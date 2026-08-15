Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?

·0·Sport
Luis Enrike Ferran Torresning «PSJ»ga o'tishi haqida nimalar dedi?

Fransiya chempioni «Pari Sen-Jermen» yozgi transferlar oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Kataloniyaning «Barselona» klubidan parijliklar safiga ko'chib o'tgan ispaniyalik hujumchi Ferran Torres haqida jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike ilk bor batafsil fikr bildirdi.

Ispaniyalik mutaxassis o'ziga milliy terma jamoadan yaxshi tanish bo'lgan 26 yoshli hujumchining imkoniyatlarini yuqori baholab, bu transfer Parij klubining hujum chizig'ini sezilarli darajada kuchaytirishini ta'kidladi.

«Ferran hujumning istalgan nuqtasida o'ynay oladi»

Luis Enrike jurnalistlar bilan suhbatda yangi futbolchining taktik universalligi jamoa uchun katta ustunlik ekanini qayd etdi:

«Ferran Torresning transferidan juda xursandman. Biz tarkibni kuchaytirishda davom etmoqdamiz. Jamoa sifatida har doim bozordagi eng yaxshi imkoniyatlarga ochiq bo'lishimiz kerak, Ferran esa haqiqiy jahon darajasidagi ijrochi. Biz uning salohiyatini juda yaxshi bilamiz.

U bizning o'yin talablarimizga tez moslasha oladi va eng muhimi — hujum chizig'idagi istalgan pozitsiyada birdek yuqori saviyada harakat qila oladi. Tarkibda bunday universal futbolchiga ega bo'lish juda muhim. Biz sport direktori Luish Kampush bilan jamoani yanada kuchaytirish bo'yicha ishlashda davom etamiz».

Jahon chempioni va «Barselona»dagi statistika

Ferran Torres so'nggi yillarda nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydonda ham yuqori saviyadagi o'yin namoyish etib kelmoqda:

  • Klubdagi sermahsullik: O'tgan klub mavsumida hujumchi barcha musobaqalarda jami 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;

  • Tarixiy g'alaba: Torres 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina terma jamoasi darvozasiga hal qiluvchi golni kiritib, Ispaniya milliy terma jamoasiga chempionlik bosh sovrinini keltirgan edi;

  • Bozor bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda 26 yoshli futbolchining transfer qiymatini 55 million yevroga baholamoqda.

Luis Enrike boshchiligidagi «PSJ» yangi mavsumda Ferran Torresning ko'p qirrali iqtidoridan foydalanib, Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasida eng yuqori cho'qqilarni zabt etishni ko'zlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiDavide Frattesi Inter bilan xayrlashdi va Latsio safiga oʻtdiBugun, 17:38Manchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiManchester Yunayted va Milan Polshada oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushadiBugun, 17:14Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Hal qiluvchi so'z: Islam Maxachev muxlislarga nimani va'da qildi?Bugun, 17:13«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdi«Ertaga ko'rasiz»: Gerri Maxachevning hukmronligiga chek qo'yishga va'da berdiBugun, 17:09Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Yozning bosh sensatsiyasi: Rodri «Barselona»ga o'tmoqda - transfer summasi qancha?Bugun, 17:05Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Ferran Torres nega «PSJ»ni tanlaganini ochiqladi...Bugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?