Apple Siri ovozli yordamchisi uchun ommaviy axborot vositalari bilan muzokara olib bormoqda

·21·Texno
Apple Siri ovozli yordamchisi uchun ommaviy axborot vositalari bilan muzokara olib bormoqda
Qisqacha

Apple yangi avlod sun'iy intellektga asoslangan Siri uchun ommaviy axborot vositalari ma'lumotlaridan foydalanish yuzasidan yirik nashriyotlar bilan muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya qat'iy litsenziya to'lovi o'rniga, kontentdan foydalanilgani uchun o'zgaruvchan kompensatsiya modelini taklif qilgan va bu maqsadlar uchun to'qqiz xonali byudjetni ko'rib chiqmoqda. Yangi Siri AI funksiyalarining joriy yil oxirigacha taqdim etilishi kutilmoqda.

Apple korporatsiyasi kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod sunʼiy intellektga asoslangan Siri uchun ommaviy axborot vositalari maʼlumotlaridan foydalanish yuzasidan yirik nashriyotlar bilan muzokaralar olib bormoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar qilishicha, texnologiya giganti soʻnggi oylarda yetakchi nashrlarga murojaat qilib, ularning materiallari orqali ovozli yordamchiga dolzarb yangiliklar va axborotlardan foydalanish imkoniyatini berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus Apple kompaniyasining oʻz ovozli yordamchisini sezilarli darajada yaxshilash va uni zamonaviy talablarga javob beradigan darajaga olib chiqish borasidagi saʼy-harakatlarining bir qismi hisoblanadi. Maʼlumki, foydalanuvchilar bir necha yillardan buyon ancha aqlli va imkoniyatlari kengroq sunʼiy intellekt yordamchisini kutishmoqda. Yangi Siri AI funksiyalarining joriy yil oxirigacha omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.

Moliyalashtirish modeli va byudjet

Muzokaralar jarayonida Apple nashriyotlarga oʻziga xos toʻlov modelini taklif qilgani maʼlum boʻldi. Unga koʻra, kompaniya qatʼiy litsenziya toʻlovi oʻrniga, kontentdan foydalanilgani uchun oʻzgaruvchan kompensatsiya modelini qoʻllamoqni maqsad qilgan. Ushbu yondashuv sanoatdagi odatiy amaliyotdan keskin farq qiladi, chunki odatda yirik kompaniyalar keng koʻlamli kirish huquqi uchun kafolatlangan qatʼiy toʻlovlarni amalga oshiradi.

Hozirgi paytda Apple ushbu maqsadlar uchun toʻqqiz xonali byudjetni koʻrib chiqayotgani xabar qilinmoqda. Bu esa kompaniyaning sunʼiy intellektni ishonchli va yuqori sifatli yangiliklar bilan taʼminlash uchun jiddiy moliyaviy resurslar yoʻnaltirishga tayyor ekanini koʻrsatadi. Biroq, TechCrunch nashrining mazkur holat yuzasidan yoʻllagan rasmiy soʻroviga Apple tomonidan hozircha izoh berilmagan.

Sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat

Texnologiya bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida bunday hamkorliklar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Apple oʻzining ovozli yordamchisini zamonaviy talablarga moslashtirish, foydalanuvchilarga nafaqat umumiy maʼlumotlarni, balki eng soʻnggi va aniq yangiliklarni tezkor taqdim etish imkoniyatini yaratishga intilmoqda.

Nashriyotlar bilan tuzilishi kutiladigan kelishuvlar mobil qurilmalar bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Apple ekotizimida axborot tarqatish va isteʼmol qilish madaniyatini oʻzgartirib yuborishi mumkin. Yangi funksiyalar ishga tushirilgach, millionlab foydalanuvchilar Siri orqali dunyodagi eng soʻnggi voqea-hodisalardan qisqa vaqt ichida xabardor boʻlish imkoniyatiga ega boʻlishadi.

AppleSiriTexnologiyaYangiliklarSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi