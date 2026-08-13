Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandi
Fuqaro N.A.ning kommunal to‘lovlar, soliq va ma’muriy jarimalar bo‘yicha jami 33,5 million so‘mdan ortiq qarzdorligi sababli “TRACKER 2” rusumli avtomobili 2026 yil 9 avgust kuni xatlandi. Qarzdorga nisbatan 21 ta ijro hujjati mavjud bo‘lib, ulardan biri 2025 yil 19 martdagi sud buyrug‘iga asosan issiqlik ta’minoti korxonasi foydasiga 21,1 million so‘mdan ortiq mablag‘ undirishni nazarda tutadi.
Majburiy ijro byurosining Yashnobod tuman bo‘limi tomonidan olib borilgan ijro harakatlari davomida fuqaro N.A.ning kommunal to‘lovlar, soliq va ma’muriy jarimalar bo‘yicha uzoq vaqt davomida qarzdorlikni bartaraf etmagani aniqlandi.
FIB Mirobod tumanlararo sudining 2025 yil 19 martdagi sud buyrug‘iga asosan qarzdordan issiqlik ta’minoti korxonasi foydasiga 21,1 million so‘mdan ortiq mablag‘ undirish belgilangan.
Shuningdek, Yashnobod tuman soliq inspeksiyasi foydasiga soliq qarzi, 16 ta YHXBB qarorlari bo‘yicha ma’muriy jarimalar hamda davlat bojlari bo‘yicha ijro hujjatlari mavjud bo‘lib, jami qarzdorlik miqdori 33,5 million so‘mdan oshgan.
O‘rganishlar natijasida qarzdor nomida “TRACKER 2” rusumli avtotransport vositasi borligi aniqlanib, u qidiruvga berilgan.
Olib borilgan chora-tadbirlar davomida qarzdorlik ixtiyoriy ravishda to‘lanmagani sababli 2026 yil 9 avgust kuni mazkur avtomashina xatlandi.
Ayni paytda davlat ijrochisi tomonidan transport vositasini elektron auksion savdolariga chiqarish choralari ko‘rilmoqda. Savdodan tushadigan mablag‘lar qarzdorga nisbatan mavjud bo‘lgan 21 ta ijro hujjati bo‘yicha qarzdorliklarni qoplashga yo‘naltiriladi.
Mazkur holat kommunal xizmatlar, soliq va ma’muriy jarimalarni o‘z vaqtida to‘lamaslik mulkiy oqibatlarga olib kelishi, xususan avtotransport vositasi xatlanib, auksion orqali sotilishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Fuqarolardan majburiy ijro choralari qo‘llanilishidan oldin qarzdorliklarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etish so‘raladi.
…