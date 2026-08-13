Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadi
Twitch ijodkorlarining videolaridan Amazon sun'iy intellekt modellarini o'qitish uchun sukut bo'yicha foydalanadi, strimerlar esa bu jarayondan chiqish uchun sozlamani qo'lda o'zgartirishi kerak. Qaror platforma hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi va Twitch rasmiy kanalidagi jonli efirda Meri Kish hamda Mayk Minton qariyb uch mingdan ortiq foydalanuvchining savollariga javob berdi.
Striming olamidagi mashhur Twitch platformasi oʻz ijodkorlarining videolarini bosh kompaniya — Amazon sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun avtomatik ravishda ishlatishini eʼlon qildi. Ushbu qaror platforma hamjamiyati tomonidan keskin eʼtirozlar bilan kutib olindi, chunki strimerlar mazkur jarayonga oʻz xohishi bilan emas, balki sukut boʻyicha (default) qoʻshib qoʻyilgan va undan voz kechish uchun maxsus sozlamani qoʻlda oʻzgartirishi talab etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, minglab soatlik audio va video yozuvlarga ega boʻlgan Twitch strimerlari oʻz ovozi hamda tashqi koʻrinishi sunʼiy intellekt modellarini yaratishda roziligisiz ishlatilishidan xavotirda. Platforma foydalanuvchilari ushbu yangilikka qarshi noroziliklarini bildirishib, nega tizim avtomatik ravishda rozilik berish (opt-in) tamoyili asosida ishlamasligini qattiq tanqid qilishdi.
Strimerlar eʼtirozi va rahbariyatning javobiTwitch rasmiy kanalida oʻtkazilgan jonli efir vaqtida jamiyat bilan ishlash boʻlimi rahbari Meri Kish va bosh mahsulot direktori Mayk Minton qariyb uch mingdan ortiq gʻazablangan foydalanuvchilarning savollariga javob berishga majbur boʻldi. Chatdagi «Nima uchun buni ixtiyoriy qilishmadi?» degan savolga Mayk Minton ochiqchasiga quyidagicha javob qaytardi: «Agar bu ixtiyoriy boʻlganida edi, hech kim rozi boʻlmas edi. Rostini aytsak, masala shunda».
Kompaniya vakillari mazkur oʻzgarishni dastlab Amazon sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishdan bosh tortish imkonini beruvchi sozlama sifatida taqdim etgan edi. Biroq bu yondashuv strimerlar oʻrtasida yanada koʻproq tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Foydalanuvchilardan biri uning videolari allaqachon sunʼiy intellektni oʻqitish uchun ishlatilganmi yoki yoʻqmi deb soʻraganida, Minton Amazon nima qilgani va qaysi maʼlumotlardan foydalanganini aniq bilmasligini tan oldi.
Kengroq tendensiya va sozlamalarni oʻzgartirish yoʻliShuning bilan birga, Meri Kish Twitch bu borada yagona emasligini taʼkidlab, Meta kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham oʻz platformalaridagi ommaviy kontentdan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanishini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar foydalanuvchining Facebook va Instagram akkauntlari ochiq boʻlsa, ularning maʼlumotlari ham sunʼiy intellekt modellarini yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlishi mumkin.
Twitch rahbariyati ushbu sozlamaning oʻziyoq hamjamiyat ovoziga nisbatan munosabat ekanini va foydalanuvchilarga tanlov huquqi berilganini taʼkidlamoqda. Agar strimerlar oʻz kontentining Amazon sunʼiy intellektini oʻqitishda ishlatilishini istamasa, ular quyidagi amallarni bajarishi lozim:
- Kanal sozlamalariga oʻtish (ijodkorlar paneliga emas).
- Xavfsizlik va maxfiylik (security and privacy) boʻlimini tanlash.
- «Sunʼiy intellekt uchun oʻqitish» bandini topib, uni oʻchirib qoʻyish.
…