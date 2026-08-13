Apple Siri ovozli yordamchisi uchun ommaviy axborot vositalari bilan muzokara olib bormoqda
Apple yangi avlod sun'iy intellektga asoslangan Siri uchun ommaviy axborot vositalari ma'lumotlaridan foydalanish yuzasidan yirik nashriyotlar bilan muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya qat'iy litsenziya to'lovi o'rniga, kontentdan foydalanilgani uchun o'zgaruvchan kompensatsiya modelini taklif qilgan va bu maqsadlar uchun to'qqiz xonali byudjetni ko'rib chiqmoqda. Yangi Siri AI funksiyalarining joriy yil oxirigacha taqdim etilishi kutilmoqda.
Apple korporatsiyasi kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod sunʼiy intellektga asoslangan Siri uchun ommaviy axborot vositalari maʼlumotlaridan foydalanish yuzasidan yirik nashriyotlar bilan muzokaralar olib bormoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar qilishicha, texnologiya giganti soʻnggi oylarda yetakchi nashrlarga murojaat qilib, ularning materiallari orqali ovozli yordamchiga dolzarb yangiliklar va axborotlardan foydalanish imkoniyatini berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur tashabbus Apple kompaniyasining oʻz ovozli yordamchisini sezilarli darajada yaxshilash va uni zamonaviy talablarga javob beradigan darajaga olib chiqish borasidagi saʼy-harakatlarining bir qismi hisoblanadi. Maʼlumki, foydalanuvchilar bir necha yillardan buyon ancha aqlli va imkoniyatlari kengroq sunʼiy intellekt yordamchisini kutishmoqda. Yangi Siri AI funksiyalarining joriy yil oxirigacha omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.
Moliyalashtirish modeli va byudjetMuzokaralar jarayonida Apple nashriyotlarga oʻziga xos toʻlov modelini taklif qilgani maʼlum boʻldi. Unga koʻra, kompaniya qatʼiy litsenziya toʻlovi oʻrniga, kontentdan foydalanilgani uchun oʻzgaruvchan kompensatsiya modelini qoʻllamoqni maqsad qilgan. Ushbu yondashuv sanoatdagi odatiy amaliyotdan keskin farq qiladi, chunki odatda yirik kompaniyalar keng koʻlamli kirish huquqi uchun kafolatlangan qatʼiy toʻlovlarni amalga oshiradi.
Hozirgi paytda Apple ushbu maqsadlar uchun toʻqqiz xonali byudjetni koʻrib chiqayotgani xabar qilinmoqda. Bu esa kompaniyaning sunʼiy intellektni ishonchli va yuqori sifatli yangiliklar bilan taʼminlash uchun jiddiy moliyaviy resurslar yoʻnaltirishga tayyor ekanini koʻrsatadi. Biroq, TechCrunch nashrining mazkur holat yuzasidan yoʻllagan rasmiy soʻroviga Apple tomonidan hozircha izoh berilmagan.
Sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatTexnologiya bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida bunday hamkorliklar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Apple oʻzining ovozli yordamchisini zamonaviy talablarga moslashtirish, foydalanuvchilarga nafaqat umumiy maʼlumotlarni, balki eng soʻnggi va aniq yangiliklarni tezkor taqdim etish imkoniyatini yaratishga intilmoqda.
Nashriyotlar bilan tuzilishi kutiladigan kelishuvlar mobil qurilmalar bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Apple ekotizimida axborot tarqatish va isteʼmol qilish madaniyatini oʻzgartirib yuborishi mumkin. Yangi funksiyalar ishga tushirilgach, millionlab foydalanuvchilar Siri orqali dunyodagi eng soʻnggi voqea-hodisalardan qisqa vaqt ichida xabardor boʻlish imkoniyatiga ega boʻlishadi.
…