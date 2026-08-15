Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?
Fransiya chempioni «Pari Sen-Jermen» yozgi transferlar oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Kataloniyaning «Barselona» klubidan parijliklar safiga ko'chib o'tgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres haqida jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike ilk bor batafsil fikr bildirdi.
Ispaniyalik mutaxassis o'ziga milliy terma jamoadan yaxshi tanish bo'lgan 26 yoshli hujumchining imkoniyatlarini yuqori baholab, bu transfer Parij klubining hujum chizig'ini sezilarli darajada kuchaytirishini ta'kidladi.
«Ferran hujumning istalgan nuqtasida o'ynay oladi»
Luis Enrike jurnalistlar bilan suhbatda yangi futbolchining taktik universalligi jamoa uchun katta ustunlik ekanini qayd etdi:
«Ferran Torresning transferidan juda xursandman. Biz tarkibni kuchaytirishda davom etmoqdamiz. Jamoa sifatida har doim bozordagi eng yaxshi imkoniyatlarga ochiq bo'lishimiz kerak, Ferran esa haqiqiy jahon darajasidagi ijrochi. Biz uning salohiyatini juda yaxshi bilamiz.
U bizning o'yin talablarimizga tez moslasha oladi va eng muhimi — hujum chizig'idagi istalgan pozitsiyada birdek yuqori saviyada harakat qila oladi. Tarkibda bunday universal futbolchiga ega bo'lish juda muhim. Biz sport direktori Luish Kampush bilan jamoani yanada kuchaytirish bo'yicha ishlashda davom etamiz».
Jahon chempioni va «Barselona»dagi statistika
Ferran Torres so'nggi yillarda nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham yuqori saviyadagi o'yin namoyish etib kelmoqda:
Klubdagi sermahsullik: O'tgan klub mavsumida hujumchi barcha musobaqalarda jami 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;
Tarixiy g'alaba: Torres 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina terma jamoasi darvozasiga hal qiluvchi golni kiritib, Ispaniya milliy terma jamoasiga chempionlik bosh sovrinini keltirgan edi;
Bozor bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda 26 yoshli futbolchining transfer qiymatini 55 million yevroga baholamoqda.
Luis Enrike boshchiligidagi «PSJ» yangi mavsumda Ferran Torresning ko'p qirrali iqtidoridan foydalanib, Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasida eng yuqori cho'qqilarni zabt etishni ko'zlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…