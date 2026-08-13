Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqda

·38·Texno
Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqda
Qisqacha

Northrop Grummanning Mission Extension Vehicle (MEV) apparati Avstraliyaning Optus aloqa sunʼiy yoʻldoshidan muvaffaqiyatli uzilib, uni bir yildan ortiq vaqt davomida orbitada ushlab turdi. 2009-yilda uchirilgan Optus sunʼiy yoʻldoshi MEV yordamida yana olti yil faoliyat yuritishi mumkin boʻldi. Joriy yil iyul oyida SpaceX Falcon 29 raketasi orqali orbitaga chiqarilgan MRV va uchta MEP apparati 2027-yilda Optus sunʼiy yoʻldoshiga xizmat koʻrsatishi rejalashtirilgan.

Yer orbitasida kosmik apparatlar faoliyatini uzaytirishga moʻljallangan yangi avlod robotlari avvalgilarini almashtira boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Northrop Grumman kompaniyasiga tegishli Mission Extension Vehicle (MEV) kosmik apparati Avstraliyaning Optus aloqa sunʼiy yoʻldoshidan muvaffaqiyatli uzildi. Mazkur qurilma bir yildan ortiq vaqt davomida sunʼiy yoʻldoshni kerakli nuqtada ushlab turib, uning oʻz vazifasini davom ettirishini taʼminlagandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumki, aloqa va kuzatuv sunʼiy yoʻldoshlari oʻz funksiyalarini bajarishdan toʻxtashining asosiy sababi kompyuter yoki transiverlarning ishdan chiqishi emas, balki orbitada kerakli holatni saqlab turish uchun yoqilgʻi tugashidir. 2009-yilda uchirilgan va 15 yillik xizmat muddatiga moʻljallangan Optus sunʼiy yoʻldoshi MEV yordamida yana olti yil davomida oʻz faoliyatini davom ettirishi va foyda keltirishi mumkin boʻldi.

Yangi avlod kosmik robotlari va missiyalar

Joriy yil iyul oyida SpaceX Falcon 29 raketa tashuvchisi yordamida orbitaga Northrop kompaniyasining toʻrtta yangi apparati chiqarildi. Ulardan biri ikki ilgʻor manipulyator bilan jihozlangan va AQShning harbiy tadqiqot tashkiloti DARPA tomonidan ishlab chiqilgan Mission Robotic Vehicle (MRV) hisoblanadi. Qolgan uchtasi esa Mission Extension Pods (MEP) deb nomlanib, modulli harakatga keltiruvchi tizimlardan iborat kichikroq sunʼiy yoʻldoshlardir.

Hozirda mazkur toʻrtta apparat Yer sathidan taxminan 27 000 mil balandlikdagi maqsadli orbitalarga yoʻl olmoqda. Rejaga koʻra, 2027-yilda MRV oʻzining robot qoʻllari yordamida MEP podlaridan birini Optus sunʼiy yoʻldoshiga ulab qoʻyadi. Bu esa qurilmaning orbitada yana koʻp yillar davomida ishlashini taʼminlaydi.

Kosmosda barqarorlik va yangi biznes model

Arzonroq uchish xarajatlari va kosmik komponentlar narxining tushishi fazoviy taʼmirlash missiyalarini reallikka aylantirmoqda. Northrop kompaniyasining logistika va xizmat koʻrsatish direktori Kessi Vongning taʼkidlashicha, asosiy maqsad — kosmosni barqaror muhitga aylantirish, sunʼiy yoʻldoshlarni taʼmirlash, ularning umrini uzaytirish yoki modernizatsiya qilish imkonini beruvchi infratuzilmani yaratishdir.

Hozirda orbitada ikkita MEV apparati mavjud boʻlib, ular 2019 va 2020-yillarda uchirilgan hamda uchta buyurtmachiga, jumladan, ikkita Intelsat va bitta Optus kosmik apparatiga on yillik xizmat muddatini taqdim etgan. MEV-1 keyingi mijozni kutish uchun avtoturargoh orbitasida qoladi, MEV-2 esa 2030-yilgacha oʻzining Intelsat mijoziga biriktirilgan holda qolmoqda.

Yangi MRV apparati esa biznes modelining sezilarli darajada rivojlanganini bildiradi. Endilikda sunʼiy yoʻldosh operatorlari bevosita oʻz kosmik apparatlariga doimiy ravishda ulanadigan MEP podlarini sotib olishadi. Bu esa MRV qurilmasiga bir vaqtning oʻzida bir nechta boshqa transport vositalariga xizmat koʻrsatish imkonini berib, xizmat narxini arzonlashtiradi.

Bunday murakkab operatsiyalar yuqori texnologik imkoniyatlarni talab qiladi. Harakatlanish tezligi soatiga minglab millarni tashkil etuvchi ikki apparat bir-biriga avtonom tarzda yaqinlashib, xavfsiz tarzda tutashishi lozim. MEV qurilmalari sunʼiy yoʻldoshning dvigatel naychalariga ulanish uchun maxsus zonddan foydalansa, MRV qurilmalari robot qoʻllari yordamida MEP podlarini ehtiyotkorlik bilan biriktirishi kerak boʻladi.

KosmosSuniy yoldoshNorthrop GrummanTexnologiyaRobototexnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi