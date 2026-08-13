Minisforum Intel Core i9 protsessoriga ega yangi mini-PK taqdim etdi
Minisforum M1 seriyasiga Intel Core i9-13900HX protsessoriga ega yangi mini-PKni qo‘shdi. Qurilmaning baza versiyasi 400 AQSh dollaridan boshlanadi, 16 GB tezkor xotira va 500 GB SSDga ega modeli 600 dollar, 32 GB operativ xotira hamda 1 TB hajmli tezkor xotirali modifikatsiyasi esa 797 dollar turadi. Mini-PK ikkita DDR4 SO-DIMM sloti, ikkita PCIe Gen4 ×4 M.2 2280 SSD ulash joyi, Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalari bilan jihozlangan.
Minisforum kompaniyasi oʻzining ixcham kompyuterlar turkumini yuqori unumdorlikka ega yangi qurilma bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, M1 seriyasiga qoʻshilgan ushbu yangi versiya zamonaviy mobil protsessor hamda kengaytirilgan ulanish imkoniyatlari bilan foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda. Mazkur mini-kompyuter ixcham korpusda yuqori quvvatni qadrlovchi mutaxassislar va oʻyinqaroq foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, oʻzining narx siyosati bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "dili" boʻlgan Intel Core i9-13900HX protsessoridir. Ushbu chip avvalgi M1-1295 modelida qoʻllanilgan Core i9-12950HX protsessoriga nisbatan energiya tejamkor yadro arxitekturasi va oshirilgan chastota koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Bu esa qurilmaga ogʻir hajmli dasturlar bilan ishlashda barqaror va tezkor ishlash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va xotira konfiguratsiyasiIshlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlari va budjetidan kelib chiqib tanlash uchun bir nechta xotira konfiguratsiyalarini taklif etmoqda. Xususan, operativ xotira va doimiy diskdan xoli boʻlgan baza versiyasining narxi 400 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu foydalanuvchilarga oʻz xohishiga koʻra qismlarni tanlab oʻrnatish erkinligini beradi.
Tayyor yechimlarni afzal koʻradiganlar uchun esa 16 GB tezkor xotira va 500 GB hajmli SSD diskka ega versiya 600 dollarga baholangan. Eng ilgʻor va toʻliq toʻplamdagi modifikatsiya esa 32 GB operativ xotira hamda 1 TB hajmli tezkor xotira bilan jihozlanib, 797 dollarni tashkil etadi.
Ichki tuzilma va simsiz tarmoqlarMini-PK korpusi ichida ikkita DDR4 SO-DIMM operativ xotira uchun slotlar hamda PCIe Gen4 ×4 interfeysiga ega ikkita M.2 2280 SSD ulash joylari mavjud. Bu esa kelgusida qurilma xotirasini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Simsiz ulanishlar borasida ham qurilma zamonaviy talablarga toʻla javob beradi: unga Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 texnologiyalari oʻrnatilgan.
Interfeyslar va portlar toʻplami ham juda boy boʻlib, foydalanuvchilarga turli periferik qurilmalarni ulashda qulaylik yaratadi. Jumladan, tarmoqqa ulanish uchun 2,5 Gbit/s tezlikdagi RJ45 porti, 10 Gbit/s tezlikda ishlaydigan toʻlaqonli USB-C hamda bir nechta USB-A portlari mavjud.
Monitorlarni ulash uchun DisplayPort 1.4 va HDMI 2.1 TMDS chiqishlari koʻzda tutilgan boʻlib, bu yuqori aniqlikdagi tasverni uzatish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma korpusida uchta 3,5 millimetrli audio-konnektor oʻrnatilgani uni turli akustik tizimlar bilan foydalanishda yanada qulaylashtiradi.
…