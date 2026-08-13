Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildi

·34·Jamiyat
Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildi
Qisqacha

Aliment to'lashdan qochib qidiruvda bo'lgan qarzdor M.D. Urganch shahridagi yangi qurilayotgan ko'p qavatli uy qurilishida norasmiy ishlayotgani aniqlandi. 01.08.2026 yil holatiga uning bir nafar farzandi ta'minoti uchun alimentdan 63,5 mln. so'm qarzdorligi yig'ilgan. M.D. Yangiariq tumaniga olib borilib, unga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlar sudga yuborilgan va 06.08.2026 yildagi qaror bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Aliment undiruvi bilan bog‘liq ijro hujjatlari ijrosini ta’minlash yuzasidan, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlab qidiruvda yurgan  shaxslarning aniqlash borasida tizimli ishlar olib borilib, ularning ish hujjatlari sudlarga o‘tkazilib, tegishli choralar ko‘rilmoqda.

Majburiy ijro byurosining Yangiariq tumani bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan qarzdor M.D. fuqarolik ishlari bo‘yicha Bog‘ot tumanlararo sudining 04.06.2014 yildagi sud buyrug‘iga asosan undiruvchi M.N. foydasiga bir nafar farzandining moddiy ta’minoti uchun aliment pulini to‘lab borishi belgilangan bo‘lsa-da, u belgilangan aliment pullarini o‘z vaqtida to‘lamasdan kelgan.

Natijada, 01.08.2026 yil holatiga alimentdan 63,5 mln. so‘m qarzdorligi yig‘ilib qolgan va qarzdorga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.

Boshqarmaning qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan olib borilgan qidiruv harakatlari jarayonida qarzdor M.D. Urganch shahridagi yangi qurilayotgan ko‘p qavatli uyning qurilishida norasmiy ravishda ishlab kelayotganligi aniqlangan.

Olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida qarzdor M.D. Yangiariq tumaniga olib borilgan va bo‘lim davlat ijrochisi G‘.Tillayev tomonidan unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to‘plangan hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 47-4-moddasiga asosan Jinoyat ishlari bo‘yicha Yangiariq tumani sudiga yuborilgan.

Sudning 06.08.2026 yildagi qarori bilan qarzdor M.D.ga 15 (o‘n besh) sutka ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilib, jazo muqarrarligi ta’minlandi.

UrganchYangiariqO'zbekistonBog‘ot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiQarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiBugun, 19:59Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Bugun, 16:04Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiQarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiBugun, 14:54Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi