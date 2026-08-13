Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladi
Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun daraxtlar va soyali hududlardan o‘tuvchi «Zelyoniy» yo‘nalishlarni taklif qila boshladi. Marshrutlarni hisoblashda yo‘l uzunligi, o‘rtacha havo harorati, quyoshli maydonlar ulushi, daraxt tojlarining zichligi hamda soyali va quyoshli zonalarning almashinuvi hisobga olinadi. Funksiya sun’iy yo‘ldosh suratlari asosida yaratilgan raqamli xaritaga tayanadi, obyektlarni tanib olish aniqligi qariyb 90 foizni tashkil etadi.
Toshkent shahrida issiq kunlarda harakatlanishni qulaylashtirish maqsadida Yandex Maps xizmati piyoda yurish uchun maxsus «Zelyoniy» (Yashil) yo‘nalishlarni taklif qilishni boshladi. Ushbu yangi funksiya shaharning jazirama ob-havosi sharoitida aholi va mehmonlarga ko‘proq daraxtlar va soyali hududlardan iborat bo‘lgan eng qulay yo‘lni tanlash imkonini beradi. Mazkur tashabbus poytaxtimizning yozgi iqlimini inobatga olgan holda kundalik qatnovlarni yanada yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi marshrutni hisoblab chiqish jarayonida maxsus algoritmlar bir nechta muhim omillarni oʻzaro qiyoslaydi. Jumladan, yo‘lning umumiy uzunligi, o‘rtacha havo harorati, ochiq quyoshli maydonlarning ulushi hamda daraxt tojlarining zichligi tizim tomonidan chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, dastur yo‘l davomida quyoshli va soyali zonalarning qanchalik tekis almashishini ham hisobga oladi.
Sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan raqamli xaritaUshbu qulaylikni joriy etish uchun mutaxassislar Toshkent shahrining o‘simliklar qoplami bo‘yicha maxsus raqamli xaritasini ishlab chiqdilar. Loyihani amalga oshirishda neyrotarmoq imkoniyatlaridan foydalanilib, shahar hududining sunʼiy yo‘ldoshdan olingan suratlari to‘liq qayta ishlandi. Dasturiy taʼminot daraxt tojlarining aniq joylashuvi va umumiy maydonini muvaffaqiyatli aniqlab chiqdi.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, zamonaviy sunʼiy intellekt modeli 100 kvadrat kilometrlik hudud suratini bor-yo‘g‘i bir-ikki daqiqa ichida tahlil qilishga qodir. Nazorat maʼlumotlari asosida o‘tkazilgan sinovlar natijasida obyektlarni tanib olish aniqligi qariyb 90 foizni tashkil etgani maʼlum bo‘ldi. Bu esa algoritmning yuqori darajada ishonchli ekanini ko‘rsatadi.
Foydalanish imkoniyatlariYangi «Zelyoniy» marshrutini odatiy piyoda yo‘lini tuzish vaqtida osongina tanlash mumkin. Masalan, metrogacha, avtobus bekatiga, do‘konga borishda yoki shunchaki shahar bo‘ylab sayr qilish chog‘ida mazkur funksiya faollashadi. Agar ko‘rsatilgan manzil bo‘ylab soyali muqobil yo‘l mavjud bo‘lsa, u taklif etilayotgan variantlar qatorida darhol paydo bo‘ladi.
Foydalanuvchi taqdim etilgan soyali yo‘lni boshqa anʼanaviy yo‘nalishlar bilan vaqt va masofa bo‘yicha osonlikcha solishtirib ko‘rishi mumkin. Bu esa har bir fuqaroga o‘z xohishiga qarab eng qulay harakatlanish traektoriyasini tanlash imkonini beradi va issiq kunlarda salomatlikni saqlashga xizmat qiladi.
…