“Kulib” rasmga tushgan quyon internetni hayratda qoldirdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda tishlarini ko‘rsatib, go‘yoki kulib turgan quyon aks etgan video tarqaldi. Videoda quyonni suratga olish uchun tik turg‘izib, unga “kulib tur” deyishadi, shundan so‘ng u xuddi tabassum qilayotgandek ko‘rinadi. Kadrlar foydalanuvchilar orasida qiziqish va turli hazilomuz taxminlarga sabab bo‘ldi. Biroq quyonning bu holati haqiqiy kulishmi yoki tabiiy xatti-harakatimi, noma’lum.
Ijtimoiy tarmoqlarda rasmga tushish vaqtida go‘yoki kulib, tishlarini ko‘rsatgan quyon aks etgan video tarqaldi. Kadrlar ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar orasida turli taxminlar paydo bo‘ldi.
Videoda quyonni suratga olish uchun tik turg‘izishadi va unga “kulib tur” deyishadi. Shundan so‘ng quyon tishlarini ko‘rsatib, xuddi tabassum qilayotgandek ko‘rinadi. Uni suratga olayotgan kishi ham bunday holatni birinchi marta ko‘rayotganini aytib, hayratini yashirmagan.
Videoga izoh qoldirganlar esa hazil tariqasida “Quyonni pasport uchun suratga olishyaptimi?”, “Qanday quyon bu?”, “Pasportga tushayotganidan xursand shekilli” kabi fikrlarni yozishmoqda.
Ammo quyonning bunday holati haqiqatan ham “kulish”mi yoki shunchaki uning tabiiy xatti-harakatimi — noma’lum.
Sizningcha, quyonning bunday “tabassumi” tug‘ma odatmi yoki uni shunday qilishga o‘rgatishganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…