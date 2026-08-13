Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladi

·38·Texno
Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladi
Qisqacha

Fermi kompaniyasi bosh direktori etib Bill Gates tomonidan asos solingan TerraPower startapining sobiq rahbari Li Makintayr (Lee McIntire) tayinlandi. U avval Fermi direktorlar kengashining mustaqil a'zosi bo'lib, CH2M Hill va TerraPower kompaniyalarida bosh direktor lavozimlarida ishlagan.

Sunʼiy intellekt uchun yadro energiyasini yetkazib berishga ixtisoslashgan Fermi kompaniyasi oʻzining yangi bosh direktori tayinlanganini eʼlon qildi. Ushbu lavozimga Bill Gates tomonidan asos solingan TerraPower yadro energiyasi startapining sobiq rahbari Li Makintayr (Lee McIntire) keldi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi rahbarning tayinlanishi kompaniya asoschilaridan biri Tobi Noygebauer (Toby Neugebauer) lavozimidan chetlatilganidan uch oydan koʻproq vaqt oʻtib amalga oshirildi. Oʻshanda Fermi rahbariyatdagi keskin oʻzgarishlarni va Dallasdagi yangi korporativ bosh qarorgohni "Fermi 2.0" strategiyasining bir qismi sifatida taʼriflagan edi.

Maʼlumotlarga koʻra, Li Makintayr shu vaqtgacha Fermi direktorlar kengashining mustaqil aʼzosi sifatida faoliyat yuritib kelgan. U oʻz faoliyati davomida CH2M Hill va TerraPower kompaniyalarida bosh direktori lavozimlarida ham ishlagan va yirik infratuzilma loyihalarini boshqarish boʻyicha boy tajribaga ega.

Fermi loyihalaridagi yangi bosqich

AQShning sobiq energetika vaziri Rik Perri (Rick Perry) tomonidan asos solingan Fermi America Texas shtatining Amarillo shahrida Project Matador deb nomlangan ulkan sunʼiy intellekt kampusini barpo etmoqda. Mazkur loyiha kelajakda yirik maʼlumotlar markazlarini (data-center) uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun maxsus yadro reaktorlaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Kompaniya boshqaruvi raisi Marius Haasning soʻzlariga koʻra, Fermining kelgusi bosqichi toʻlaligicha qurilish va energiya yetkazib berish masalalariga qaratilgan. Li Makintayr aynan shunday yirik va murakkab loyihalarni oʻz vaqtida, belgilangan budjet doirasida hamda xavfsizlik talablariga toʻliq amal qilgan holda hayotga tatbiq etish boʻyicha 40 yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi.

Aksiyalar narxining oʻsishi

Kadrlar borasidagi oʻzgarishlar va soʻnggi biznes qarorlar investorlar tomonidan ijobiy kutib olindi. Jumladan, dushanba kuni Fermi kompaniyasi Project Matador kampusi uchun TensorWave bilan ilk majburiy mijozlik shartnomasini imzolagani maʼlum qilingan edi.

Ushbu xabarlar fonida kompaniya aksiyalarining qiymati dushanbadan buyon qariyb 23 foizga oshdi. Kuzatuvchilarning fikricha, tajribali rahbariyatning kelishi va energiya taʼminoti boʻyicha ilk real shartnomalarning imzolanishi yosh texnologik kompaniya uchun barqaror oʻsish davrini boshlab berishi mumkin.

FermiLi MakintayrSunʼiy intellektYadro energiyasiTensorWave
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi