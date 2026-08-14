Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdi

·43·Dunyo
Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdi
Qisqacha

12 avgust kuni kuzatilgan Quyosh tutilishidan keyin Buyuk Britaniya va Ispaniyada ko‘z og‘rig‘i bilan bog‘liq internet qidiruvlari mos ravishda 1 500 foiz va 5 000 foizga oshdi. Mutaxassislar Quyoshga bir necha soniya himoyasiz qarash ham ko‘z to‘r pardasiga zarar yetkazib, quyosh retinopatiyasini keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidladi.

12 avgust kuni kuzatilgan Quyosh tutilishidan keyin Buyuk Britaniya va Ispaniyada ko‘z bilan bog‘liq muammolar bo‘yicha internet qidiruvlari keskin ko‘paygan. Xususan, “ko‘zlarim og‘riyapti” mazmunidagi Google qidiruvlari Buyuk Britaniyada 1 500 foizga, Ispaniyada esa 5 000 foizga oshgani qayd etilgan.

Ayrim odamlar Quyoshga atigi bir necha soniya himoyasiz qaraganidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i, bosh og‘rig‘i va xira ko‘rish kabi belgilarni sezgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Quyoshga qisqa muddat to‘g‘ridan to‘g‘ri qarashning o‘zi ham ko‘zning to‘r pardasiga zarar yetkazib, quyosh retinopatiyasiga olib kelishi mumkin.

Ushbu holatda alomatlar darhol sezilmasligi, bir necha soat o‘tgach namoyon bo‘lishi ehtimoli bor. Ko‘rishning xiralashishi, ko‘z oldida qoramtir dog‘lar paydo bo‘lishi, ranglarni ajratishda qiyinchilik va ko‘zning achishishi asosiy belgilar qatoriga kiradi.

Quyosh tutilishi, qizargan ko‘z va ko‘zini ishqalayotgan erkak kollaji.

Bunday xavf avvalgi Quyosh tutilishlarida ham kuzatilgan. Masalan, 1999 yilda Buyuk Britaniyada sodir bo‘lgan to‘liq Quyosh tutilishidan keyin Londondagi Moorfields Eye Hospital'ga 1 600 ga yaqin qo‘ng‘iroq kelib tushgan, 220 kishi esa ko‘ziga zarar yetganidan xavotirlanib shoshilinch yordamga murojaat qilgan.

Shifokorlar Quyosh tutilishini tomosha qilishda oddiy quyoshdan saqlovchi ko‘zoynaklardan foydalanmaslikni, buning o‘rniga ISO 12312-2 standartiga mos maxsus himoya ko‘zoynaklarini taqishni tavsiya qiladi

Buyuk BritaniyaIspaniyaGoogleMoorfields Eye HospitalLondon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiVodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiBugun, 12:58Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiBugun, 12:48Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiBugun, 12:44Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Bugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi