Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdi

·22·Avto
Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdi
Qisqacha

General Motors Chevrolet brendi Xitoydagi yangi avtomobillar chakana savdosini to'xtatishini tasdiqladi. Chevrolet avtomobillarini Xitoyda ishlab chiqarish davom etadi, biroq asosiy e'tibor AQShdan tashqari xalqaro bozorlarga eksport qilishga qaratiladi. Joriy yilning birinchi yarmida Xitoydan Chevrolet avtomobillari eksporti 6 930 donani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,9 foizga oshgan.

Avtomobilsozlik olamida yirik oʻzgarish yuz berdi: General Motors kompaniyasi oʻzining afsonaviy Chevrolet brendi Xitoy bozorida yangi avtomobillar savdosini rasman toʻxtatishini tasdiqladi. Shunday qilib, bir asrlik tarixga ega va Osiyo mamlakatida qariyb 21 yil davomida faoliyat yuritgan taniqli marka mahalliy chakana savdo bozorini tark etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtmishda Chevrolet avtomobillarining Xitoydagi yillik savdosi 760 000 donadan oshgan, mamlakatdagi brend egalarining umumiy soni esa 7,5 million nafardan ortgandi. Biroq soʻnggi yillardagi shiddatli raqobat va bozor talablarining oʻzgarishi ushbu strategik qarorga sabab boʻlgan.

Ishlab chiqarish davom etadi, biroq boshqa maqsadlar uchun

General Motors Xitoydagi qoʻshma korxona oʻz faoliyatini saqlab qolishi hamda Chevrolet avtomobillarini ishlab chiqarish mamlakat hududida davom etishini aniqlashtirdi. Biroq endilikda asosiy eʼtibor AQShdan tashqari xalqaro bozorlarga eksport qilishga qaratiladi.

National Business Daily nashriga bergan bayonotida GM China joriy Chevrolet modellar qatori xalqaro eksport bozorlari ehtiyojlariga eng yuqori darajada mos kelishini taʼkidladi. Xitoy yoʻlovchi avtomobillari assotsiatsiyasi (CPCA) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida Xitoydan Chevrolet avtomobillarini eksport qilish hajmi 6 930 donani tashkil etib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 6,9 foizga oshgan.

SAIC-GM hamkorligi va kelajakdagi rejalar

Mazkur oʻzgarish General Motors va SAIC Motor oʻrtasidagi uzoq muddatli strategik kelishuvlarga toʻla mos keladi. Yaqinda tomonlar SAIC-GM qoʻshma korxonasining muddatini yana 20 yilga — 2047 yilgacha uzaytirish boʻyicha strategik shartnoma imzolashdi. Bu mintaqadagi yirik qoʻshma korxonalar tarixidagi eng uzoq muddatli uzaytirishlardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, hamkorlar 2030 yilgacha yangi energiya manbalarida ishlaydigan (NEV) kamida 30 ta yangi avtomobil modelini bozorga chiqarish rejalarini eʼlon qilishdi. Bunda asosiy eʼtibor Cadillac va Buick brendlarini toʻliq elektrifikatsiya qilishga qaratilishi koʻzda tutilgan.

ChevroletGeneral MotorsXitoy bozoriSAIC-GMAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaYandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 00:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiKecha, 17:50Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiKecha, 14:26Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBuyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaKecha, 13:20Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaKecha, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi