Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildi
Aliment to'lashdan qochib qidiruvda bo'lgan qarzdor M.D. Urganch shahridagi yangi qurilayotgan ko'p qavatli uy qurilishida norasmiy ishlayotgani aniqlandi. 01.08.2026 yil holatiga uning bir nafar farzandi ta'minoti uchun alimentdan 63,5 mln. so'm qarzdorligi yig'ilgan. M.D. Yangiariq tumaniga olib borilib, unga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlar sudga yuborilgan va 06.08.2026 yildagi qaror bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.
Aliment undiruvi bilan bog‘liq ijro hujjatlari ijrosini ta’minlash yuzasidan, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlab qidiruvda yurgan shaxslarning aniqlash borasida tizimli ishlar olib borilib, ularning ish hujjatlari sudlarga o‘tkazilib, tegishli choralar ko‘rilmoqda.
Majburiy ijro byurosining Yangiariq tumani bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan qarzdor M.D. fuqarolik ishlari bo‘yicha Bog‘ot tumanlararo sudining 04.06.2014 yildagi sud buyrug‘iga asosan undiruvchi M.N. foydasiga bir nafar farzandining moddiy ta’minoti uchun aliment pulini to‘lab borishi belgilangan bo‘lsa-da, u belgilangan aliment pullarini o‘z vaqtida to‘lamasdan kelgan.
Natijada, 01.08.2026 yil holatiga alimentdan 63,5 mln. so‘m qarzdorligi yig‘ilib qolgan va qarzdorga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.
Boshqarmaning qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv harakatlari jarayonida qarzdor M.D. Urganch shahridagi yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uyning qurilishida norasmiy ravishda ishlab kelayotganligi aniqlangan.
Olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida qarzdor M.D. Yangiariq tumaniga olib borilgan va bo‘lim davlat ijrochisi G‘.Tillayev tomonidan unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to‘plangan hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 47-4-moddasiga asosan Jinoyat ishlari bo‘yicha Yangiariq tumani sudiga yuborilgan.
Sudning 06.08.2026 yildagi qarori bilan qarzdor M.D.ga 15 (o‘n besh) sutka ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilib, jazo muqarrarligi ta’minlandi.
…