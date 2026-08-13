Astronomlar koinotning eng yirik va 5,6 trillion pikselli xaritasini yaratdi

·37·Texno
Astronomlar koinotning eng yirik va 5,6 trillion pikselli xaritasini yaratdi
Qisqacha

Xalqaro olimlar guruhi qariyb 4 milliardga yaqin yulduz, galaktika va boshqa osmon jismlarini qamrab olgan, hajmi 5,6 trillion pikselga teng koinot xaritasini yaratdi. DESI Legacy Imaging Surveys jamoasi 13 yil davomida teleskoplar yordamida olingan 263 mingdan ortiq suratni yagona tizimga birlashtirgan.

Xalqaro olimlar guruhi bashariyat tarixidagi eng yirik va eng batafsil koinot xaritasini taqdim etdi. Ushbu ulkan loyiha doirasida qariyb 4 milliardga yaqin yulduzlar, galaktikalar va boshqa osmon jismlari qamrab olingan boʻlib, uning umumiy hajmi 5,6 trillion piksichni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻlami keng ilmiy ish DESI Legacy Imaging Surveys jamoasi tomonidan amalga oshirildi. Mutaxassislar oʻn uch yil davomida teleskoplar yordamida olingan 263 mingdan ortiq suratlarni yagona tizimga jamlagan holda mazkur noyob bazani hosil qilishgan.

Koinotning yangi qirralari namoyon boʻlmoqda

Toʻplangan maʼlumotlar koʻrinadigan va yaqin infraqizil diapazonlarni oʻz ichiga oladi. Bu esa osmon jismlarini yuqori aniqlikda va detallarigacha kuzatish imkonini beradi. Ilmiy jamoatchilik uchun bu kabi yirik maʼlumotlar bazasi olam sirlarini chuqurroq oʻrganishda muhim qadam hisoblanadi.

Dastlab bu kuzatuvlar galaktikalar va kvazarlarning spektrlarini oʻrganuvchi DESI vositasi uchun asos sifatida yaratilgan edi. Olimlar nurlarning qizil siljishiga qarab obyektlargacha boʻlgan masofani aniqlaydi va tekis osmon tasvirini uch oʻlchamli koinot xaritasiga aylantiradi.

Ilmiy ahamiyati va kelajakdagi tadqiqotlar

Yangi xarita faqat DESI loyihasi doirasida cheklanib qolmaydi, balki keng qamrovli tadqiqotlar uchun poydevor boʻladi. Maʼlumotlarning avvalgi versiyalari allaqachon 1800 dan ortiq ilmiy ishlar va maqolalarda oʻz aksini topgan edi.

Endilikda astronomlar ushbu ulkan massiv yordamida noyob kosmik obyektlarni izlash, galaktikalar evolyutsiyasini tahlil qilish va sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish imkoniyatiga ega boʻladilar. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining bunday maʼlumotlar bazasidan foydalanishi kelgusida koinotshunoslikda yangi kashfiyotlarga yoʻl ochishi kutilmoqda.

Taʼkidlash joizki, DESI loyihasi uch oʻlchamli koinot xaritasini kengaytirishda davom etmoqda. Joriy yilning aprel oyiga qadar mazkur loyiha doirasida 47 milliondan ortiq galaktika va kvazarlar xaritaga muvaffaqiyatli kiritib boʻlindi.

AstronavtikaKoinotIlmiyKashfiyotSuniyIntellektAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi