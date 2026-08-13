Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadi

·40·Texno
Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadi
Qisqacha

Twitch ijodkorlarining videolaridan Amazon sun'iy intellekt modellarini o'qitish uchun sukut bo'yicha foydalanadi, strimerlar esa bu jarayondan chiqish uchun sozlamani qo'lda o'zgartirishi kerak. Qaror platforma hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi va Twitch rasmiy kanalidagi jonli efirda Meri Kish hamda Mayk Minton qariyb uch mingdan ortiq foydalanuvchining savollariga javob berdi.

Striming olamidagi mashhur Twitch platformasi oʻz ijodkorlarining videolarini bosh kompaniya — Amazon sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun avtomatik ravishda ishlatishini eʼlon qildi. Ushbu qaror platforma hamjamiyati tomonidan keskin eʼtirozlar bilan kutib olindi, chunki strimerlar mazkur jarayonga oʻz xohishi bilan emas, balki sukut boʻyicha (default) qoʻshib qoʻyilgan va undan voz kechish uchun maxsus sozlamani qoʻlda oʻzgartirishi talab etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, minglab soatlik audio va video yozuvlarga ega boʻlgan Twitch strimerlari oʻz ovozi hamda tashqi koʻrinishi sunʼiy intellekt modellarini yaratishda roziligisiz ishlatilishidan xavotirda. Platforma foydalanuvchilari ushbu yangilikka qarshi noroziliklarini bildirishib, nega tizim avtomatik ravishda rozilik berish (opt-in) tamoyili asosida ishlamasligini qattiq tanqid qilishdi.

Strimerlar eʼtirozi va rahbariyatning javobi

Twitch rasmiy kanalida oʻtkazilgan jonli efir vaqtida jamiyat bilan ishlash boʻlimi rahbari Meri Kish va bosh mahsulot direktori Mayk Minton qariyb uch mingdan ortiq gʻazablangan foydalanuvchilarning savollariga javob berishga majbur boʻldi. Chatdagi «Nima uchun buni ixtiyoriy qilishmadi?» degan savolga Mayk Minton ochiqchasiga quyidagicha javob qaytardi: «Agar bu ixtiyoriy boʻlganida edi, hech kim rozi boʻlmas edi. Rostini aytsak, masala shunda».

Kompaniya vakillari mazkur oʻzgarishni dastlab Amazon sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishdan bosh tortish imkonini beruvchi sozlama sifatida taqdim etgan edi. Biroq bu yondashuv strimerlar oʻrtasida yanada koʻproq tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Foydalanuvchilardan biri uning videolari allaqachon sunʼiy intellektni oʻqitish uchun ishlatilganmi yoki yoʻqmi deb soʻraganida, Minton Amazon nima qilgani va qaysi maʼlumotlardan foydalanganini aniq bilmasligini tan oldi.

Kengroq tendensiya va sozlamalarni oʻzgartirish yoʻli

Shuning bilan birga, Meri Kish Twitch bu borada yagona emasligini taʼkidlab, Meta kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham oʻz platformalaridagi ommaviy kontentdan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanishini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar foydalanuvchining Facebook va Instagram akkauntlari ochiq boʻlsa, ularning maʼlumotlari ham sunʼiy intellekt modellarini yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlishi mumkin.

Twitch rahbariyati ushbu sozlamaning oʻziyoq hamjamiyat ovoziga nisbatan munosabat ekanini va foydalanuvchilarga tanlov huquqi berilganini taʼkidlamoqda. Agar strimerlar oʻz kontentining Amazon sunʼiy intellektini oʻqitishda ishlatilishini istamasa, ular quyidagi amallarni bajarishi lozim:

  • Kanal sozlamalariga oʻtish (ijodkorlar paneliga emas).
  • Xavfsizlik va maxfiylik (security and privacy) boʻlimini tanlash.
  • «Sunʼiy intellekt uchun oʻqitish» bandini topib, uni oʻchirib qoʻyish.

TwitchAmazonSunʼiy intellektStrimerlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi