Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladi
Fermi kompaniyasi bosh direktori etib Bill Gates tomonidan asos solingan TerraPower startapining sobiq rahbari Li Makintayr (Lee McIntire) tayinlandi. U avval Fermi direktorlar kengashining mustaqil a'zosi bo'lib, CH2M Hill va TerraPower kompaniyalarida bosh direktor lavozimlarida ishlagan.
Sunʼiy intellekt uchun yadro energiyasini yetkazib berishga ixtisoslashgan Fermi kompaniyasi oʻzining yangi bosh direktori tayinlanganini eʼlon qildi. Ushbu lavozimga Bill Gates tomonidan asos solingan TerraPower yadro energiyasi startapining sobiq rahbari Li Makintayr (Lee McIntire) keldi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi rahbarning tayinlanishi kompaniya asoschilaridan biri Tobi Noygebauer (Toby Neugebauer) lavozimidan chetlatilganidan uch oydan koʻproq vaqt oʻtib amalga oshirildi. Oʻshanda Fermi rahbariyatdagi keskin oʻzgarishlarni va Dallasdagi yangi korporativ bosh qarorgohni "Fermi 2.0" strategiyasining bir qismi sifatida taʼriflagan edi.
Maʼlumotlarga koʻra, Li Makintayr shu vaqtgacha Fermi direktorlar kengashining mustaqil aʼzosi sifatida faoliyat yuritib kelgan. U oʻz faoliyati davomida CH2M Hill va TerraPower kompaniyalarida bosh direktori lavozimlarida ham ishlagan va yirik infratuzilma loyihalarini boshqarish boʻyicha boy tajribaga ega.
Fermi loyihalaridagi yangi bosqichAQShning sobiq energetika vaziri Rik Perri (Rick Perry) tomonidan asos solingan Fermi America Texas shtatining Amarillo shahrida Project Matador deb nomlangan ulkan sunʼiy intellekt kampusini barpo etmoqda. Mazkur loyiha kelajakda yirik maʼlumotlar markazlarini (data-center) uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun maxsus yadro reaktorlaridan foydalanishni nazarda tutadi.
Kompaniya boshqaruvi raisi Marius Haasning soʻzlariga koʻra, Fermining kelgusi bosqichi toʻlaligicha qurilish va energiya yetkazib berish masalalariga qaratilgan. Li Makintayr aynan shunday yirik va murakkab loyihalarni oʻz vaqtida, belgilangan budjet doirasida hamda xavfsizlik talablariga toʻliq amal qilgan holda hayotga tatbiq etish boʻyicha 40 yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi.
Aksiyalar narxining oʻsishiKadrlar borasidagi oʻzgarishlar va soʻnggi biznes qarorlar investorlar tomonidan ijobiy kutib olindi. Jumladan, dushanba kuni Fermi kompaniyasi Project Matador kampusi uchun TensorWave bilan ilk majburiy mijozlik shartnomasini imzolagani maʼlum qilingan edi.
Ushbu xabarlar fonida kompaniya aksiyalarining qiymati dushanbadan buyon qariyb 23 foizga oshdi. Kuzatuvchilarning fikricha, tajribali rahbariyatning kelishi va energiya taʼminoti boʻyicha ilk real shartnomalarning imzolanishi yosh texnologik kompaniya uchun barqaror oʻsish davrini boshlab berishi mumkin.
…