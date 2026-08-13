Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandi

·23·Jamiyat
Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandi
Qisqacha

Fuqaro N.A.ning kommunal to‘lovlar, soliq va ma’muriy jarimalar bo‘yicha jami 33,5 million so‘mdan ortiq qarzdorligi sababli “TRACKER 2” rusumli avtomobili 2026 yil 9 avgust kuni xatlandi. Qarzdorga nisbatan 21 ta ijro hujjati mavjud bo‘lib, ulardan biri 2025 yil 19 martdagi sud buyrug‘iga asosan issiqlik ta’minoti korxonasi foydasiga 21,1 million so‘mdan ortiq mablag‘ undirishni nazarda tutadi.

Majburiy ijro byurosining Yashnobod tuman bo‘limi tomonidan olib borilgan ijro harakatlari davomida fuqaro N.A.ning kommunal to‘lovlar, soliq va ma’muriy jarimalar bo‘yicha uzoq vaqt davomida qarzdorlikni bartaraf etmagani aniqlandi.

FIB Mirobod tumanlararo sudining 2025 yil 19 martdagi sud buyrug‘iga asosan qarzdordan issiqlik ta’minoti korxonasi foydasiga 21,1 million so‘mdan ortiq mablag‘ undirish belgilangan.

Shuningdek, Yashnobod tuman soliq inspeksiyasi foydasiga soliq qarzi, 16 ta YHXBB qarorlari bo‘yicha ma’muriy jarimalar hamda davlat bojlari bo‘yicha ijro hujjatlari mavjud bo‘lib, jami qarzdorlik miqdori 33,5 million so‘mdan oshgan.

O‘rganishlar natijasida qarzdor nomida “TRACKER 2” rusumli avtotransport vositasi borligi aniqlanib, u qidiruvga berilgan.

Olib borilgan chora-tadbirlar davomida qarzdorlik ixtiyoriy ravishda to‘lanmagani sababli 2026 yil 9 avgust kuni mazkur avtomashina xatlandi.

Ayni paytda davlat ijrochisi tomonidan transport vositasini elektron auksion savdolariga chiqarish choralari ko‘rilmoqda. Savdodan tushadigan mablag‘lar qarzdorga nisbatan mavjud bo‘lgan 21 ta ijro hujjati bo‘yicha qarzdorliklarni qoplashga yo‘naltiriladi.

Mazkur holat kommunal xizmatlar, soliq va ma’muriy jarimalarni o‘z vaqtida to‘lamaslik mulkiy oqibatlarga olib kelishi, xususan avtotransport vositasi xatlanib, auksion orqali sotilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Fuqarolardan majburiy ijro choralari qo‘llanilishidan oldin qarzdorliklarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etish so‘raladi.

TRACKER 2YashnabadMirobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiAliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiBugun, 19:56Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Bugun, 16:04Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiQarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiBugun, 14:54Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi