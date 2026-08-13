Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lum

·42·Texno
Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lum
Qisqacha

Google Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL smartfonlari rasman namoyish etildi, ularning bazaviy versiyalarida tezkor xotira hajmi o'tgan yilgi 16 GB o'rniga 12 GB etib belgilandi. Qurilmalar yangi Tensor G6 protsessori bilan jihozlangan, ekranlari esa mos ravishda 6,3 dyuymli 1280p va 6,8 dyuymli 1344p o'lchamga ega bo'lib, yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha o'zgaradi.

Google kompaniyasi o'zining yangi avlod flagmanlari — Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL smartfonlarini rasman namoyish etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yuqori narx siyosatiga qaramay, yangi qurilmalarning bazaviy versiyalari o'tgan yilgi modellarga nisbatan kamroq tezkor xotira bilan jihozlangani foydalanuvchilar e'tiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonlar seriyasi bir qator muhim o'zgarishlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ular orasida yangilangan protsessor va yaxshilangan ekran imkoniyatlari ham mavjud. Biroq xotira hajmi borasidagi yondashuv biroz murakkablashgani mutaxassislar tomonidan muhokama qilinmoqda.

Xususiyatlar va texnik imkoniyatlar

Hozirgi kunda smartfon bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda, Google o'z flagmanlarini yangi Tensor G6 protsessori bilan ta'minladi. Mazkur chip 1+4+2 konfiguratsiyasidagi yettita protsessor yadrosiga tayanadi. Shuningdek, qurilmalarning ekran parametrlari ham sezilarli darajada yaxshilandi.

Kichikroq model 1280p o'lchamli 6,3 dyuymli displeyga ega bo'lsa, kattaroq versiya 1344p piksellar soniga ega 6,8 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Har ikki holda ham yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha o'zgarib turadi, maksimal yorqinlik esa 3600 knd/kv.m gacha yetadi.

Xotira va akkumulyator imkoniyatlari

ixbt.com xabar qilishicha, Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL modellarining asosiy versiyalari 256 GB doimiy xotiraga ega ekanligi ijobiy holat. Biroq, operativ xotira hajmi o'tgan yilgi 16 GB o'rniga faqat 12 GB ni tashkil etadi. Kattaroq hajmga ega yuqori modifikatsiyalargina 16 GB tezkor xotira bilan ta'minlangan.

Akkumulyator sig'imlari bo'yicha esa o'zgarishlar sezilmaydi: qurilmalar 4850 va 5115 mA/soat batareyalar bilan jihozlangan. Pixel 11 Pro 30 vattli, Pixel 11 Pro XL esa 45 vattli simli quvvat olishni qo'llab-quvvatlaydi. Har ikkala smartfon uchun ham 25 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud.

Kamera va narx siyosati

Optika imkoniyatlari bo'yicha flagmanlar uchlik kamera moduli bilan qurollangan. Ular 50 megapikselli asosiy sensor, 5 karrali optik zumga ega 48 megapikselli periskop kamera hamda avtofokusli 48 megapikselli o'ta keng burchakli obyektivni o'z ichiga oladi. Old kamera esa 42 megapikselli sensorga tayanadi.

Qurilmalar IP68 standarti bo'yicha suv va changdan himoyalangan, Wi-Fi 7 hamda Bluetooth 6 texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Smartfonlar qora, och yashil tusli, zaytun va shaftoli ranglarida sotuvga chiqariladi. Kichik modelning boshlang'ich narxi 1100 dollardan, kattasiniki esa 1300 dollardan boshlanadi.

GooglePixelSmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi