tasdiqladi. Shunday qilib, bir asrlik tarixga ega va Osiyo mamlakatida qariyb 21 yil davomida faoliyat yuritgan taniqli marka mahalliy chakana savdo bozorini tark etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtmishda Chevrolet avtomobillarining Xitoydagi yillik savdosi 760 000 donadan oshgan, mamlakatdagi brend egalarining umumiy soni esa 7,5 million nafardan ortgandi. Biroq soʻnggi yillardagi shiddatli raqobat va bozor talablarining oʻzgarishi ushbu strategik qarorga sabab boʻlgan.
Ishlab chiqarish davom etadi, biroq boshqa maqsadlar uchunGeneral Motors Xitoydagi qoʻshma korxona oʻz faoliyatini saqlab qolishi hamda Chevrolet avtomobillarini ishlab chiqarish mamlakat hududida davom etishini aniqlashtirdi. Biroq endilikda asosiy eʼtibor AQShdan tashqari xalqaro bozorlarga eksport qilishga qaratiladi.
National Business Daily nashriga bergan bayonotida GM China joriy Chevrolet modellar qatori xalqaro eksport bozorlari ehtiyojlariga eng yuqori darajada mos kelishini taʼkidladi. Xitoy yoʻlovchi avtomobillari assotsiatsiyasi (CPCA) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Xitoydan Chevrolet avtomobillarini eksport qilish hajmi 6 930 donani tashkil etib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 6,9 foizga oshgan.
SAIC-GM hamkorligi va kelajakdagi rejalarMazkur oʻzgarish General Motors va SAIC Motor oʻrtasidagi uzoq muddatli strategik kelishuvlarga toʻla mos keladi. Yaqinda tomonlar SAIC-GM qoʻshma korxonasining muddatini yana 20 yilga — 2047 yilgacha uzaytirish boʻyicha strategik shartnoma imzolashdi. Bu mintaqadagi yirik qoʻshma korxonalar tarixidagi eng uzoq muddatli uzaytirishlardan biri hisoblanadi.
Shuningdek, hamkorlar 2030 yilgacha yangi energiya manbalarida ishlaydigan (NEV) kamida 30 ta yangi avtomobil modelini bozorga chiqarish rejalarini eʼlon qilishdi. Bunda asosiy eʼtibor Cadillac va Buick brendlarini toʻliq elektrifikatsiya qilishga qaratilishi koʻzda tutilgan.
…