Germaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya Bundesligasining 7-turi doirasida Menxengladbaxning «Borussiya» klubi safarda «Shtutgart» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Mezbonlar safida Ermedin Demirovich dubl qayd etgan bo‘lsa, mehmonlarga g‘alaba keltirgan gollarga Jo Skalli, Matino va Mohiya mualliflik qildi.
Germaniya Bundesligasining 7-turi kutilmagan va gollarga boy dramatik bahs bilan start oldi. Musobaqaning ochilish uchrashuvida «Shtutgart» o‘z maydonida Menxengladbaxning «Borussiya» klubini qabul qildi.
Muxlislar uchun haqiqiy gollar shousiga aylangan bellashuvda mehmonlar 3:2 hisobidagi irodaviy va muhim g‘alabani rasmiylashtirib, o‘zlarining joriy mavsumdagi birinchi g‘alabasini tantana qildi.
Demirovichdan tezkor gol va mehmonlarning kuchli javobi
Uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlangan bo‘lsa-da, o‘yin tizgini mehmonlar foydasiga og‘ib ketdi:
Tezkor hisob ochilishi: 5-daqiqadayoq Ermedin Demirovich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Shtutgart»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Tanaffusgacha muvozanat: 38-daqiqada Jo Skalli muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga teng hisob bilan olib chiqdi (1:1);
«Borussiya»ning shiddatli ikkinchi bo‘limi: 51-daqiqada Matino mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa (1:2), 66-daqiqada Mohiya oradagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);
Intilish va Demirovichning dubli: 83-daqiqada Demirovich yana bir bor gol urib, hisobni qisqartirdi (2:3), biroq mezbonlar qolgan daqiqalarda muvozanatni tiklashga ulgurmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Qo‘lga kiritilgan natija jamoalarning turnir jadvalidagi holatiga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Shtutgart»: O‘z uyidagi mag‘lubiyatdan so‘ng 6 ochko bilan 14-pog‘onada qolib ketdi;
«Borussiya M»: Joriy mavsumdagi ilk 3 ochkosini qo‘lga kiritib, jadvalning 18-o‘rnida borayotgan bo‘lsa-da, murakkab vaziyatdan chiqish sari ilk qadamini tashladi.
O‘yin qaydnomasi:
Bundesliga. 7-tur
«Shtutgart» — «Borussiya M» 2:3
Gollar: Ermedin Demirovich 5, 83 — Jo Skalli 38, Matino 51, Mohiya 66.
«Shtutgart»: Seymeye, Assinion (Bilol, 55), Mittelshtedt, Elch (Shabo, 90), Xendriks, Sauer (Leveling, 55), Karazor (Grisha, 64), Fyurix, Demirovich, Stiller, Peychinovich (Undav, 55).
«Borussiya M»: Nikolas, Zander, Kyarodiya, Xasioka, Zenito, Skalli (Konoplya, 70), Noyxaus, Ulrix, Moxiya (Xak, 70), Bolin, Matino (Shveyers, 84).
Izohlar 0
…