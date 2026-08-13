Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lum
Google Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL smartfonlari rasman namoyish etildi, ularning bazaviy versiyalarida tezkor xotira hajmi o'tgan yilgi 16 GB o'rniga 12 GB etib belgilandi. Qurilmalar yangi Tensor G6 protsessori bilan jihozlangan, ekranlari esa mos ravishda 6,3 dyuymli 1280p va 6,8 dyuymli 1344p o'lchamga ega bo'lib, yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha o'zgaradi.
Google kompaniyasi o'zining yangi avlod flagmanlari — Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL smartfonlarini rasman namoyish etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yuqori narx siyosatiga qaramay, yangi qurilmalarning bazaviy versiyalari o'tgan yilgi modellarga nisbatan kamroq tezkor xotira bilan jihozlangani foydalanuvchilar e'tiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonlar seriyasi bir qator muhim o'zgarishlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ular orasida yangilangan protsessor va yaxshilangan ekran imkoniyatlari ham mavjud. Biroq xotira hajmi borasidagi yondashuv biroz murakkablashgani mutaxassislar tomonidan muhokama qilinmoqda.
Xususiyatlar va texnik imkoniyatlarHozirgi kunda smartfon bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda, Google o'z flagmanlarini yangi Tensor G6 protsessori bilan ta'minladi. Mazkur chip 1+4+2 konfiguratsiyasidagi yettita protsessor yadrosiga tayanadi. Shuningdek, qurilmalarning ekran parametrlari ham sezilarli darajada yaxshilandi.
Kichikroq model 1280p o'lchamli 6,3 dyuymli displeyga ega bo'lsa, kattaroq versiya 1344p piksellar soniga ega 6,8 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Har ikki holda ham yangilanish chastotasi 1 dan 120 Hz gacha o'zgarib turadi, maksimal yorqinlik esa 3600 knd/kv.m gacha yetadi.
Xotira va akkumulyator imkoniyatlariixbt.com xabar qilishicha, Pixel 11 Pro va Pixel 11 Pro XL modellarining asosiy versiyalari 256 GB doimiy xotiraga ega ekanligi ijobiy holat. Biroq, operativ xotira hajmi o'tgan yilgi 16 GB o'rniga faqat 12 GB ni tashkil etadi. Kattaroq hajmga ega yuqori modifikatsiyalargina 16 GB tezkor xotira bilan ta'minlangan.
Akkumulyator sig'imlari bo'yicha esa o'zgarishlar sezilmaydi: qurilmalar 4850 va 5115 mA/soat batareyalar bilan jihozlangan. Pixel 11 Pro 30 vattli, Pixel 11 Pro XL esa 45 vattli simli quvvat olishni qo'llab-quvvatlaydi. Har ikkala smartfon uchun ham 25 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud.
Kamera va narx siyosatiOptika imkoniyatlari bo'yicha flagmanlar uchlik kamera moduli bilan qurollangan. Ular 50 megapikselli asosiy sensor, 5 karrali optik zumga ega 48 megapikselli periskop kamera hamda avtofokusli 48 megapikselli o'ta keng burchakli obyektivni o'z ichiga oladi. Old kamera esa 42 megapikselli sensorga tayanadi.
Qurilmalar IP68 standarti bo'yicha suv va changdan himoyalangan, Wi-Fi 7 hamda Bluetooth 6 texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Smartfonlar qora, och yashil tusli, zaytun va shaftoli ranglarida sotuvga chiqariladi. Kichik modelning boshlang'ich narxi 1100 dollardan, kattasiniki esa 1300 dollardan boshlanadi.
…