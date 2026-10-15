Yagelloniya — Ararat-Armeniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Yagelloniya — Ararat-Armeniya uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Yagelloniya boshlang‘ich tarkibi: 50. Abramovich S., 27. Konseysan R., 5. Vital B., 4. Kobayashi Ya., 20. Vdovik B., 19. Kling A., 6. Romanchuk T. (kapitan), 11. Imas X., 72. Yuzvyak K., 30. Sou O., 7. Shmit K.
Yagelloniya bosh murabbiyi: Semenes A.
Ararat-Armeniya boshlang‘ich tarkibi: 98. Joao Bravim, 2. Oliveyra E., 43. Uilson Valdes B. R., 5. Luis Felipe, 16. Grigoryan E., 8. Balanta X. A., 17. Karle M., 20. Tera A. (kapitan), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 11. Banjaki Z.
Ararat-Armeniya bosh murabbiyi: Tulipa.
Izohlar 0
…