Germaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdi

·65·Sport
Germaniyada 7-tur dramatik boshlandi: Gladbaxliklar iroda ko‘rsatib, 3 ochkoni ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya Bundesligasining 7-turi doirasida Menxengladbaxning «Borussiya» klubi safarda «Shtutgart» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Mezbonlar safida Ermedin Demirovich dubl qayd etgan bo‘lsa, mehmonlarga g‘alaba keltirgan gollarga Jo Skalli, Matino va Mohiya mualliflik qildi.

Germaniya Bundesligasining 7-turi kutilmagan va gollarga boy dramatik bahs bilan start oldi. Musobaqaning ochilish uchrashuvida «Shtutgart» o‘z maydonida Menxengladbaxning «Borussiya» klubini qabul qildi.

Muxlislar uchun haqiqiy gollar shousiga aylangan bellashuvda mehmonlar 3:2 hisobidagi irodaviy va muhim g‘alabani rasmiylashtirib, o‘zlarining joriy mavsumdagi birinchi g‘alabasini tantana qildi.

Demirovichdan tezkor gol va mehmonlarning kuchli javobi

Uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlangan bo‘lsa-da, o‘yin tizgini mehmonlar foydasiga og‘ib ketdi:

  • Tezkor hisob ochilishi: 5-daqiqadayoq Ermedin Demirovich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Shtutgart»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Tanaffusgacha muvozanat: 38-daqiqada Jo Skalli muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga teng hisob bilan olib chiqdi (1:1);

  • «Borussiya»ning shiddatli ikkinchi bo‘limi: 51-daqiqada Matino mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa (1:2), 66-daqiqada Mohiya oradagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);

  • Intilish va Demirovichning dubli: 83-daqiqada Demirovich yana bir bor gol urib, hisobni qisqartirdi (2:3), biroq mezbonlar qolgan daqiqalarda muvozanatni tiklashga ulgurmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Qo‘lga kiritilgan natija jamoalarning turnir jadvalidagi holatiga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Shtutgart»: O‘z uyidagi mag‘lubiyatdan so‘ng 6 ochko bilan 14-pog‘onada qolib ketdi;

  • «Borussiya M»: Joriy mavsumdagi ilk 3 ochkosini qo‘lga kiritib, jadvalning 18-o‘rnida borayotgan bo‘lsa-da, murakkab vaziyatdan chiqish sari ilk qadamini tashladi.

O‘yin qaydnomasi:

Bundesliga. 7-tur

«Shtutgart» — «Borussiya M» 2:3

  • Gollar: Ermedin Demirovich 5, 83 — Jo Skalli 38, Matino 51, Mohiya 66.

  • «Shtutgart»: Seymeye, Assinion (Bilol, 55), Mittelshtedt, Elch (Shabo, 90), Xendriks, Sauer (Leveling, 55), Karazor (Grisha, 64), Fyurix, Demirovich, Stiller, Peychinovich (Undav, 55).

  • «Borussiya M»: Nikolas, Zander, Kyarodiya, Xasioka, Zenito, Skalli (Konoplya, 70), Noyxaus, Ulrix, Moxiya (Xak, 70), Bolin, Matino (Shveyers, 84).

BundesligaShtutgartBorussiya MenxengladbaxErmedin Demirovich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildiBundesligada ilk iste’fo!: Sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng Oygen Polanski bo‘shatildi13 sentabr 21:32Shtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matnShtutgart — B. Myonxengladbax: tarkiblar va jonli matnKecha 22:28«Rubin» avval rad etilgan edi: O‘rozov endi asosiy tarkib uchun kurashadi«Rubin» avval rad etilgan edi: O‘rozov endi asosiy tarkib uchun kurashadi6 avgust 17:49Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03Xamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnXamburger SV — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:40Slovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matnSlovan Bratislava — Shtutgart: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi