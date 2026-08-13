Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi

·29·Texno
Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi
Qisqacha

Anthropic Claude chatboti yaratgan matnlarga Yevropa Ittifoqining sun'iy intellekt bo'yicha qonuni (EU AI Act) talablariga muvofiq, kompyuter tizimlari aniqlay oladigan raqamli suv belgilarini qo'sha boshladi. Bu qaror ayrim foydalanuvchilarning noroziligiga sabab bo'lib, Reddit'da shaxsiy hayot va erkinliklarga tahdid haqidagi fikrlar bildirildi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude chatbot yaratgan matnlariga maxfiy kodlar — raqamli suv belgilarini qoʻshishni boshladi. Ushbu yangi siyosat Yevropa Ittifoqining sunʼiy intellekt boʻyicha qonuni (EU AI Act) doirasidagi Shaffoflik kodeksiga muvofiq joriy etilgan boʻlib, u texnologiya kompaniyalaridan sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan yoki tahrirlangan kontentni kompyuter tizimlari uchun aniqlash mumkin boʻlgan tarzda belgilashni talab qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yevropa regulyatorlari ushbu talab bajarilishidan mamnun boʻlgan bir paytda, ayrim sunʼiy intellekt foydalanuvchilari mazkur qarordan keskin noroziligini bildirmoqda. Xususan, Reddit platformasida bu boradagi munozaralar qizgʻin tus olib, foydalanuvchilar oʻrtasida turli qarama-qarshi fikrlar ilgari surilmoqda. Baʼzilar bu qadamni shaxsiy hayot va erkinliklarga tahdid sifatida baholayotgan boʻlsa, boshqalar uni tabiiy holat sifatida qabul qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, xususan, visionode laqabli foydalanuvchi bu tizimni global miqyoddagi oddiy foydalanuvchilarni nishonga oluvchi choralar deb atagan. Uning fikricha, ilgʻor foydalanuvchilar Claude javoblarini boshqa sunʼiy intellekt xizmatlari orqali qayta ishlab yoki parafraz qilib, izlarni yashirishi mumkin, biroq oʻrtacha darajadagi foydalanuvchilar qiyofasini yashira olmaydi.

Tanqidchilarning taʼkidlashicha, ushbu raqamli tamgʻa tufayli oʻqishda yoki ishda Claude yordamidan foydalanadigan oddiy kishilar fosh boʻlib qolishi mumkin. Jumladan, matn parchasini qayta tashkil etish uchun chatbotdan foydalangan talaba yoki ijodiy turgʻunlik vaqtida sinonim qidirgan yozuvchilar bu jarayonda qiyinchilikka uchrashi taxmin qilinmoqda.

Mutaxassislar munosabati va etik masala

Biroq mazkur noroziliklarga nisbatan boshqa internet foydalanuvchilari va kuzatuvchilarning munosabati unchalik ijobiy emas. Mutaxassislarning fikricha, ikki yuz sahifali transkriptni sunʼiy intellekt yordamida umumlashtirgan jurnalist uchun bu suv belgilari hech qanday muammo tugʻdirmaydi, basharti u xulosani oʻz maqolasiga koʻr-koʻrona, soʻzma-soʻz koʻchirib oʻtkazmasa.

Aynan shunday yondashuv oʻqish va ish jarayonlarida ham oʻrinli hisoblanadi. Claude javoblarini hech qanday tahrir yoki shaxsiy yondashuvsiz toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz ishiga nusxalab qoʻyish aslida etika qoidalariga zid keladi. Shu boisdan ham Reddit foydalanuvchilarining aksariyati norozilik bildirgan shaxslarga vazminroq boʻlishni va texnologiyadan toʻgʻri foydalanishni tavsiya qilgan.

Sunʼiy intellektClaudeAnthropicTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi