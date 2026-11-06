Torrense — Ararat-Armeniya: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Torrense — Ararat-Armeniya uchrashuvi 6 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Torrense boshlang‘ich tarkibi: 1. Lukas Payes, 45. Mutombo J., 5. Moxamed D., 4. Volney, 23. Vaskes J. (kapitan), 33. Markes J., 8. Alfaro A., 11. Pozo M., 19. Zoabi K., 7. Jan D., 14. Agirre J.
Torrense zaxiradagilari: 31. Adril, 3. Alsedo J., 44. Berre S., 22. Devid Bruno, 17. Dramme M., 21. Jatta N., 63. Noro D., 6. Udriri A., 29. Kintero L., 86. Rijo G., 26. Simoes A., 2. Stopira.
Torrense bosh murabbiyi: Simoes K.
Ararat-Armeniya boshlang‘ich tarkibi: 98. Joao Bravim, 2. Oliveyra E., 47. Malis A., 43. Uilson Valdes B. R., 16. Grigoryan E., 70. Benni, 8. Balanta X. A., 19. Muradyan K. (kapitan), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shagoyan Z.
Ararat-Armeniya zaxiradagilari: 10. Ambarsumyan A., 17. Karle M., 9. Eloyan A., 95. Franka Karlos, 13. Ovannisyan K., 5. Luis Felipe, 25. Ndur A., 1. Nersesyan A., 14. Pereyra B., 20. Tera A.
Ararat-Armeniya bosh murabbiyi: Tulipa.
Izohlar 0
…