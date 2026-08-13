Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdi

·44·Texno
Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdi
Qisqacha

Minisforum M1 seriyasiga Intel Core i9-13900HX protsessoriga ega yangi mini-PKni qo‘shdi. Qurilmaning baza versiyasi 400 AQSh dollaridan boshlanadi, 16 GB tezkor xotira va 500 GB SSDga ega modeli 600 dollar, 32 GB operativ xotira hamda 1 TB hajmli tezkor xotirali modifikatsiyasi esa 797 dollar turadi. Mini-PK ikkita DDR4 SO-DIMM sloti, ikkita PCIe Gen4 ×4 M.2 2280 SSD ulash joyi, Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalari bilan jihozlangan.

Minisforum kompaniyasi oʻzining ixcham kompyuterlar turkumini yuqori unumdorlikka ega yangi qurilma bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, M1 seriyasiga qoʻshilgan ushbu yangi versiya zamonaviy mobil protsessor hamda kengaytirilgan ulanish imkoniyatlari bilan foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda. Mazkur mini-kompyuter ixcham korpusda yuqori quvvatni qadrlovchi mutaxassislar va oʻyinqaroq foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, oʻzining narx siyosati bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "dili" boʻlgan Intel Core i9-13900HX protsessoridir. Ushbu chip avvalgi M1-1295 modelida qoʻllanilgan Core i9-12950HX protsessoriga nisbatan energiya tejamkor yadro arxitekturasi va oshirilgan chastota koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Bu esa qurilmaga ogʻir hajmli dasturlar bilan ishlashda barqaror va tezkor ishlash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va xotira konfiguratsiyasi

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlari va budjetidan kelib chiqib tanlash uchun bir nechta xotira konfiguratsiyalarini taklif etmoqda. Xususan, operativ xotira va doimiy diskdan xoli boʻlgan baza versiyasining narxi 400 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu foydalanuvchilarga oʻz xohishiga koʻra qismlarni tanlab oʻrnatish erkinligini beradi.

Tayyor yechimlarni afzal koʻradiganlar uchun esa 16 GB tezkor xotira va 500 GB hajmli SSD diskka ega versiya 600 dollarga baholangan. Eng ilgʻor va toʻliq toʻplamdagi modifikatsiya esa 32 GB operativ xotira hamda 1 TB hajmli tezkor xotira bilan jihozlanib, 797 dollarni tashkil etadi.

Ichki tuzilma va simsiz tarmoqlar

Mini-PK korpusi ichida ikkita DDR4 SO-DIMM operativ xotira uchun slotlar hamda PCIe Gen4 ×4 interfeysiga ega ikkita M.2 2280 SSD ulash joylari mavjud. Bu esa kelgusida qurilma xotirasini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Simsiz ulanishlar borasida ham qurilma zamonaviy talablarga toʻla javob beradi: unga Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalari oʻrnatilgan.

Interfeyslar va portlar toʻplami ham juda boy boʻlib, foydalanuvchilarga turli periferik qurilmalarni ulashda qulaylik yaratadi. Jumladan, tarmoqqa ulanish uchun 2,5 Gbit/s tezlikdagi RJ45 porti, 10 Gbit/s tezlikda ishlaydigan toʻlaqonli USB-C hamda bir nechta USB-A portlari mavjud.

Monitorlarni ulash uchun DisplayPort 1.4 va HDMI 2.1 TMDS chiqishlari koʻzda tutilgan boʻlib, bu yuqori aniqlikdagi tasverni uzatish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma korpusida uchta 3,5 millimetrli audio-konnektor oʻrnatilgani uni turli akustik tizimlar bilan foydalanishda yanada qulaylashtiradi.

MinisforumMini-PCIntelTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi