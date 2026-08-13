Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladi

·30·Texno
Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladi
Qisqacha

Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun daraxtlar va soyali hududlardan o‘tuvchi «Zelyoniy» yo‘nalishlarni taklif qila boshladi. Marshrutlarni hisoblashda yo‘l uzunligi, o‘rtacha havo harorati, quyoshli maydonlar ulushi, daraxt tojlarining zichligi hamda soyali va quyoshli zonalarning almashinuvi hisobga olinadi. Funksiya sun’iy yo‘ldosh suratlari asosida yaratilgan raqamli xaritaga tayanadi, obyektlarni tanib olish aniqligi qariyb 90 foizni tashkil etadi.

Toshkent shahrida issiq kunlarda harakatlanishni qulaylashtirish maqsadida Yandex Maps xizmati piyoda yurish uchun maxsus «Zelyoniy» (Yashil) yo‘nalishlarni taklif qilishni boshladi. Ushbu yangi funksiya shaharning jazirama ob-havosi sharoitida aholi va mehmonlarga ko‘proq daraxtlar va soyali hududlardan iborat bo‘lgan eng qulay yo‘lni tanlash imkonini beradi. Mazkur tashabbus poytaxtimizning yozgi iqlimini inobatga olgan holda kundalik qatnovlarni yanada yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi marshrutni hisoblab chiqish jarayonida maxsus algoritmlar bir nechta muhim omillarni oʻzaro qiyoslaydi. Jumladan, yo‘lning umumiy uzunligi, o‘rtacha havo harorati, ochiq quyoshli maydonlarning ulushi hamda daraxt tojlarining zichligi tizim tomonidan chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, dastur yo‘l davomida quyoshli va soyali zonalarning qanchalik tekis almashishini ham hisobga oladi.

Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan raqamli xarita

Ushbu qulaylikni joriy etish uchun mutaxassislar Toshkent shahrining o‘simliklar qoplami bo‘yicha maxsus raqamli xaritasini ishlab chiqdilar. Loyihani amalga oshirishda neyrotarmoq imkoniyatlaridan foydalanilib, shahar hududining sunʼiy yo‘ldoshdan olingan suratlari to‘liq qayta ishlandi. Dasturiy taʼminot daraxt tojlarining aniq joylashuvi va umumiy maydonini muvaffaqiyatli aniqlab chiqdi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, zamonaviy sunʼiy intellekt modeli 100 kvadrat kilometrlik hudud suratini bor-yo‘g‘i bir-ikki daqiqa ichida tahlil qilishga qodir. Nazorat maʼlumotlari asosida o‘tkazilgan sinovlar natijasida obyektlarni tanib olish aniqligi qariyb 90 foizni tashkil etgani maʼlum bo‘ldi. Bu esa algoritmning yuqori darajada ishonchli ekanini ko‘rsatadi.

Foydalanish imkoniyatlari

Yangi «Zelyoniy» marshrutini odatiy piyoda yo‘lini tuzish vaqtida osongina tanlash mumkin. Masalan, metrogacha, avtobus bekatiga, do‘konga borishda yoki shunchaki shahar bo‘ylab sayr qilish chog‘ida mazkur funksiya faollashadi. Agar ko‘rsatilgan manzil bo‘ylab soyali muqobil yo‘l mavjud bo‘lsa, u taklif etilayotgan variantlar qatorida darhol paydo bo‘ladi.

Foydalanuvchi taqdim etilgan soyali yo‘lni boshqa anʼanaviy yo‘nalishlar bilan vaqt va masofa bo‘yicha osonlikcha solishtirib ko‘rishi mumkin. Bu esa har bir fuqaroga o‘z xohishiga qarab eng qulay harakatlanish traektoriyasini tanlash imkonini beradi va issiq kunlarda salomatlikni saqlashga xizmat qiladi.

Yandex MapsToshkentNavigatsiyaSuni intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi